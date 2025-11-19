Perú

Joven de 19 años robó S/11 mil de su trabajo para comprarle una moto, ropa y celular a su enamorado en Pucallpa

La jefa de la trabajadora denunció el hurto agravado tras notar la falta del dinero en la caja del negocio ubicado en el centro comercial El Huequito

Guardar
Detienen a joven que robó
Detienen a joven que robó S/11 mil de una tienda en Pucallpa para comprar regalos a su pareja. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Agencia Andina)

La Policía Nacional del Perú detuvo a una trabajadora de 19 años acusada de sustraer S/ 11.000 de la tienda de calzados donde laboraba, ubicada en el centro comercial El Huequito, en Pucallpa. Según la denuncia presentada ante las autoridades, la joven habría aprovechado la confianza que su jefa le tenía para llevarse el dinero sin autorización.

De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, la intervención ocurrió luego de que la propietaria del negocio denunciara el presunto hurto agravado. Tras la alerta, los agentes iniciaron la búsqueda de la trabajadora, identificada en la denuncia como responsable del retiro del dinero en efectivo.

La Policía informó que la joven había destinado el monto sustraído a la compra de diversos bienes, principalmente para su pareja. Este caso ha generado preocupación entre comerciantes de la zona, quienes señalaron que es común que trabajadores de corto tiempo en sus negocios manejen sumas de dinero en efectivo sin mayor supervisión.

Compró una moto, ropa y celulares

La intervención se llevó a cabo en la vivienda de la joven, ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Francisco Basadre, donde se encontraba junto a su conviviente de 18 años. Ambos fueron detenidos por los agentes de la Sección Delitos de la Comisaría de Pucallpa y puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Ucayali.

Durante el operativo, la Policía halló S/ 2.050 del dinero robado. Al ser consultada por el resto del monto, la trabajadora afirmó que ya había sido gastado en la compra de una motocicleta valorizada en casi S/ 6.000, además de dos teléfonos celulares, prendas de vestir y otros objetos. Según la PNP, la mayoría de estos bienes fueron adquiridos a nombre de su pareja.

La información proporcionada por las autoridades también señala que, junto con el dinero recuperado, se incautó la motocicleta y los artículos comprados, considerados evidencia del presunto delito. Tanto la joven como su conviviente fueron trasladados inmediatamente para continuar con las diligencias correspondientes.

Investigación en curso

Según lo expuesto por las autoridades, el operativo permitió recuperar parte del dinero sustraído y asegurar los objetos adquiridos con el resto del monto. Entre los bienes incautados figuran la motocicleta recién comprada, dos celulares y prendas de vestir que, según la denuncia, se habrían comprado con el dinero de la tienda de calzados.

La investigación quedó en manos del fiscal de turno de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, quien asumió el caso para determinar las responsabilidades penales. La joven es investigada por el presunto delito de hurto agravado, mientras que su pareja afronta diligencias por receptación agravada.

Las autoridades informaron que la denuncia presentada por la propietaria del negocio motivó la acción policial inmediata. La PNP confirmó que la acusada había utilizado la confianza depositada en ella para sustraer el dinero y que el operativo permitió sustentar la denuncia con la recuperación de parte del botín y los bienes adquiridos.

