Perú

Lima amaneció hoy con llovizna, humedad y mayor sensación de frío en varios distritos

En el Rímac, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, Lince y Miraflores se registraron precipitaciones de leve intensidad en las primeras horas de este jueves 20 de noviembre

Guardar
La Calle 2 de Mayo,
La Calle 2 de Mayo, en el distrito limeño de Miraflores, en una mañana de llovizna de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

Una mañana más fría de lo normal, con lloviznas y alta humedad, se registró hoy jueves 20 de noviembre en varios distritos de Lima Metropolitana. Las zonas centro y norte de la capital fueron las que registaron estas condiciones climáticas.

Entre los distritos que reportaron lloviznas desde horas de la madruada figuran el Rímac, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, Lince y Miraflores. Algunos usuarios, a través de redes sociales, también indicaron que en San Martín de Porres e Independencia se vivió una mañana más fría.

“Lima amaneció con llovizna primaveral”, comentó un usuario mediante la red social X (antes Twitter). Más internautas hicieron notar que la ciudad capital hoy inició con clima más frío en comparación con días pasados de noviembre.

Diversos distritos de Lima norte
Diversos distritos de Lima norte y Lima centro se vieron sorprendidos por esta llovizna. (Andina)

Si bien es cierto, de acuerdo a lo proyectado por meteorológos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las mañanas continuarían siendo frías, pero no se había reportado lloviznas en lo que va de la presente semana.

Variaciones de temperatura

A través de un reporte, el Senamhi dio a conocer que Lima atraviesa una etapa caracterizada por marcadas oscilaciones entre temperaturas más cálidas durante el día y enfriamiento durante la noche, fenómeno habitual durante la primavera.

Según el informe titulado “Monitoreo y umbrales de la temperatura del aire en Lima”, publicado el pasado 17 de noviembre, la ciudad registró máximas diurnas superiores al promedio habitual y mínimas nocturnas por debajo de lo normal, con variaciones en distintas zonas urbanas.

Dos ciudadanos caminan por diferentes
Dos ciudadanos caminan por diferentes calles de Lima: una señora luce ropa más abrigadora por el frío y otro prendas más ligeras por la sensación de calor. (Composición: Infobae Perú)

Entre los registros citados, la estación de Jesús María alcanzó el 16 de noviembre una temperatura máxima de 24,7 °C, lo cual corresponde a un día cálido para Lima Metropolitana. Ese mismo día, en el aeropuerto internacional se midieron 20,7 °C, en Campo de Marte 22,1 °C y en la zona Von Humboldt 23,2 °C.

Por la noche, el panorama cambió con mínimos en La Molina de 14,4 °C durante la noche del 16 de noviembre; en Jesús María se reportaron 15,7 °C y en el aeropuerto internacional 16,4 °C en la noche del 17 de noviembre.

Estos valores, según el Senamhi, están por debajo de los niveles usuales para la temporada, lo que ha intensificado la sensación de frío nocturno.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

Monitoreo constante

Redes de estaciones meteorológicas en Lima evidencian diferencias según el entorno y la localización. Por ejemplo, Von Humboldt registró 27 °C como máxima el 1 de noviembre, mientras que en el aeropuerto internacional se anotó la máxima más baja, con 20,2 °C el 3 de ese mes.

Para las temperaturas mínimas, Von Humboldt descendió hasta 10,4 °C el 15 de noviembre y el aeropuerto internacional marcó 15,9 °C el 18 de noviembre.

El Senamhi subraya que se realiza un monitoreo constante de temperaturas máximas, mínimas y de las precipitaciones, lo que permite un seguimiento detallado del comportamiento del clima en la zona.

La avenida José Pardo, en
La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

Entre las causas señaladas, el organismo atribuye estas variaciones térmicas a patrones normales de la primavera limeña. Según su reporte, las temperaturas diurnas superan los valores promedio en distritos centrales y llegan a registrar días cálidos en la zona este, como ocurrió con los 24,7 °C en La Molina y los 24,3 °C en Jesús María. En contraste, Callao registró un valor térmico menor, con 20,7 °C.

Respecto a las noches, los récords se mantienen por debajo de lo estándar, como los 16,4 °C en Callao, 15,7 °C en Jesús María y 14,4 °C en La Molina citados en el documento.

Los expertos señalan que esta situación está vinculada con la dinámica habitual de los meses de agosto y noviembre en la capital, cuando factores atmosféricos y el enfriamiento de la superficie marina afectan considerablemente las condiciones diarias.

Dos ciudadanos caminan por diferentes
Dos ciudadanos caminan por diferentes calles del Centro Histórico de Lima: uno luce ropa más abrigadora por el frío y otro prendas más ligeras por la sensación de calor. (Composición: Infobae Perú)

Temperatura superficial del mar

El seguimiento de la temperatura superficial del mar ha identificado un fortalecimiento de las anomalías negativas en el litoral peruano. Senamhi señala que sigue en aumento este fenómeno en la región conocida como Niño 1+2, asociado a la afluencia de aguas frías frente a la costa ecuatoriana y el norte de Perú.

Entre Tumbes, Piura y Lima se mantienen condiciones que difieren de las típicas para noviembre y alteran la temperatura a nivel superficial y ambiental en la capital.

Estos factores marinos y atmosféricos, propios de la estación, han derivado en una situación climática contrastante que responde, según Senamhi, a patrones normales de la primavera para Lima, sin constituir un evento fuera de los registros históricos.

Temas Relacionados

LimaClima en LimaSenamhiPrimaveraperu-noticias

Más Noticias

Gobierno oficializa ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao: culminará el 21 de diciembre

El presidente José Jerí oficializó la extensión por 30 días calendario del estado de emergencia en la capital peruana y la provincia constitucional

Gobierno oficializa ampliación del estado

Nueva ruta del Corredor Morado atravesará distritos de Lima Metropolitana: estos son sus paraderos

El servicio integrará puntos de embarque en ubicaciones estratégicas, permitiendo traslados ágiles entre diferentes áreas urbanas sin necesidad de transbordos

Nueva ruta del Corredor Morado

Banco de la Nación lanza préstamo de S/99.999 con tasa aun más baja: Requisitos y plazo

La tasa promocional es de 11,57%, una más baja que en las anteriores campañas del banco. La pueden pedir desde el 17 de noviembre los clientes de la entidad

Banco de la Nación lanza

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

El presidente de la FPF ofreció declaraciones después de los encuentros disputados por la ‘bicolor’ durante su gira en Rusia, y presentó su evaluación sobre la labor de los dos directivos

Agustín Lozano llenó de elogios

Precio del dólar sube: Así se cotiza el tipo de cambio en Perú hoy 20 de noviembre

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar sube: Así
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

Ministra Lesly Shica respalda acciones de Fiscalía en caso Qali Warma y exige acelerar las investigaciones

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

José Jerí rechaza ampliación del Reinfo hasta 2027 y la califica de retroceso: “No estoy satisfecho con la postura del Congreso”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán manda carta notarial

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

Pamela López afirma que Paco Bazán la cortejó, pero lo rechazó en discoteca: “Estaba bien alegrón, no era mi tipo”

Erick Delgado explica el motivo de la salida de Paco Bazán: “Hace ocho días no aparece en el pódcast ni contesta las llamadas”

Tilsa Lozano revela como Christian Domínguez intentó callarla por defender a Karla Tarazona: “Hiciste exactamente lo mismo”

Christian Domínguez no sabe si irá a la fiesta de graduación de su hija con Melanie Martínez: “Haré lo que se me permita”

DEPORTES

Agustín Lozano llenó de elogios

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

Universitario y César Vallejo afinan las negociaciones por Jairo Vélez tras la permanencia de los ‘poetas’ en segunda división

Miguel Rondelli resta importancia al rival del play-off de Cusco FC para clasificar a Fase de Grupos de Copa Libertadores 2026