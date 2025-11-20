Kate Candela responde a Paula Arias tras acusaciones de despido injusto en su orquesta: “No siento pena, no dejé a nadie sin trabajo”. Video: América Hoy

“No siento pena, no tengo por qué enviarle una canasta a nadie, no le debo nada a nadie, no he dejado a nadie sin trabajo.” Con estas palabras, Kate Candela, cantante solista y exintegrante de Son Tentación, respondió de manera tajante a las acusaciones de despido injusto lanzadas por Paula Arias, líder de la agrupación femenina. Candela defendió su proceder y negó cualquier deuda pendiente con sus extrabajadores, asegurando que su decisión se basó en faltas de respeto graves dentro de su equipo.

“Lo que pasó fue que me faltaron el respeto, fue casi una agresión contra mi persona, entonces evidentemente tuve que despedir inmediatamente a todas las personas a las que les pareció gracioso”, explicó Candela en el programa ‘América Hoy’. La artista subrayó que en su orquesta existen reglas claras y que la primera de ellas es el respeto: “Si no hay respeto, no hay forma de trabajar conmigo, es imposible”, afirmó.

Candela insistió en que siempre cumplió con los pagos correspondientes y que no dejó sin sustento a ningún miembro de su agrupación. “Fue una persona que ha faltado a las condiciones de mi orquesta, a las reglas de mi trabajo”, puntualizó. La respuesta de Candela surgió luego de que Paula Arias, desde el set de ‘América Hoy’, la acusara de dejar sin sustento a músicos y coristas tras despidos abruptos.

“Que se preocupe y mande esas canastas y pagos a toda la gente que botó injustamente, no sé los motivos, cada cabeza tiene sus formas de trabajar con su gente, pero toda esa gente que botó, los músicos, coristas que botó de un momento a otro, yo creo que ahí sí podría ir ella a brindarles algo”, expresó Arias, visiblemente indignada. La líder de Son Tentación también negó rotundamente deberle dinero a Candela: “La empresa no le debe nada a Kate ni Paula Arias”, sentenció.

El cruce de versiones se intensificó cuando Candela negó haber recibido cualquier tipo de comunicación de Arias para resolver el supuesto conflicto económico. “Nunca. Ella mencionó que sí hubo comunicación, que me llamó, que me escribió e incluso dijo que llamó a mi mánager. Pero él no conoce nada de esa historia. Yo me quedé con varios cuestionamientos porque, si realmente quería comunicarse, tiene mi número. No sé de qué manera ella esté pensando o calculando las cosas”, manifestó Candela.

Por su parte, Arias insistió en que la deuda reclamada por Candela no existe y lamentó que la exintegrante de su orquesta siga mencionando el tema públicamente: “Es indignante que siga, y a pesar de que salí a aclarar punto por punto (…) Yo jamás me he portado con ninguna de ellas mal, nunca les he faltado, siempre las he apoyado, les he brindado de todo”, declaró a América TV.

Detalles sobre los despidos y normas en la orquesta de Candela

En relación a las reglas internas de su agrupación, Candela fue enfática al señalar que todos los integrantes conocen desde el inicio las condiciones de trabajo. “Toda persona que ingresa a una agrupación sabe de las cosas que se tienen que hacer y las que no se tienen que hacer”, explicó.

La cantante recalcó que la falta de respeto es una línea roja en su orquesta: “Definitivamente, la primera regla es el respeto, si no hay respeto, no hay forma de trabajar conmigo”, sostuvo. Candela también desestimó los rumores sobre supuestas deudas con sus extrabajadores y atribuyó la desinformación a comentarios malintencionados: “Ella cree saber lo que le dijeron, bueno, le chismearon mal”, afirmó en referencia a Arias.

Antecedentes del conflicto entre Kate Candela y Paula Arias

El enfrentamiento entre Candela y Arias no es nuevo y se remonta a la salida de la primera de Son Tentación para iniciar su carrera como solista. Arias ha manifestado sentirse decepcionada por la actitud de Candela, a quien acusa de minimizar la experiencia y el apoyo recibido durante su paso por la agrupación.

Paula Arias estalla contra Kate Candela. América Hoy

“Se ha empeñado en agarrar el nombre y minimizar, sobre todo, el nombre del lugar donde ella ha crecido, donde ella se ha hecho conocida... Ahora sí, no tengo ninguna tipo de intención de acercarme a ella. Ella hoy por hoy está borrada de mi entorno”, declaró Arias. La líder de Son Tentación también lamentó lo que considera una burla hacia su trayectoria y liderazgo: “Estoy sintiendo, por su manera burlona, a una malagradecida completamente”, expresó.

Candela, por su parte, ha reiterado que la deuda que reclama a Arias sigue pendiente y que espera que la líder de Son Tentación cumpla con sus compromisos. “Espero que los acuerdos que ella haya tenido con alguien de poder terminar de pagarle realmente espero de corazón que termine de hacerlo”, manifestó.