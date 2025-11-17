Perú

José Jerí vuelve a su colegio para izar la bandera y afirma que “nada se construye de la noche a la mañana”

El presidente acudió al colegio San Antonio De Padua, donde se formó, y aseguró que “todo se puede lograr”

Guardar
José Jerí vuelve al colegio en el que se formó y afirma que “nada se construye de la noche a la mañana”. (Video: TV Perú)

Como parte de su idea de promover el patriotismo con el izamiento de la bandera del Perú y cantando el Himno Nacional, el presidente José Jerí volvió al colegio San Antonio De Padua, donde pasó parte de sus años formativos, y lideró la ceremonia oficial frente a niños y autoridades escolares.

Como parte de su presentación, Jerí dio un breve discurso en el que dio valor a los cambios en la institución educativa y los presentó como un ejemplo para indicar que la construcción de este espacio fue gradual, al igual que ocurre en instituciones del Estado.

Toda institución pública en general, toda institución, todo colegio, hablemos en general, han ido evolucionando, han ido creciendo, gran parte por apoyo del Estado y otra parte gracias a los esfuerzos de sus autoridades (...)”, afirmó frente a los estudiantes.

José Jerí vuelve al colegio
José Jerí vuelve al colegio en el que se formó y afirma que “nada se construye de la noche a la mañana”. (Foto: Presidencia Perú)

En ese contexto, el presidente también sostuvo que “todo se fue construyendo poco a poco. Nada se construye de la noche a la mañana. Nada se construye de la noche a la mañana”, repitió. Sin embargo, José Jerí también destacó que para que algo se construya, es necesario que las personas estén “alineadas” con lograrlo.

“(...) hay un firme compromiso y esa fue la visión que tuvieron quienes estuvieron al mando del colegio. También apoyar para que ellos se den poco a poco. Y hoy tenemos lo que tenemos. Antes, vuelvo a decir, no había. No había. Y hoy sí hay. Y siempre se puede seguir mejorando. Mientras que haya la voluntad de hacerlo y que las personas también estén alineadas con lo que se quiere, todo se puede lograr. Todo, absolutamente todo. Todo. No hay cosas imposibles. Todas las cosas son posibles”, dijo frente a los estudiantes.

58 % aprueba la gestión de José Jerí

Actualmente, la gestión del presidente José Jerí goza de una alta popularidad que rosa el 60 % a nivel nacional. Según un estudio de opinión realizado por Datum y difundido en el diario El Comercio, el mandatario tiene un 58 % de aprobación, posiciona a las regiones del norte y a Lima como sus principales bastiones.

José Jerí participó de un
José Jerí participó de un operativo durante la madrugada. Foto: Presidencia del Perú

El informe indica que el apoyo al presidente se concentra principalmente en el norte del país y en Lima/Callao, donde logró 63 % y 62 %, respectivamente. En el sur, la aprobación desciende a 46 % y la desaprobación alcanza el 36 %, convirtiendo a esta región en la zona con menor respaldo y mayor rechazo. Sin embargo, aun en el sur, los niveles de aprobación superan a la desaprobación.

El análisis demográfico elaborado por Datum revela que la aceptación de Jerí es ligeramente mayor entre los ciudadanos de 18 a 44 años, con cifras que oscilan entre 59 % y 61 %.

Respecto al género, la diferencia resulta mínima: 58 % de los hombres y 59 % de las mujeres expresan su aprobación. Esto pese a que durante su periodo al mando del Congreso, antes de asumir la presidencia, Jerí enfrentaba un 83 % de desaprobación, aunque las cifras solo evalúan un periodo de mes y medio al mando del Legislativo.

Temas Relacionados

José JeríJesús Maríaperu-politica

Más Noticias

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

La barranquillera evidenció su felicidad de reencontrarse con el público peruano, luego de 9 meses de espera

Shakira agradece a público peruano

Peruanos que vivan más de 10 años en un terreno podrán recibir título de propiedad del inmueble: conoce los requisitos

El proceso de regularización de Cofopri otorga seguridad jurídica, acceso a créditos y posibilidad de heredar el inmueble de manera formal

Peruanos que vivan más de

“Negociar es parte de la cultura peruana, por eso nuestro modelo tuvo un encaje perfecto”

Senya Andreev, Country Manager de inDrive Perú, explicó durante el CADE 2025 cómo el sistema de acuerdos previos entre pasajeros y conductores ha permitido a la plataforma crecer en distintas regiones del país, con iniciativas de inclusión financiera y nuevos espacios para mujeres conductoras

“Negociar es parte de la

Venta de poppers y THC en redes sociales se extiende sin regulación por Lima y facilita su acceso a jóvenes

Un informe periodístico expuso cómo plataformas en línea y tiendas físicas permiten la compra de estos productos de cannabis, sin receta ni controles, incrementando riesgos para menores

Venta de poppers y THC

Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón”

La pareja sorprendió en redes sociales al compartir esta triste noticia familiar. Sus seguidores le expresaron su cariño

Mario Irivarren y Onelia Molina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Manuel Merino busca regresar al

Manuel Merino busca regresar al Congreso como candidato al Senado por Acción Popular

Corte Suprema revisa el caso de Daniel Salaverry y su condena de 8 años por peculado: ¿quedará firme la sentencia?

Chats de WhatsApp implican a congresista Lucinda Vásquez en la venta irregular del examen docente 2021

Lucinda Vásquez podría enfrentar una infracción constitucional y ser inhabilitada

Delia Espinoza llegó al Ministerio Público y expone desacato de la Junta Nacional de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Shakira agradece a público peruano

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

Yolanda Medina cuenta cómo se enteró de la salida de Pamela Franco: “Me traicionó, desapareció de un día para otro”

DEPORTES

Ricardo Gareca responde a Jean

Ricardo Gareca responde a Jean Ferrari y evalúa no hablar más de la selección peruana: “Cansa, todo se toma mal”

Eddie Fleischman explotó contra Jean Ferrari tras críticas a Ricardo Gareca: “Ya quisiera tener un mínimo de influencia que tuvo en la selección”

Simone Scherer salió en defensa de Aixa Vigil tras las pifias de hinchas de Alianza Lima: “Tienen que pasar la página”

Jorge Fossati rompió su silencio sobre posible llegada de Christian Cueva a Universitario y advirtió: “El gran dueño del club es el hincha”

Juan Román Riquelme reveló que quiso fichar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: “Hay futbolistas que nacieron para jugar en Boca Juniors”