Expropiarían terrenos en Lima y 20 regiones para construir puentes y carreteras: Revisa si está tu zona

Se podría venir una nueva expropiación de terrenos. La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un dictamen que además de declarar de interés la necesidad de ejecución de 45 obras, señala también que se deberá autorizar ciertas expropiaciones para que estas obras se lleven a cabo.

La lista es extensa, y se divide por los proyectos, unas expropiaciones se harían para construir puentes y otras para carreteras. Si bien la adquisición se intentará primero por trato directo entre el propietario (sujeto pasivo) y el Estado (sujeto activo). Si esta vía se agota sin acuerdo, se procederá a la transferencia forzosa por expropiación. Para ambos casos habrá una indemnización a cargo del Ministerio de Transportes y Comuncicaciones (MTC). Este caso, sin embargo, aún tendrá que ser aprobado por el Pleno del Congreso. Estas son las regiones afectadas

Para puentes estas serán las zonas que se considerarán y los propietarios que serán afectados:

Cajamarca y La Libertad: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Yonán, Tantarica y Chilete de la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca; así como en los distritos de Cascas y Chicama de las provincias de Gran Chimú y Ascope del departamento de La Libertad, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2252788.

Lima: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Chancay de la provincia de Huaral del departamento de Lima, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2465966.

Áncash: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Huallanca de la provincia de Huaylas del departamento de Áncash, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2473978.

Áncash: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Chimbote de la provincia de Santa del departamento de Áncash, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2453868.

Ayacucho y Huancavelica: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de San Miguel de Mayocc de la provincia de Churcampa y el distrito de Marcas de la provincia de Acobamba, del departamento de Huancavelica; así como en los distritos de Jesús Nazareno, Pacaycasa, Ayacucho y San José de Ticllas de la provincia de Huamanga, todos del departamento de Ayacucho, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2457051.

Huánuco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Luyando de la provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de inversión CUI - N° 2449764.

Huánuco y Ucayali: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Mariano Dámaso Beraún, Castillo Grande y Rupa Rupa de la provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco; así como de los distritos de Boquerón e Irazola de la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión - CUI N° 2448279.

Ayacucho: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de La Mar de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; así como en el distrito de Kimbiri de la provincia de La Convención del departamento de Cusco dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión CUI - N° 2318430.

Puno: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Huancané de la provincia de Huancané del departamento de Puno, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de inversión – CUI N° 2452785.

Piura: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Tambogrande de la provincia de Piura del departamento de Piura, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de inversión – CUI N° 2472603.

Lambayeque: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Chongoyape de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de inversión – CUI N° 2459360.

Piura: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Tambogrande de la provincia de Piura; así como de los distritos de Chulucanas y Morropón de la provincia de Morropón, todos del departamento de Piura, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de inversión – CUI N° 2392435.

Pasco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Villa Rica de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de inversión - CUI N° 2045032.

En el caso de obras para construir carreteras, estas afectarán a los siguientes propietarios.

Arequipa y Puno: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chiguata y San Juan de Tarucani de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa; así como del distrito de Santa Lucía de la provincia de Lampa del departamento de Puno, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión - CUI N° 2432359

Lima: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Huaura, Sayán, Paccho, Checras, de la provincia de Huaura; así como en los distritos de Andajes, Navan, Caujul y Pachangara de la provincia de Oyón, todos del departamento de Lima, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2088774.

Puno: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Putina, Quilcapuncu y Ananea de la provincia de San Antonio de Putina; así como en los distritos de Cuyocuyo y Sandia de la provincia de Sandia, todos del departamento de Puno, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2300355.

Cusco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Quiñota. Llusco, Santo Tomás y Velille de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2440567.

Apurímac: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Progreso y Huayllati de la provincia de Grau, así como en los distritos de Coyllurqui, Tambobamba y Challhuahuacho de la provincia de Cotabambas, todos del departamento de Apurímac, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2392742 (Tramo I y II).

Apurímac: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicado en el distrito de Mara provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión CUI N° 2429701 (Tramo III)

Apurímac y Cusco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Mara de la provincia de Cotabambas en el departamento de Apurímac, así como en los distritos de Capacmarca y Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión CUI N° 2429700 (Tramo IV)

Cusco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2429699 (Tramo V).

Cusco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Velille de la provincia de Chumbivilcas, así como en el distrito de Coporaque de la provincia de Espinar del departamento de Cusco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2429698 (Tramo VI).

Junín: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de La Oroya de la provincia de Yauli del departamento de Junín, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de inversión – CUI N° 2318534

Junín: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de San Agustín de Cajas, El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán y Huayucachi de la provincia de Huancayo del departamento de Junín, dentro del ámbito del proyecto, con Código Único de Inversión – CUI N° 2081615

Ica: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Paracas de la provincia de Pisco del departamento de Ica, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2455668.

Ica y Pasco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Pacaraos y San Miguel de Acos de la provincia de Huaral del departamento de Lima; así como en el distrito de Huayllay de la provincia de Pasco del departamento de Pasco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2253253.

Cajamarca: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito y provincia de Jaén del departamento de Cajamarca, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2338279.

Tumbes: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Corrales y Tumbes de la provincia y departamento de Tumbes, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2266239

Moquegua: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Puquina de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2478179

La Libertad y Huánuco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Pataz, Pías, Parcoy, Buldibuyo, Huayllillas, Tayabamba, Santiago de Challas y Huancaspata de la provincia de Pataz del departamento de La Libertad; así como en el distrito de Huacrachuco de la provincia de Marañón del departamento de Huánuco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2234982.

Cusco: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Kimbiri, Cielo Punco, Santa Ana, Kumpirushiato, Kiteni y Echarati de la provincia de La Convención del departamento de Cusco, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión - CUI N° 2337718

San Martín: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Juanjuí de la provincia de Mariscal Cáceres del departamento de san Martín, dentro del ámbito del proyecto con Código único de Inversión – CUI N° 2327694

Huancavelica: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chincha Alta y Alto Larán de la provincia de Chincha del departamento de Ica; así como en los distritos de Capillas, San Juan, Arma, Chupamarca, Huachos, Huamatambo, Tantará, Aurahuá y Santa Ana de la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica, dentro del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2389111.

La Libertad: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito y provincia de Santiago de Chuco del departamento de La Libertad, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión - CUI N° 2340045.

Cajamarca: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Llama Cochabamba de la provincia de Chota, así como en los distritos de Catache, Sexi, Santa Cruz y Chancaybaños de la provincia de Santa Cruz, todos del departamento de Cajamarca, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión - CUI N° 2234980.

Piura: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Paimas y Ayabaca de la provincia de Ayabaca del departamento de Piura, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2470680.

Callao: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2055912

Lambayeque: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Oyotún de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2041965.

Cajamarca: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Celendín, José Gálvez y Utco de la provincia de Celendín del departamento de Cajamarca, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2520925.

La Libertad y Cajamarca: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Guadalupe y Chepén de las provincias de Pacasmayo y Chepén, respectivamente, del departamento de La Libertad; así como en los distritos de Unión Agua Blanca, Yonán, Tantarica y Chilete de las provincias de San Miguel, Contumazá y Cajamarca respectivamente, del departamento de Cajamarca, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2318535.

La Libertad: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chugay y Cochorco de la provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2543519.

Huánuco y San Martín: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de Cholón de la provincia de Marañón del departamento de Huánuco, así como del distrito de Uchiza en la provincia de Tocache del departamento de San Martín, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2233958.

Lima y Junín: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en el distrito de San Mateo de la provincia de Huarochirí del departamento de Lima, así como en los distritos de Yauli, Huayhuay y La Oroya en la provincia de Yauli del departamento de Junín dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2336262.

Lima: Propietario o poseedor de inmuebles necesarios ubicados en los distritos de Chaclacayo y Lurigancho de la provincia y departamento de Lima, dentro del ámbito del proyecto con Código Único de Inversión – CUI N° 2434482.