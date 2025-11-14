*Milagros Leiva cuestiona candidatura de Christian Cueva: “Fiorella Molinelli, ¿no ha visto el video pegándole a su pareja?”. Video: Milagros Leiva

A menos de un año para las próximas Elecciones Generales Presidenciales 2025, se van conociendo los nombres de los personajes de la farándula local que ingresarán a la vida política postulando en las diversas listas que hay para el Congreso. En esa carrera, el futbolista Christian Cueva, conocido tanto por su trayectoria deportiva como por sus controversias personales, anunció su precandidatura a la Cámara de Diputados por el partido Fuerza y Libertad, liderado por Fiorella Molinelli.

El anuncio, difundido a través de videos en redes sociales entre el 12 y 13 de noviembre de 2025, muestra a Cueva junto a Molinelli en actividades proselitistas, incluido el “baile del caballito”, símbolo del partido. En uno de los clips, Cueva se dirige a la lideresa con una frase interpretada como un guiño a su inminente candidatura: “Me he enterado que está lanzándose a la presidencia. ¿No habrá un espacio, doctora, por ahí?”. Aunque ni el partido ni el propio Cueva han emitido un comunicado oficial, la difusión de este y otro video donde se anuncia su candidatura han generado una serie de críticas.

La reacción de la periodista Milagros Leiva fue inmediata. Leiva expresó su preocupación por la decisión de Molinelli de incluir a Cueva en la lista de Fuerza y Libertad: “Christian Cueva, el pegalón. Yo recuerdo el video donde él golpea a su mujer. Lo que sí me preocupa es que una persona que es tan violenta, y que sea capaz de lo que hizo Cueva, hoy sea la ficha de una mujer, de Fiorella Molinelli. Estamos todos locos”, afirmó en su programa.

Magaly y Milagros Leiva cuestionan candidatura de Christian Cueva: “Fiorella Molinelli, ¿no ha visto el video pegándole a su pareja?”

Además, cuestionó directamente a la lideresa del partido: “Fiorella Molinelli es mujer, ¿no ha visto el video de Cueva pegándole a su pareja?”. Estas declaraciones hacen referencia a los videos difundidos en agosto de 2024, donde se observa a Cueva agrediendo a su expareja Pamela López, quien lo denunció por violencia familiar y exigió el cumplimiento de la pensión de alimentos para sus hijos. Aunque la Fiscalía archivó el caso por falta de pruebas, la imagen pública del futbolista ha quedado marcada por estos episodios.

Magaly Medina y la crítica a los “faranduleros” en la política

La postulación de Christian Cueva no solo ha sido objeto de escrutinio por parte de periodistas de investigación, sino también de figuras del espectáculo. Magaly Medina, conductora de televisión y una de las voces más influyentes en la farándula peruana, ha sido especialmente dura con el futbolista y con la tendencia de incluir personajes mediáticos en las listas electorales.

Magaly Medina critica la incursión de los personajes de la farándula en la contienda política. Video: Magaly TV La Firme

Medina cuestionó la decisión de Fuerza y Libertad de sumar a Cueva y a otras figuras del espectáculo a sus filas. “Por ejemplo, tener a Cueva o a una actriz por** en una lista al Congreso le puede despertar curiosidad a algunos votantes, dirán ‘ay sí, Cuevita, gran jugador’, porque hay gente que lo conoce de sus mejores épocas y se olvidan de en qué destacó y por qué destacó. Que le caiga simpático al pelotero, no los hace buen candidato para el Congreso. Hay que saber diferenciar”, señaló la conductora.

Medina insistió en que la popularidad o el carisma no son suficientes para ejercer funciones legislativas: “Cueva es un jugador cuya carrera está en declive, y que le caiga simpático a la gente no lo convierte en alguien preparado para legislar”.

Además, la conductora cuestionó la motivación de los partidos para incluir a personajes de la farándula: “No entiendo por qué tratan de diferenciarse y llamar la atención del electorado, poniendo a personas que no se han destacado precisamente por su trabajo profesional, sino por sus escándalos. Hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio, pero creen que llegar al Congreso es la forma más fácil de hacerse ricos”.

Pamela López y su vínculo con la política

Mientras la candidatura de Cueva acapara la atención, su expareja Pamela López también ha sido mencionada en el debate público por su posible incursión en la política. Diversos programas y comentaristas han especulado sobre una eventual postulación de López al Congreso, aunque ella misma ha salido a desmentir estos rumores.

Pamela López: revelan que postularía por el partido de Martín Vizcarra. Video: Mostritos y Pirañas

En una entrevista con el programa ‘La Noche Habla’, López confirmó que actualmente forma parte de un partido político, pero negó que vaya a postularse en las elecciones de 2026. “Hoy en día no es verdad, no me estoy lanzando al Congreso. En estas elecciones no me estoy postulando, quizás más adelante”, declaró la influencer y madre de cuatro hijos. López explicó que, tras los problemas personales y legales vividos con Cueva, ha encontrado respaldo en una comunidad de mujeres que se identifican con su historia, lo que ha reforzado su vocación de servicio y su interés en la vida pública.

El programa Mostritos y Pirañas, conducido por José Miguel Hidalgo, también abordó el tema, señalando que López figura inscrita en el partido Perú Primero desde 2024, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones. “Martín Vizcarra ya tiene a su nueva diez. Pamela López piensa lanzarse a la política. Sin embargo, no sabemos por qué partido. La hemos chequeado, ¿y qué hemos descubierto? Que Martín Vizcarra o Mario Vizcarra, al final son lo mismo. Sí, está inscrita en el partido Perú Primero", aseguró Hidalgo.

El periodista explicó que, al estar inscrita en ese partido, si Pamela López se decide por postular en las próximas elecciones, “solo podría hacerlo al lado del bebito fiu fiu”, afirmó.

El escepticismo sobre la preparación y las motivaciones de los candidatos mediáticos también se refleja en otros espacios. En el programa de streaming de La roro Network, la conductora Macla Yamada opinó: “El partido que nos ponga dos figuras mediáticas que nosotros sabemos con dos dedos de frente, que no pueden ejercer de una manera real un cargo político, vanéalo. Tapa la payasada de ese partido, tapa el huev**”.

Pamela López: Critican su incursión en la política desde La Roro Network. Video: La Roro Network

En La Roro Network, algunos miembros del público expresaron su escepticismo sobre las propuestas de los candidatos provenientes del espectáculo, mientras otros consideraron que la experiencia personal de López podría representar a mujeres que han atravesado situaciones similares.