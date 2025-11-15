Perú

Fallece Efraín Kristal, destacado académico y referente en los estudios sobre Mario Vargas Llosa

El académico es recordado por “Tentación de la palabra: arte literario y convicción política” publicado en el 2018

Guardar
Fallece Efraín Kristal, destacado académico
Fallece Efraín Kristal, destacado académico y referente en los estudios sobre Mario Vargas Llosa

Efraín Kristal, catedrático de la Universidad de California, Los Ángeles, reconocido por su análisis sobre la literatura de Mario Vargas Llosa, falleció a los 66 años. La noticia de su deceso fue informada en la madrugada a través de mensajes publicados por el escritor Alonso Cueto y confirmada por Pedro Cateriano, ex primer ministro y autor de la biografía política de Vargas Llosa.

El propio Pedro Cateriano señaló en una conversación con Infobae Perú que Kristal representaba “el crítico literario de mayor profundidad de la obra del fallecido premio Nobel y el más erudito”. En sus redes sociales, Cateriano escribió: “Lamento la pronta partida de Efraín Kristal. Fue una magnífica persona. Fino cultor de la amistad y un académico excepcional. Un erudito de la obra de Mario Vargas Llosa y profesor de nota”.

Originario de Perú, Efraín Kristal (1959-2025) se desempeñó como catedrático principal en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de California, Los Ángeles, institución donde dirigió la unidad durante una década. Su formación incluyó estudios de Filosofía en la Escuela Normal Superior de París y un doctorado en Literatura por la Universidad de Stanford. Ha sido invitado por centros académicos internacionales como el Instituto de Ciencias Políticas de París, la Universidad de Warwick y la Universidad de Princeton.

Fallece Efraín Kristal, destacado académico
Fallece Efraín Kristal, destacado académico y referente en los estudios sobre Mario Vargas Llosa

Entre sus distinciones se cuentan su nombramiento como becario de la Fundación Humboldt y profesor honorario de la Universidad del Pacífico. Además, dictó la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” en Guadalajara. Su producción académica abarca más de un centenar de ensayos sobre temas literarios y estéticos, así como varios libros, incluyendo obras dedicadas a Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges.

Su rol en el campo de la crítica literaria latinoamericana ha sido esencial no solo por el alcance de sus publicaciones, sino también por su influencia en el análisis de la obra de Vargas Llosa, autor con quien mantuvo un contacto intelectual permanente. Entre los textos inéditos de Efraín Kristal permanece un ensayo sobre la participación política del Nobel peruano, cuyo contenido ha motivado el interés de estudiosos y especialistas de la literatura hispanoamericana.

Además de sus contribuciones sobre Vargas Llosa, Kristal escribió estudios sobre filosofía y traducción en el prestigioso Blackwell Companion to Translation Studies, así como trabajos sobre Yves Bonnefoy y Shakespeare para el Oxford Handbook to Shakespeare. Uno de sus últimos proyectos consistía en la preparación de un libro sobre el pensamiento filosófico de Peter Sloterdijk para la Universidad de Columbia.

Fallece Efraín Kristal, destacado académico
Fallece Efraín Kristal, destacado académico y referente en los estudios sobre Mario Vargas Llosa

El legado del académico y su papel en la difusión y comprensión de la literatura latinoamericana se proyecta tanto en ámbitos universitarios como en círculos de crítica literaria, donde su perspectiva se considera un referente internacional.

Kristal sobre Vargas Llosa

Efraín Kristal, reconocido especialista en la obra de Mario Vargas Llosa, reflexionó en una entrevista de 2019 sobre las distintas etapas del novelista y la vigencia de su literatura. Kristal consideró que “Conversación en La Catedral” fue la obra maestra de Vargas Llosa debido a la complejidad con la que retrató la corrupción y el ambiente social, permitiendo que los lectores accedieran a un universo denso y a una comprensión profunda de una sociedad afectada por la injusticia.

El crítico destacó que los cambios sociales y las transiciones históricas, como el paso de lo rural a lo urbano, alimentaron la narrativa latinoamericana, haciendo que temas como la corrupción y la barbarie resultaran recurrentes y relevantes no solo para Perú, sino en muchas literaturas nacionales. Kristal identificó ciclos en la producción literaria del Nobel peruano, señalando que sus novelas más recientes, como “El héroe discreto” y “Cinco esquinas”, mostraron por primera vez un tono optimista, en el que los personajes podían mejorar su realidad, a diferencia de épocas anteriores marcadas por el pesimismo. Finalmente, expresó la posibilidad de que Vargas Llosa aún escribiera otra gran novela y sugirió que la obtención del Nobel influyó en la actualidad de su obra, aportando una visión más positiva en su narrativa.

Temas Relacionados

Efraín KristalMario Vargas Llosaperu-noticias

Más Noticias

Clima en Lima este 15 de noviembre: Senamhi prevé mañana con cielo cubierto y variación de temperaturas

La entidad meteorológica advierte contrastes térmicos entre distritos y humedad elevada en sectores del norte de la capital

Clima en Lima este 15

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Muchos de los afectados no fueron los manifestantes, sino padres de familia con niños que estaban haciendo compras

Marcha de la Generación Z:

Elecciones 2026: listas de candidatos podrían quedar sin efecto desde el 23 de diciembre, señala el JNE

Roberto Burneo informó que cualquier postulación podrá ser anulada por tachas, observaciones o inhabilitaciones. Los partidos deben depurar sus listas para evitar quedarse sin representantes

Elecciones 2026: listas de candidatos

George Forsyth habría facilitado el ingreso al MIDIS de Lesly Shica, la ministra más cercana a José Jerí

El CV de la abogada habría sido entregado por Forsyth a Patricia Li (Somos Perú) pocas horas antes de la formación del nuevo gabinete, según un informe publicado por Hildebrandt en sus Trece

George Forsyth habría facilitado el

SBS interviene cooperativa La Esperanza de Marcona en Ica por pérdida de S/40 millones

La Superintendencia justificó la medida por la pérdida total de capital social y de la reserva cooperativa

SBS interviene cooperativa La Esperanza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marcha de la Generación Z:

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Elecciones 2026: listas de candidatos podrían quedar sin efecto desde el 23 de diciembre, señala el JNE

George Forsyth habría facilitado el ingreso al MIDIS de Lesly Shica, la ministra más cercana a José Jerí

La vacancia de Pedro Castillo no requería de 104 votos, según exoficial mayor del Congreso

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira: Estos son

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario, Laura y Gerardo a su canal de streaming: horario y fecha de estreno

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025