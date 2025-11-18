Perú

Boletos 2026 de Machu Picchu se agotan en minutos tras apertura digital que busca ordenar el acceso y prevenir caos de años anteriores

Según Elena González, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco, la venta anticipada para 2026 apunta a ordenar la planificación turística; sin embargo, la respuesta fue tan alta que los horarios más solicitados se agotaron en cuestión de minutos

Alta demanda mundial agota en minutos los boletos 2026 para Machu Picchu y el Camino Inca en nueva venta anticipada del Ministerio de Cultura. (Buenos Días Perú)

La disponibilidad de boletos para Machu Picchu en 2026 marcó un nuevo episodio en la relación entre la demanda turística mundial y la capacidad operativa del Estado. La apertura de la venta anticipada, anunciada por el Ministerio de Cultura para la ciudadela y el Camino Inca, formó parte de un intento por ordenar el acceso y evitar los inconvenientes que afectaron la venta presencial en años recientes. La expectativa acumulada en distintos países se reflejó con rapidez.

Visitantes y operadores ingresaron a la plataforma oficial desde los primeros minutos. La respuesta inmediata mostró el nivel de interés que mantiene el santuario, aun cuando faltan más de doce meses para la fecha en cuestión. Los primeros horarios disponibles se agotaron antes de que muchos usuarios completaran sus procesos de compra.

El movimiento inicial se comprendió mejor con los testimonios de quienes trabajan de forma directa con grupos turísticos. Elena González, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco, describió el escenario con claridad al señalar: “El Ministerio de Cultura ya comenzó la venta anticipada de boletos para el Camino Inca y la Llaqta de Machu Picchu 2026, con el objetivo de mejorar la planificación para turistas y operadores”. Según su evaluación, el comportamiento de la demanda superó cualquier proyección. En sus palabras, “en cuestión de minutos, los horarios más frecuentados de los primeros cinco días disponibles se agotaron”.

La reacción internacional también quedó reflejada en la observación de González: “En el lapso de doce minutos nos hemos encontrado con algunas fechas y en algunos horarios en completamente cero disponibilidad, lo cual muestra que efectivamente había mucha gente en el mundo, porque no solamente han sido operadores en Cusco”.

Organización de la venta y dinámica digital

Boletos 2026 de Machu Picchu
Boletos 2026 de Machu Picchu se agotan en minutos tras apertura digital que busca ordenar el acceso y prevenir caos de años anteriores| Composición Infobae

El Ministerio de Cultura estableció un sistema de horarios fijos para la apertura de reservas. Las fechas correspondientes al Camino Inca quedaron disponibles desde las ocho de la mañana, mientras que las de Machu Picchu se activaron al mediodía. El proceso se realizó de forma exclusiva a través de la plataforma digital oficial. Allí los visitantes completaron sus datos y efectuaron el pago solicitado.

Aunque el mecanismo electrónico recibió buena acogida, González reconoció ciertos problemas iniciales. Sobre el apartado del Camino Inca expresó: “El momento de la mañana, el Camino Inca, eh, como es un proceso que tiene muchos más pasos, la plataforma se ha mostrado lenta al inicio”. La especialista también mencionó confusiones: “Ha habido también, eh, una, un error de interpretación con respecto a las fechas para el Camino Inca”.

El objetivo de la venta anticipada apuntó a reducir la presión sobre los operadores y dar margen suficiente a los viajeros. La medida buscó evitar contratiempos, asegurar procesos más ordenados y permitir una programación precisa desde agencias nacionales e internacionales.

Límites de aforo y criterios de ampliación

FOTO DE ARCHIVO: Una vista
FOTO DE ARCHIVO: Una vista general de la ciudadela inca de Machu Picchu se ve en Cusco, Perú. 2 de diciembre 2014. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil/Archivo

El Ministerio de Cultura definió un aforo regular de 4500 visitantes por día para la mayor parte del año. Además, dispuso ampliaciones puntuales para periodos específicos. Estas fechas especiales incluyen el 1 de enero; del 2 al 5 de abril por Semana Santa; del 19 de junio al 2 de noviembre durante la temporada alta; y los días 30 y 31 de diciembre. En esas jornadas, el acceso puede llegar a 5600 personas.

La entidad explicó que dichas ampliaciones se sustentan en estudios de capacidad y criterios operativos elaborados por las autoridades responsables del santuario. Los cupos se asignarán de forma directa a través de la plataforma digital, lo que busca evitar concentraciones no previstas y mantener un control permanente sobre el flujo de visitantes.

El adelanto en la venta de los boletos formó parte de una estrategia más amplia destinada a ordenar el acceso al sitio arqueológico y facilitar la preparación de quienes ofrecen servicios turísticos. Según la información difundida por el sector, el propósito central se relaciona con la necesidad de evitar contratiempos en épocas de alta solicitud y permitir que los viajeros organicen sus itinerarios con suficiente antelación.

