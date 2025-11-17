José Jerí vuelve a su colegio para izar la bandera y afirma que “nada se construye de la noche a la mañana”

José Jerí vuelve al colegio en el que se formó y afirma que “nada se construye de la noche a la mañana”. (Video: TV Perú)

Como parte de su idea de promover el patriotismo con el izamiento de la bandera del Perú y cantando el Himno Nacional, el presidente José Jerí volvió al colegio San Antonio De Padua, donde pasó parte de sus años formativos, y lideró la ceremonia oficial frente a niños y autoridades escolares.

Como parte de su presentación, Jerí dio un breve discurso en el que dio valor a los cambios en la institución educativa y los presentó como un ejemplo para indicar que la construcción de este espacio fue gradual, al igual que ocurre en instituciones del Estado.

“Toda institución pública en general, toda institución, todo colegio, hablemos en general, han ido evolucionando, han ido creciendo, gran parte por apoyo del Estado y otra parte gracias a los esfuerzos de sus autoridades (...)”, afirmó frente a los estudiantes.

José Jerí vuelve al colegio en el que se formó y afirma que “nada se construye de la noche a la mañana”. (Foto: Presidencia Perú)

En ese contexto, el presidente también sostuvo que “todo se fue construyendo poco a poco. Nada se construye de la noche a la mañana. Nada se construye de la noche a la mañana”, repitió. Sin embargo, José Jerí también destacó que para que algo se construya, es necesario que las personas estén “alineadas” con lograrlo.

“(...) hay un firme compromiso y esa fue la visión que tuvieron quienes estuvieron al mando del colegio. También apoyar para que ellos se den poco a poco. Y hoy tenemos lo que tenemos. Antes, vuelvo a decir, no había. No había. Y hoy sí hay. Y siempre se puede seguir mejorando. Mientras que haya la voluntad de hacerlo y que las personas también estén alineadas con lo que se quiere, todo se puede lograr. Todo, absolutamente todo. Todo. No hay cosas imposibles. Todas las cosas son posibles”, dijo frente a los estudiantes.

58 % aprueba la gestión de José Jerí

Actualmente, la gestión del presidente José Jerí goza de una alta popularidad que rosa el 60 % a nivel nacional. Según un estudio de opinión realizado por Datum y difundido en el diario El Comercio, el mandatario tiene un 58 % de aprobación, posiciona a las regiones del norte y a Lima como sus principales bastiones.

José Jerí participó de un operativo durante la madrugada. Foto: Presidencia del Perú

El informe indica que el apoyo al presidente se concentra principalmente en el norte del país y en Lima/Callao, donde logró 63 % y 62 %, respectivamente. En el sur, la aprobación desciende a 46 % y la desaprobación alcanza el 36 %, convirtiendo a esta región en la zona con menor respaldo y mayor rechazo. Sin embargo, aun en el sur, los niveles de aprobación superan a la desaprobación.

El análisis demográfico elaborado por Datum revela que la aceptación de Jerí es ligeramente mayor entre los ciudadanos de 18 a 44 años, con cifras que oscilan entre 59 % y 61 %.

Respecto al género, la diferencia resulta mínima: 58 % de los hombres y 59 % de las mujeres expresan su aprobación. Esto pese a que durante su periodo al mando del Congreso, antes de asumir la presidencia, Jerí enfrentaba un 83 % de desaprobación, aunque las cifras solo evalúan un periodo de mes y medio al mando del Legislativo.