Cantante de cumbia sufre acoso sexual durante presentación en Iquitos - 24 Horas Noticias

Una cantante de la agrupación Son Dulzura fue víctima de tocamientos indebidos durante una presentación en un restaurante de Iquitos, la noche del último viernes. El hecho ocurrió cuando la artista se retiraba del local y un comensal, identificado por testigos como un hombre de camiseta azul, se aproximó y le realizó tocamientos inapropiados en plena vía pública. La situación fue registrada en video y ha generado indignación entre los presentes y la comunidad artística de la región.

Denuncia recurrente contra el agresor

Testimonios recogidos por la agrupación señalan que el presunto agresor habría repetido este tipo de conducta en al menos una ocasión anterior. Una integrante de Son Dulzura relató que hace tres semanas, el mismo individuo ya había agredido a otra cantante del grupo, también durante una actuación en un establecimiento de la ciudad. “El tipo creo que ya está acostumbrado, porque hace tres semanas también sucedió con una de mis cantantes. Es el mismo tipo, que lo estamos reconociendo en los videos. Es el mismo tipo que tocó también el trasero a mi cantante”, declaró la representante de la agrupación.

La reiteración de estos hechos generó preocupación y exigencias de mayor seguridad para las artistas durante sus presentaciones públicas. Son Dulzura es conocida en el circuito musical de Iquitos por su activa agenda de presentaciones en locales nocturnos y restaurantes de la ciudad.

Cantante de cumbia sufre acoso sexual durante presentación en Iquitos

Reacciones frente a la agresión y respuestas sociales

Tras lo sucedido, la artista afectada expresó su malestar no solo por el ataque, sino también por la reacción de parte del público femenino presente. Según la propia agraviada, un grupo de mujeres justificó la agresión aludiendo a la vestimenta habitual de las artistas en la ciudad. “Es muy indignante escuchar a las mujeres mismas decir que porque las mujeres iquiteñas están acostumbradas a utilizar ese tipo de ropas, que andamos semidesnudas, ellos tienen derecho a tocarnos”, señaló la integrante de la agrupación, refiriéndose a comentarios recogidos durante el incidente.

La cantante espera que, con la evidencia visual y los testimonios recabados, las autoridades puedan identificar plenamente al responsable y proceder conforme a la ley. La denuncia formal ya se encuentra en manos de la policía local, que revisa las grabaciones para individualizar y ubicar al agresor.

Cantante de cumbia sufre acoso sexual durante presentación en Iquitos

Marco legal y sanciones por acoso sexual en Perú

La legislación peruana establece sanciones para quienes cometen actos de acoso sexual en espacios públicos y privados. El Código Penal del Perú contempla penas privativas de libertad para quienes realizan tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o de hostigamiento no consentido. De acuerdo al artículo 176-B, los responsables pueden recibir condenas de entre tres y cinco años de prisión si el daño es comprobado y existen agravantes como la reincidencia o la afectación a menores o grupos especialmente vulnerables.

Si la agresión se produce en un espacio abierto al público y afecta la integridad moral o física de la víctima, la normativa permite agravar la pena. La difusión de registros audiovisuales y la identificación de patrones de conducta por parte del agresor pueden influir en la severidad de la condena. Las entidades policiales y judiciales han reforzado los canales para recibir denuncias y brindar asistencia psicológica y legal a las víctimas de este tipo de violencia.