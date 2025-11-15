Más de 200 distritos en riesgo por precipitaciones hasta el 17 de noviembre: ¿Cuáles son?

Advierten alto riesgo de desastres en Áncash, Cajamarca y otras regiones por lluvias intensas| Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) alertó que 208 distritos de la sierra norte y centro están bajo riesgo de deslizamientos y huaicos debido a lluvias intensas previstas entre el 15 y 17 de noviembre, según el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el aviso meteorológico N.º 409 del SENAMHI.

De esta manera, se confirmó que el nivel de peligro varía entre alto y muy alto para varias jurisdicciones del país.

Lluvias en la sierra sur- Andina

¿Cuáles son las regiones con riesgo alto?

Una de las que presenta mayor cantidad de distritos con riesgo muy alto es Áncash, con 44 zonas afectadas, seguida de Cajamarca (35), La Libertad (30), Amazonas (24), Piura (8) y Lambayeque (3), lo que suma 144 distritos bajo alerta máxima. Otras 64 jurisdicciones de esas regiones, salvo La Libertad y Lambayeque, enfrentan riesgo alto.

Amazonas

Balsas

Cheto

Chiliquin

La jalca

Levanto

Magdalena

Mariscal castilla

San isidro de maino

Soloco

Sonche

Cocabamba

Colcamar

Conila

Inguillpata

Longuita

Lonya chico

Luya viejo

Pisuquia

San cristobal

San francisco del yeso

San jeronimo

San juan de lopecancha

Santo tomas

Tingo

Áncash

Aczo

Acochaca

Cajacay

Huasta

La primavera

Pacllon

Ticllos

Marcara

San miguel de aco

San luis

Yauya

Cusca

Olleros

Cajay

Chavin de huantar

Huachis

Huantar

Masin

Yuracmarca

Casca

Eleazar guzman barron

Fidel olivas escudero

Llama

Llumppa

Lucma

Musga

Piscobamba

Conchucos

Lacabamba

Pampas

Huayllan

Parobamba

Pomabamba

Quinuabamba

Huayllapampa

Pampas chico

Cashapampa

Chingalpo

Huayllabamba

Ragash

San juan

Sicsibamba

Yanama

Cajamarca

Cachachi

Cajabamba

Condebamba

Sitacocha

Asuncion

Encañada

Jesus

Llacanora

Matara

Namora

San juan

Celendin

Huasmin

Miguel iglesias

Oxamarca

Sorochuco

Utco

Bambamarca

Hualgayoc

Pomahuaca

Sallique

San felipe

Namballe

Tabaconas

Chancay

Gregorio pita

Ichocan

Jose manuel quiroz

Jose sabogal

Calquis

Catilluc

Llapa

Tongod

San pablo

Tumbaden

La Libertad

Calamarca

Carabamba

Huaso

Julcan

Agallpampa

Charat

Huaranchal

La cuesta

Mache

Otuzco

Paranday

Salpo

Sinsicap

Usquil

Chugay

Cochorgo

Curgos

Huamachuco

Marcabal

Sanagoran

Sarin

Sartimbamba

Angasmarca

Cachicadan

Mollebamba

Mollepata

Quiruvilca

Santa cruz de chuca

Santiago de chuco

Sitabamba

Lambayeque

Cañaris

Incahuasi

Salas

Piura

Ayabaca

Pacaipampa

El carmen de la frontera

Huancabamba

Huarmaca

San miguel

Sondor

Sondorillo

Prevención y recomendaciones

Indeci exhortó a las autoridades locales y regionales a mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación, así como a garantizar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de los distritos comprometidos.

Asimismo, recomendó a los habitantes de las zonas bajo riesgo reforzar los techos de las viviendas y establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas o alarmas coordinados con las autoridades municipales.

De presentarse una emergencia, indicaron, se debe evacuar hacia zonas seguras, alejadas de ríos o quebradas, siguiendo instrucciones oficiales. Las listas oficiales de distritos en situación vulnerable y los mapas de riesgo actualizados.

Cenepred alerta riesgo muy alto por lluvias intensas: 1.3 millones de personas en peligro en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Canales de ayuda

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) supervisa y monitorea la situación nacional en tiempo real.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú brinda atención inmediata en caso de incendios, rescates y apoyo durante emergencias por desastres naturales. La población puede solicitar ayuda al llamar al 116.

La Policía Nacional del Perú atiende emergencias relacionadas con orden público, seguridad y apoyo en evacuaciones. Para requerir intervención policial ante eventos extraordinarios o situaciones de riesgo, el número de contacto es el 105.