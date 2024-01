¿Qué pasó con Nickol Sinchi luego de Corazón Serrano? Artista responde a exmanager y defiende su carrera de solista

Exmanager Nickol Sinchi habla de su carrera como solista. | TikTok Ouke

Nickol Sinchi afronta críticas y responde a declaraciones de su exrepresentante. La artista peruana Nickol Sinchi ha decidido iniciar su trayectoria como solista tras casi una década con la agrupación de cumbia ‘Corazón Serrano’. A pesar de las críticas, la cantante ha manifestado su voluntad de seguir adelante con su carrera artística, contando únicamente con el apoyo de su familia como equipo de gestión. Este pronunciamiento surge después de que Abraham Mina sugiriese que Sinchi no tendría intenciones de trascender más allá de su contexto musical actual.

Te puede interesar: Corazón Serrano y Yahaira Plasencia darán concierto por aniversario de San Juan de Lurigancho: cuándo y dónde disfrutarlo

Abraham Mina, quien fuera representante de Nickol Sinchi en sus inicios como solista, comentó en una entrevista con el periodista Carlos Orozco que la exintegrante de Corazón Serrano no muestra interés en experimentar con nuevas audiencias y prefiere mantenerse en su “zona de confort”. Aunque aseguró que económicamente la cantante se encuentra en una posición favorable, hizo énfasis en su falta de ambición por expandir su alcance artístico.

“Creo que ella no quiere salir del nicho en el que está, no quiso trascender en la valla de poder ser gustada por un nuevo público. Finalmente, el techo que ella tiene es Corazón Serrano, que es un techo bastante grande (…) Solamente haciendo covers de Corazón Serrano, podría vivir tranquilamente”, expresó al podcast de Orozco.

Nickol Sinchi fue integrante de Corazón Serrano por nueve años.

La respuesta de Nickol Sinchi a su exmanager

La respuesta de Nickol Sinchi a las críticas de Mina no se hizo esperar. A través de varios comentarios en la cuenta de TikTok donde se publicó la entrevista, la artista reveló que la separación laboral con su exrepresentante fue por elección propia y subrayó su preferencia por colaborar exclusivamente con su entorno familiar. La cantante enfatizó su intención de mantener su autenticidad y no transformarse en algo que no es.

Te puede interesar: Hugo García revela sus planes de tener un hijo con Alessia Rovegno: “Ya lo conversamos”

“Yo decidí trabajar únicamente con mi familia y nadie más, prefiero dar pasos de a pocos pero con personas transparentes y que no quieran transformarme en algo que no soy”, afirmó la cantante, quien además remarcó que su padre siempre ha sido su verdadero manager.

“Si supieran lo que pasó detrás de esas pocas palabras y el por qué de mi decisión se desmayan. Aclarar que el manager siempre fue y será mi papá y nadie más, muchos trabajan con malicia y viveza, eso decidí dejar de trabajar con mucha gente”, respondió la cantante.

Nickol Sinchi se alejó de Corazón Serrano a inicios de 2023. (Foto: Captura de Instagram)

¿Qué pasó con Nickol Sinchi? Biografía

Nickol Sinchi, nacida el 31 de enero de 1999 en Villa El Salvador, tiene una historia de esfuerzo y superación en el mundo de la música. Su habilidad vocal la llevó a ser convocada por Lorenzo Guerrero de Corazón Serrano, después de haber participado en un casting nacional en 2013. Aunque no ganó en su primera oportunidad, su talento no pasó desapercibido, lo que eventualmente la convirtió en parte de Corazón Serrano, donde floreció como artista.

Te puede interesar: El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez Vértiz: “Inicia un año en el que no estarás a mi lado”

En marzo de 2023, Sinchi se lanzó como solista después de nueve años dentro del exitoso grupo Corazón Serrano. Sinchi, quien ingresó a la agrupación musical en el año 2014, ha sido aclamada en países como Ecuador, Bolivia, Estados Unidos y Chile, y logró gran popularidad interpretando temas como “Hasta la raíz” y “Tu ausencia”.

Además de enfrentar nuevos desafíos profesionales, Nickol Sinchi se encuentra en una fase de su vida llena de amor y dedicación familiar. Madre de un niño de tres años, fruto de su romance con Jorge Chapa, encontró en la maternidad una fuente de inspiración y un motivo para buscar un equilibrio entre su carrera y su vida personal. La decisión de alejarse de Corazón Serrano respondió a un anhelo de estar más presente en el hogar y recuperarse de problemas de salud.