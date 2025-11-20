Perú

Jesús resucitado: la escultura hiperrealista de Walt Wizard bendecida por el Papa León XIV llegó al Perú

La estatua, fruto de una investigación basada en la Sábana Santa y elaborada en silicona médica, será exhibida en territorio nacional como parte del proyecto “El Cuerpo de Cristo”

Guardar
(Video: 24 Horas)

La llegada a Perú de una escultura hiperrealista de Jesucristo resucitado bendecida por el Papa León XIV marca un hecho inédito que ha generado debate, interés y una intensa agenda cultural y religiosa.

La pieza, producto del trabajo del artista peruano Walt Wizard, se exhibe tras regresar del Vaticano, donde fue presentada al sumo pontífice durante una ceremonia en la plaza San Pedro. Esta obra posee cualidades singulares tanto por su realismo como por la historia detrás de su creación.

De Roma a Lima

El encuentro entre Walt Wizard y el Papa León XIV en el Vaticano fue el escenario de la consagración para una estatua que, tras varios años de investigación y desarrollo, propone un acercamiento distinto a la figura de Jesús resucitado.

El artista informó que la obra nació con el objetivo de acercar la experiencia espiritual a nuevos públicos mediante el arte contemporáneo, uniendo ciencia, historia y fe en una sola figura.

La obra destaca por el uso de silicona médica, un material que simula a la perfección la textura de la piel humana, lo que permite una representación anatómicamente precisa. 

Wizard comentó que la investigación incluyó el análisis de la Sábana Santa de Turín, reliquia central en la tradición cristiana, así como la asesoría de expertos en sinología de diferentes países.

El proceso, que duró cerca de cinco años, incluyó el acceso a archivos y documentos, incluyendo material proveniente de Turín.

El peruano Walt Wizard presentó
El peruano Walt Wizard presentó su estatua hiperrealista “Jesús Resucitado” al Papa León XIV en el Vaticano. (Foto: Cortesía)

El escultor relató su experiencia en el Vaticano, donde presentó el Jesús resucitado ante el Papa, quien —según Wizard— mostró interés en el realismo de la pieza al tocar la escultura.

“Fue un momento muy especial, lleno de gratitud, y quiero agradecer a quienes hicieron posible ese momento”, afirmó el artista. El impacto visual y táctil generó reacciones entre asistentes y autoridades, quienes se acercaron a examinar la escultura, muchos preguntando si se trataba de una persona real.

La pieza fue presentada también en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, espacio donde compartió lugar con otras obras religiosas reconocidas, estableciendo un diálogo entre la escultura peruana y referentes internacionales del arte sacro.

El peruano Walt Wizard presentó
El peruano Walt Wizard presentó su estatua hiperrealista “Jesús Resucitado” al Papa León XIV en el Vaticano. (Foto: Cortesía)

El proyecto “El Cuerpo de Cristo” y el futuro de la exposición

La escultura forma parte de la exposición itinerante El Cuerpo de Cristo – Una Experiencia Hiperrealista e Inmersiva, que recorrerá diversas ciudades del mundo y prevé su primera gran exhibición en Perú durante la próxima Semana Santa.

El objetivo del proyecto es ofrecer una visión integral de la figura histórica y religiosa de Jesucristo, apoyándose en estudios arqueológicos y científicos recientes.

Según el propio Wizard, la figura busca ocupar el vacío existente en el arte sacro contemporáneo respecto al Jesús resucitado, ya que la mayoría de las representaciones habituales se centran en la pasión y muerte.

A lo largo de dos décadas de carrera, Walt Wizard ha producido cerca de un centenar de estatuas hiperrealistas, incluidas figuras de personajes históricos y de la cultura popular, utilizando materiales y vestimentas importados para preservar la fidelidad.

Temas Relacionados

JesúsPapa León XIVVaticanoperu-noticias

Más Noticias

¿Por qué en Moquegua será feriado el martes 25 de noviembre? La fecha modificará la dinámica laboral en toda la provincia

Autoridades, instituciones y colectivos ultiman preparativos para los actos conmemorativos por el 484 aniversario de Moquegua, una jornada que cada año marca el ritmo administrativo y social de la provincia

¿Por qué en Moquegua será

Por qué las personas no fumadoras también pueden sufrir cáncer de pulmón

En los últimos años se ha observado un aumento de diagnósticos en personas no fumadoras, especialmente en mujeres y adultos jóvenes

Por qué las personas no

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

El general Mario Arata renunció de manera irrevocable tras un enfrentamiento con el edil, quien lo había cuestionado públicamente por su gestión. “Mi dignidad no me permite trabajar así”, dijo

Gerente de Seguridad de Miraflores

Congreso salva a Betssy Chávez, asilada por México: fracasa su inhabilitación por 10 años y expediente va al archivo

La propuesta no alcanzó los votos necesarios y el expediente pasará al archivo, anunció el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi

Congreso salva a Betssy Chávez,

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

El Congreso, liderado por Fernando Rospigliosi, aprobó un presupuesto de S/ 1.768 millones para 2026, un aumento de S/ 356 millones frente al año anterior, destinado —entre otros fines— a la instalación del sistema bicameral

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

José Jerí rechaza ampliación del Reinfo hasta 2027 y la califica de retroceso: “No estoy satisfecho con la postura del Congreso”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con imponente traje típico inspirado en el Huascarán: “Un espíritu sagrado de los Andes”

Magaly Medina acusa a Onelia Molina de ‘negligencia’ por muerte de su perrita: “Debes decir ‘murió por un descuido mío’”

Luigui Carbajal toma radical decisión tras ser ‘ampayado’ entrando a hotel sin su esposa Diana Castro

Familia de Angie Jibaja niega rumores y anuncia acciones legales: “Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico”

Angie Jibaja lanza duro mensaje tras escándalo familiar que la vincula con novio de su mamá: “No puedo más con esto”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: así marchan los equipos tras la fecha 7 de la primera fase

‘Chorri’ Palacios aseguró que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son ‘10′ y lanzó advertencia: “Mejor que busquen otro número”

Andy Polo festeja el grato momento de Alex Valera: “Se está dando cuenta de la clase de jugador que puede ser para la selección peruana”

Luis Ramos presenta una lesión y compromete su participación con el América de Cali en el cuadrangular de la liga colombiana

El cuantioso monto que deberá desembolsar Riga FC para activar la opción de compra de Joao Grimaldo