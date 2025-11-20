Perú

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

La representante peruana sigue avanzando en la etapa final de la competencia. Su rostro y desenvolvimiento la colocaron entre las favoritas

La representante de Perú, Karla Bacigalupo, obtuvo un reconocimiento destacado en la recta final de Miss Universo 2025 tras la publicación de la sesión fotográfica oficial del certamen. Especialistas y seguidores del concurso ubicaron su imagen entre las más comentadas y efectivas, lo que incrementó las expectativas a pocas horas de celebrarse la gala definitiva en Bangkok, Tailandia.

El missólogo internacional Ramiro Barrio, conocido por su análisis en plataformas digitales y su seguimiento en tiempo real al concurso, publicó recientemente su lista de favoritas basada en las fotografías oficiales para una campaña de cosméticos.

Desde Tailandia, compartió su evaluación, en la que incluyó a candidatas de países como Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Venezuela, Senegal, Ecuador, Portugal, Islas Turcas y Caicos, Guatemala, Guadalupe, Colombia, India, Argentina, Sudáfrica, México, Filipinas, Chile, Haití, Islandia y Tailandia.

Según Barrio, la representación peruana sobresale entre las mejores del grupo. Su desempeño en la sesión oficial no pasó desapercibido.

Sobre Karla Bacigalupo, fue enfático al comentar: “Perú, no me sorprendió en lo absoluto que Perú devorara en esta campaña, qué decirles, me fascinó”. Esta declaración posicionó a la joven como una seria candidata a avanzar a instancias decisivas, a la par de otras figuras internacionales.

La presencia de Karla Bacigalupo en listados de especialistas internacionales no es aislada. Durante semanas previas, diversos análisis en redes sociales y sitios especializados han repetido su nombre entre las participantes con mayor proyección para la noche final del Miss Universo 2025. Su proyección escénica, manejo de imagen y participación en actividades oficiales han sostenido la atención de la audiencia y la crítica.

El entusiasmo por la actuación de Karla Bacigalupo se refleja también en la actividad de distintas plataformas digitales. Hashtags, comentarios y campañas de apoyo circulan con fuerza entre los usuarios peruanos, quienes esperan repetir la hazaña alcanzada en 1957 por Gladys Zender, la primera Miss Universo de Perú.

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025?

La gran final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok. Las candidatas enfrentarán pruebas de pasarela y entrevistas en vivo ante un jurado integrado por personalidades del espectáculo, la moda y el periodismo internacional. La competencia demanda seguridad, habilidades comunicativas y presencia escénica bajo estándares rigurosos.

En el evento final, la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, cederá la corona a la nueva soberana. La atención se enfoca en las favoritas de la prensa y en las sorpresas que puede traer la deliberación del jurado.

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025?

La ceremonia central de Miss Universo comenzará a las 8:00 a.m. en el horario local de Tailandia. En Perú, la diferencia de huso horario permitirá seguir la transmisión completa desde las 8:00 p.m. del 20 de noviembre. De este modo, el público nacional podrá acompañar en directo cada fase de la competencia y alentar a su representante desde el comienzo hasta la coronación.

¿Dónde ver el Miss Universo en vivo?

La transmisión de Miss Universo 2025 estará disponible por Telemundo para televidentes de Perú y otros países de América Latina, integrándose a la franja principal de programación. Adicionalmente, el canal oficial de YouTube de Miss Universo 2025 permitirá acceso digital desde cualquier lugar, sin restricciones geográficas.

Ambas opciones garantizan que la audiencia tenga acceso a cada momento crucial, desde la pasarela inicial hasta la definición de la sucesora de Victoria Kjaer.

