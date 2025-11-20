Depósito del retiro AFP en fecha límite: Desde el 20 de noviembre empezó a vencer los plazos

Retiro de AFP 2025. Este jueves 20 de noviembre se cumple la fecha límite que tienen las cuatro empresas —Integra, Prima, Profuturo y Habitat— para empezar a depositar los primeros montos de las solicitudes presentadas por los afiliados cuyos documentos de identidad terminan en letra (ya algunos señalaron que han recibido el depósito).
Es así que se cumplen los 30 días calendario que estipula el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de la Ley del retiro AFP para estos afiliados, quienes pudieron solicitar el pasado martes 21 de octubre. Con esto empiezan a darse los vencimientos de los plazos a los que las AFP están obligadas a hacer el depósito para los afiliados, según su fecha de solicitud.
- Letra: Los que solicitaron el 21 de octubre deben recibir su primera UIT máximo hoy jueves 20 de noviembre
- Dígito 0: Los que solicitaron el 22 y 23 de octubre de 2025 deben recibir su primera UIT máximo el viernes 21 y sábado 22 de noviembre
- Dígito 1: Los que solicitaron el 24 y 27 de octubre de deben recibir su primera UIT máximo el domingo 23 y miércoles 26 de noviembre
- Dígito 2: Los que solicitaron el 28 y 29 de octubre deben recibir su primera UIT máximo el 27 y 28 de noviembre
- Dígito 3: Los que solicitaron el 30 y 31 de octubre deben recibir su primera UIT máximo el 29 y 30 de noviembre
- Dígito 4: Los que solicitaron el 3 y 4 de noviembre deben recibir su primera UIT máximo el 3 y 4 de diciembre
- Dígito 5: Los que solicitaron el 5 y 6 de diciembre deben recibir su primera UIT máximo el 5 y 6 de diciembre
- Dígito 6: Los que solicitaron el 7 y 10 de noviembre deben recibir su primera UIT máximo el 7 y 10 de diciembre
- Dígito 7: Los que solicitaron el 11 y 12 de noviembre deben recibir su primera UIT máximo el 11 y 12 de diciembre
- Dígito 8: Los que solicitaron el 13 y 14 de noviembre deben recibir su primera UIT máximo el 13 y 14 de diciembre
- Dígito 9: Los que solicitaron el 17 y 18 de noviembre deben recibir su primera UIT máximo el 17 y 18 de diciembre.
Vence plazo para depósito AFP
Como se sabe, las AFP están obligadas a depositar los montos que han solicitado sus afiliados amparados en la Ley del retiro AFP. Estos días se debe pagar el primer monto, de hasta 1 UIT, que equivale a S/5.350.
El 20 de noviembre vence este plazo para los que solicitaron AFP en la fecha del 21 de octubre, que son los que tienen letra al final de su documento de identidad. Se les entregará en primer desembolso.
Pero, como se sabe, si es que un afiliado de esas características ha pedido el monto de una UIT o menos, en esta fecha ya tendrá todo el monto que pidió y acabará el proceso para él. Los demás, que hayan pedido montos mayores, deberán esperar hasta tres meses más, si pidieron más de 3 UIT (el límite es 4 UIT, de S/21.400).
Dar seguimiento a retiro AFP
Atención, afiliado. Estas son las formas en que se puede dar seguimiento al retiro AFP para ver el estado de la solicitud:
- Link para revisar el estado del retiro en AFP Integra. Se debe poner hacer clic en "¿Cómo va mi solicitud de retiro?“: https://agenciadigital.afpintegra.pe/.
- Link para hacer seguimiento en AFP Habitat: www.afphabitat-seguimientoretiro.pe
- Link para hacer seguimiento del estado de la solicitud de registro en Profuturo AFP: enlace.
- Link para dar seguimiento en Prima AFP, entrar en Ver estado de solicitud: https://retiro.prima.com.pe/.