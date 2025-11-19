Perú

La industria del colágeno en Perú moverá más de S/100 millones en 2025, según Vitagel: hombres explican un tercio del crecimiento

La demanda de suplementos entre varones y la irrupción de las nuevas preferencias de la Generación Z están cambiando la dinámica de ventas en el sector, que adapta su oferta a hábitos menos flexibles

Guardar
La rápida adquisición y uso
La rápida adquisición y uso de productos se impone como requisito ante los nuevos perfiles de consumo.

El mercado peruano del colágeno, valorado en más de 100 millones de soles anuales, experimenta un crecimiento sostenido y una transformación profunda en el perfil de sus consumidores, con un aumento marcado de la participación masculina.

Sebastián Cordovez, CEO de Vitagel, señala que el consumo entre hombres pasó de ser marginal a representar más de un tercio del tablero, motivado por el interés en bienestar articular, salud ósea y cuidado personal, para un mercado que presionado constantemente por no poder abastecerse de insumos a nivel local.

Hombres jóvenes lideran el crecimiento del colágeno en Perú

Cordovez señala que la presencia masculina en el consumo de colágeno ha pasado a ser cada vez más relevante y hoy representa cerca del 35% del mercado, según datos del sector. “El crecimiento más dinámico proviene de los hombres jóvenes”, confiere.

Hasta hace una década, la categoría estaba asociada principalmente a mujeres interesadas en beneficios estéticos, pero la tendencia cambió impulsada por una mayor conciencia sobre el bienestar físico y la salud preventiva. Entre los hombres peruanos, los motivos más mencionados son el fortalecimiento de articulaciones, el cuidado de huesos y la prevención de la caída del cabello.

La apertura cultural al autocuidado ha generado que la tasa de crecimiento entre varones sea superior al promedio del segmento, con especial dinamismo en los grupos más jóvenes. Dentro de la clientela masculina, destacan los consumidores entre 25 y 35 años, que han comenzado a ver en estos suplementos una herramienta rutinaria para el mantenimiento físico y el envejecimiento activo.

El mercado peruano de colágeno 2025 superará los 100 millones de soles

El progresivo interés de los hombres por el colágeno tiene un impacto reflejado en las cifras: en los últimos años, la participación masculina se ha incrementado en más de diez puntos porcentuales, mientras que antes del año 2010 apenas registraba presencia en las encuestas de consumo de suplementos de esta categoría.

Actualmente, el grupo masculino aporta aproximadamente 1 de cada 3 soles que mueve la industria peruana del colágeno, generando espacio para el desarrollo de productos y campañas orientadas específicamente a sus necesidades, de acuerdo con estimaciones de Vitagel, que copa entre el 65% y 70% del mercado, con picos históricos que han alcanzado hasta el 85%en determinadas etapas.

“Muchos, se inician en el consumo cuando empiezan a sentir molestias en articulaciones, sobre todo después de jugar fútbol o realizar actividad física. Buscan recuperarse más rápido y evitar lesiones en la rodilla, pero se resisten a usar colágeno, pese a sus virtudes”, remite Cordovez.

Generación Z prefiere comprar colágeno por redes sociales, según Vitagel

El crecimiento del sector también está impulsado por la diversificación de formatos, la adaptación a los hábitos de consumo de distintas generaciones y la búsqueda de productos prácticos. Aunque la generación X (40 a 60 años) concentra la mayor cantidad de compradores y prefiere adquirir los suplementos en farmacias tradicionales, los millennials (30 a 40 años) alternan entre la compra física y los canales digitales.

Por su parte, la generación Z (18 a 30 años) privilegia estrategias de comercio electrónico, utilizando redes sociales, WhatsApp e Instagram como principales vías para informarse y adquirir productos, según la vertical peruana de Vitagel.

Suiza y la Unión Europea, principales proveedores de colágeno para Perú

La industria peruana del colágeno importa la mayor parte de sus insumos desde Suiza y la Unión Europea, en donde las regulaciones sanitarias prohíben el uso de antibióticos y pesticidas en los animales destinados a la producción de colágeno. Según Vitagel, esta normativa garantiza un producto más puro y seguro para el consumidor.

En contraste, el colágeno importado de Brasil y México puede contener residuos de antibióticos o pesticidas, ya que las leyes locales permiten su utilización en el ganado. La diferencia en los estándares sanitarios se vuelve un factor decisivo para un nicho que prioriza la calidad y la pureza del suplemento, sostiene.

“Suiza tiene los estándares más altos en cuanto al trato de animales, que son alimentados con pasto del campo al aire libre. No se utiliza antibióticos ni pesticidas en los vacunos”, recalca Cordobez.

¿Qué tipo de colágeno consumen los peruanos?

El estudio “Evolución en Suplementos de Colágeno”, elaborado por Vitagel, revela que las principales motivaciones de consumo entre los peruanos son el bienestar y la salud general, con un 67% de preferencia, seguidos por la salud de las articulaciones y huesos (55%), la mejora en la apariencia de la piel (45%), la prevención de signos de envejecimiento (40%) y el fortalecimiento de cabello y uñas (36%).

Además, un 34% destaca la búsqueda de mejora en el rendimiento deportivo. Entre los beneficios más valorados figuran la mejora de la elasticidad, hidratación y firmeza de la piel, así como la reducción de arrugas (68%), junto con el fortalecimiento de cabello y uñas (57%) y el alivio del dolor articular y la mejora de la flexibilidad (48%).

En cuanto a preferencias de presentación, el informe identifica una inclinación hacia los formatos más prácticos y funcionales. El 66% de los consumidores opta por el colágeno en polvo para mezclar en bebidas, mientras que el 42% elige presentaciones en pastillas o cápsulas, lo que muestra una tendencia hacia soluciones convenientes y adaptadas al ritmo de vida actual.

Vitagel proyecta crecimiento del 15% en 2025

Entre 2020 y 2024, Vitagel registró ventas que pasaron de 439.609 a 491.609 unidades en el mercado peruano, con una facturación estimada de 45 millones de soles para 2024.

La línea especializada concentró el 76% de sus ventas ese año, mientras que el 24% correspondió a productos neutros. Para 2025, la empresa proyecta un crecimiento cercano al 15%, apoyado en la diversificación de productos y el ingreso de nuevas presentaciones.

Temas Relacionados

colagenosaludempresasconsumo masivoVitagelfarmaciasperu-economia

Más Noticias

Puno niega que el ‘Pepino’ sea exclusivo de Bolivia: “Lamentamos el discurso de odio de Obdefolk”

Henry Flores, vicepresidente del Comité de Salvaguardia, afirmó que las acusaciones desde Bolivia parten de datos tergiversados y obedece a cálculos políticos de Napoleón Gómez

Puno niega que el ‘Pepino’

Manuel Barreto defiende el carácter de la selección peruana pese a preocupante caída a manos de Chile: “Me enorgullece”

El estratega interino no ocultó la frustración alrededor del grupo por la caída en Sochi, pero rescató la personalidad en un plantel nuevo que promedia 24 años de edad

Manuel Barreto defiende el carácter

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’, con nueve ausencias, se medirá con los ‘albos’ en Sullana que también tendrá bajas importantes, como la de Raúl Ruidíaz. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Atlético Grau

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

El presidente vivió una peculiar escena durante su visita a un colegio de La Libertad. El legislador Diego Bazán lo invitó a bailar frente a los asistentes

Escolares de Trujillo rompen seguridad

Vuelve el frío: Senamhi activa alerta naranja por drástico descenso de temperatura en Lima y 12 regiones

El organismo meteorológico advirtió que el evento incluirá ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y noches con sensación térmica más baja

Vuelve el frío: Senamhi activa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: proponen aclarar los requisitos

Congreso: proponen aclarar los requisitos para el nombramiento excepcional de docentes de universidades públicas

Las pruebas de la Fiscalía contra Óscar Acuña, hermano de César Acuña, en el caso ‘Los fríos del hambre’

Caso Qali Warma: Fiscalía señala a Óscar Acuña como nexo entre Nilo Burga y gerente regional de Salud de La Libertad

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

La respuesta de José Jerí tras las críticas por los votos de Somos Perú que inclinaron la balanza a favor de la ampliación del Reinfo

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal fue captado entrando

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

Jason Mraz llega a Lima: hora, lugar y venta de entradas para el concierto del cantautor estadounidense

Luigui Carbajal responde tras ser ‘ampayado’ en un hotel en Lince: “Fui a grabar un pódcast, mi esposa sabe”

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con imponente traje típico inspirado en el Huascarán: “Un espíritu sagrado de los Andes”

DEPORTES

Manuel Barreto defiende el carácter

Manuel Barreto defiende el carácter de la selección peruana pese a preocupante caída a manos de Chile: “Me enorgullece”

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”