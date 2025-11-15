Fallece Efraín Kristal, destacado académico y referente en los estudios sobre Mario Vargas Llosa

Efraín Kristal, catedrático de la Universidad de California, Los Ángeles, reconocido por su análisis sobre la literatura de Mario Vargas Llosa, falleció a los 66 años. La noticia de su deceso fue informada en la madrugada a través de mensajes publicados por el escritor Alonso Cueto y confirmada por Pedro Cateriano, ex primer ministro y autor de la biografía política de Vargas Llosa.

El propio Pedro Cateriano señaló en una conversación con Infobae Perú que Kristal representaba “el crítico literario de mayor profundidad de la obra del fallecido premio Nobel y el más erudito”. En sus redes sociales, Cateriano escribió: “Lamento la pronta partida de Efraín Kristal. Fue una magnífica persona. Fino cultor de la amistad y un académico excepcional. Un erudito de la obra de Mario Vargas Llosa y profesor de nota”.

Originario de Perú, Efraín Kristal (1959-2025) se desempeñó como catedrático principal en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de California, Los Ángeles, institución donde dirigió la unidad durante una década. Su formación incluyó estudios de Filosofía en la Escuela Normal Superior de París y un doctorado en Literatura por la Universidad de Stanford. Ha sido invitado por centros académicos internacionales como el Instituto de Ciencias Políticas de París, la Universidad de Warwick y la Universidad de Princeton.

Fallece Efraín Kristal, destacado académico y referente en los estudios sobre Mario Vargas Llosa

Entre sus distinciones se cuentan su nombramiento como becario de la Fundación Humboldt y profesor honorario de la Universidad del Pacífico. Además, dictó la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” en Guadalajara. Su producción académica abarca más de un centenar de ensayos sobre temas literarios y estéticos, así como varios libros, incluyendo obras dedicadas a Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges.

Su rol en el campo de la crítica literaria latinoamericana ha sido esencial no solo por el alcance de sus publicaciones, sino también por su influencia en el análisis de la obra de Vargas Llosa, autor con quien mantuvo un contacto intelectual permanente. Entre los textos inéditos de Efraín Kristal permanece un ensayo sobre la participación política del Nobel peruano, cuyo contenido ha motivado el interés de estudiosos y especialistas de la literatura hispanoamericana.

Además de sus contribuciones sobre Vargas Llosa, Kristal escribió estudios sobre filosofía y traducción en el prestigioso Blackwell Companion to Translation Studies, así como trabajos sobre Yves Bonnefoy y Shakespeare para el Oxford Handbook to Shakespeare. Uno de sus últimos proyectos consistía en la preparación de un libro sobre el pensamiento filosófico de Peter Sloterdijk para la Universidad de Columbia.

Fallece Efraín Kristal, destacado académico y referente en los estudios sobre Mario Vargas Llosa

El legado del académico y su papel en la difusión y comprensión de la literatura latinoamericana se proyecta tanto en ámbitos universitarios como en círculos de crítica literaria, donde su perspectiva se considera un referente internacional.

Kristal sobre Vargas Llosa

Efraín Kristal, reconocido especialista en la obra de Mario Vargas Llosa, reflexionó en una entrevista de 2019 sobre las distintas etapas del novelista y la vigencia de su literatura. Kristal consideró que “Conversación en La Catedral” fue la obra maestra de Vargas Llosa debido a la complejidad con la que retrató la corrupción y el ambiente social, permitiendo que los lectores accedieran a un universo denso y a una comprensión profunda de una sociedad afectada por la injusticia.

El crítico destacó que los cambios sociales y las transiciones históricas, como el paso de lo rural a lo urbano, alimentaron la narrativa latinoamericana, haciendo que temas como la corrupción y la barbarie resultaran recurrentes y relevantes no solo para Perú, sino en muchas literaturas nacionales. Kristal identificó ciclos en la producción literaria del Nobel peruano, señalando que sus novelas más recientes, como “El héroe discreto” y “Cinco esquinas”, mostraron por primera vez un tono optimista, en el que los personajes podían mejorar su realidad, a diferencia de épocas anteriores marcadas por el pesimismo. Finalmente, expresó la posibilidad de que Vargas Llosa aún escribiera otra gran novela y sugirió que la obtención del Nobel influyó en la actualidad de su obra, aportando una visión más positiva en su narrativa.