Más de 200 distritos en riesgo por precipitaciones hasta el 17 de noviembre: ¿Cuáles son?

El Instituto Nacional de Defensa Civil señaló que el nivel de peligro varía entre alto y muy alto para varias jurisdicciones del país, por lo que pidió continuar con las recomendaciones

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) alertó que 208 distritos de la sierra norte y centro están bajo riesgo de deslizamientos y huaicos debido a lluvias intensas previstas entre el 15 y 17 de noviembre, según el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el aviso meteorológico N.º 409 del SENAMHI.

De esta manera, se confirmó que el nivel de peligro varía entre alto y muy alto para varias jurisdicciones del país.

¿Cuáles son las regiones con riesgo alto?

Una de las que presenta mayor cantidad de distritos con riesgo muy alto es Áncash, con 44 zonas afectadas, seguida de Cajamarca (35), La Libertad (30), Amazonas (24), Piura (8) y Lambayeque (3), lo que suma 144 distritos bajo alerta máxima. Otras 64 jurisdicciones de esas regiones, salvo La Libertad y Lambayeque, enfrentan riesgo alto.

Amazonas

  • Balsas
  • Cheto
  • Chiliquin
  • La jalca
  • Levanto
  • Magdalena
  • Mariscal castilla
  • San isidro de maino
  • Soloco
  • Sonche
  • Cocabamba
  • Colcamar
  • Conila
  • Inguillpata
  • Longuita
  • Lonya chico
  • Luya viejo
  • Pisuquia
  • San cristobal
  • San francisco del yeso
  • San jeronimo
  • San juan de lopecancha
  • Santo tomas
  • Tingo

Áncash

  • Aczo
  • Acochaca
  • Cajacay
  • Huasta
  • La primavera
  • Pacllon
  • Ticllos
  • Marcara
  • San miguel de aco
  • San luis
  • Yauya
  • Cusca
  • Olleros
  • Cajay
  • Chavin de huantar
  • Huachis
  • Huantar
  • Masin
  • Yuracmarca
  • Casca
  • Eleazar guzman barron
  • Fidel olivas escudero
  • Llama
  • Llumppa
  • Lucma
  • Musga
  • Piscobamba
  • Conchucos
  • Lacabamba
  • Pampas
  • Huayllan
  • Parobamba
  • Pomabamba
  • Quinuabamba
  • Huayllapampa
  • Pampas chico
  • Cashapampa
  • Chingalpo
  • Huayllabamba
  • Ragash
  • San juan
  • Sicsibamba
  • Yanama

Cajamarca

  • Cachachi
  • Cajabamba
  • Condebamba
  • Sitacocha
  • Asuncion
  • Encañada
  • Jesus
  • Llacanora
  • Matara
  • Namora
  • San juan
  • Celendin
  • Huasmin
  • Miguel iglesias
  • Oxamarca
  • Sorochuco
  • Utco
  • Bambamarca
  • Hualgayoc
  • Pomahuaca
  • Sallique
  • San felipe
  • Namballe
  • Tabaconas
  • Chancay
  • Gregorio pita
  • Ichocan
  • Jose manuel quiroz
  • Jose sabogal
  • Calquis
  • Catilluc
  • Llapa
  • Tongod
  • San pablo
  • Tumbaden

La Libertad

  • Calamarca
  • Carabamba
  • Huaso
  • Julcan
  • Agallpampa
  • Charat
  • Huaranchal
  • La cuesta
  • Mache
  • Otuzco
  • Paranday
  • Salpo
  • Sinsicap
  • Usquil
  • Chugay
  • Cochorgo
  • Curgos
  • Huamachuco
  • Marcabal
  • Sanagoran
  • Sarin
  • Sartimbamba
  • Angasmarca
  • Cachicadan
  • Mollebamba
  • Mollepata
  • Quiruvilca
  • Santa cruz de chuca
  • Santiago de chuco
  • Sitabamba

Lambayeque

  • Cañaris
  • Incahuasi
  • Salas

Piura

  • Ayabaca
  • Pacaipampa
  • El carmen de la frontera
  • Huancabamba
  • Huarmaca
  • San miguel
  • Sondor
  • Sondorillo

Prevención y recomendaciones

Indeci exhortó a las autoridades locales y regionales a mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación, así como a garantizar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de los distritos comprometidos.

Asimismo, recomendó a los habitantes de las zonas bajo riesgo reforzar los techos de las viviendas y establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas o alarmas coordinados con las autoridades municipales.

De presentarse una emergencia, indicaron, se debe evacuar hacia zonas seguras, alejadas de ríos o quebradas, siguiendo instrucciones oficiales. Las listas oficiales de distritos en situación vulnerable y los mapas de riesgo actualizados.

Cenepred alerta riesgo muy alto
Cenepred alerta riesgo muy alto por lluvias intensas: 1.3 millones de personas en peligro en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Canales de ayuda

  • El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) supervisa y monitorea la situación nacional en tiempo real.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú brinda atención inmediata en caso de incendios, rescates y apoyo durante emergencias por desastres naturales. La población puede solicitar ayuda al llamar al 116.
  • La Policía Nacional del Perú atiende emergencias relacionadas con orden público, seguridad y apoyo en evacuaciones. Para requerir intervención policial ante eventos extraordinarios o situaciones de riesgo, el número de contacto es el 105.

