Magaly Medina critica postulación de figuras de la farándula: “Creen que llegar al Congreso es para hacerse ricos”

Magaly Medina sobre aspirantes del espectáculo: “No han hecho nada por el Perú, solo buscan poder”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la más reciente edición de su programa “Magaly TV, La Firme”, la periodista Magaly Medina expresó su indignación ante la aparición de figuras mediáticas y personajes de la farándula en las listas de diversos partidos políticos con miras a las próximas elecciones congresales.

Su reflexión, cargada de ironía y preocupación, se centró en cuestionar la falta de criterio y seriedad con la que algunas agrupaciones están eligiendo a sus representantes.

“De verdad que no entiendo por qué tratan de diferenciarse y llamar la atención del electorado, poniendo a personas que no se han destacado precisamente por su trabajo profesional, sino por sus escándalos. Hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio, pero creen que llegar al Congreso es la forma más fácil de hacerse ricos”, dijo la periodista al iniciar su comentario.

Magaly Medina: “El Congreso no debe ser refugio de los que buscan dinero fácil o fama”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly no se guardó nada. Con su estilo frontal, apuntó directamente contra quienes ven la política como un camino para beneficiarse económicamente. “Creen que llegar al Congreso es tener un sueldo fijo, seguridad, carros a disposición, y hasta utilizar a sus asesores para que les corten las uñas o les preparen la comida. ¿Gente así queremos en el Congreso?”, cuestionó con firmeza.

“No entiendo por qué tratar de diferenciarse y llamar la atención del electorado, poniendo a figuras de la farándula que no precisamente se han destacado por sus actos profesionales, sino más bien por sus escándalos”, mencionó.

La conductora insistió en que el electorado debe analizar más allá del carisma o la popularidad. “Hay que ser un poquito más pensantes. Los candidatos, con tal de ganar votos, hacen cualquier cosa y meten en sus listas a las personas menos idóneas”, agregó, dejando claro que la farándula y la política no siempre deben mezclarse.

Uno de los nombres que mencionó fue el del futbolista Christian Cueva, de quien dijo que atraviesa un momento deportivo difícil. “Por ejemplo, tener a Cueva o a una actriz porno en una lista al Congreso le puede despertar curiosidad a algunos votantes, pero eso no los hace buenos candidatos. Cueva es un jugador cuya carrera está en declive, y que le caiga simpático a la gente no lo convierte en alguien preparado para legislar”, sostuvo.

Magaly Medina: “El Congreso no debe ser refugio de los que buscan dinero fácil o fama”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina exhortó a sus seguidores a elegir bien

Asimismo, se refirió a Pamela López, exesposa de Cueva, quien ha mantenido apariciones mediáticas recientes. “¿Qué hace Pamela López además de pasearse de canal en canal? No tiene absolutamente nada. Deberíamos buscar representantes que hayan hecho algo por la vida, que no vean el Congreso como una gran billetera donde meter la mano y sacar la plata de todos los peruanos”, enfatizó Medina.

“Algunos de ellos, en un afán angurriento porque no tiene oficio ni beneficio, creen que llegar al Congreso es una forma de hacerse ricos. ¿Gente así queremos en el Congreso?, deberíamos decirle no, hay que ser un poquito más pensante porque los candidatos, con tal de ganar votos, van a hacer cualquier cosa”, aseveró.

En otro momento, la conductora también cuestionó la cantidad de precandidatos presidenciales que ya se perfilan para las próximas elecciones. “Cerca de cuarenta candidatos a la presidencia, increíble. ¿Alguno de ellos realmente merece la pena? Muchos no lo merecen. Habrá que ser muy acuciosos”, afirmó.

Con tono reflexivo, recordó que en elecciones pasadas muchos políticos se presentaron como “salvadores”, pero al final solo buscaron servirse del Estado. “Después todos dicen: ‘Yo no fui, yo no dije, yo no hice’. Así pasó con varios que engañaron a la gente, y terminaron defraudando al país. No podemos volver a caer en eso”, señaló.

Magaly Medina: “El Congreso no debe ser refugio de los que buscan dinero fácil o fama”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme