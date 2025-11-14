Perú

‘Cri Cri’ reaparece tras salir de prisión y protagoniza videoclip con ‘La Caliente’: “No tengo discusión con nadie”

Cristian Martínez Guadalupe vuelve a la escena musical después de casi 11 meses preso y graba un videoclip junto a su madre en La Victoria y VES

Cristian Martínez, primo de Farfán, celebra su libertad con nuevo videoclip: “Yo sigo siendo lo mismo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El regreso de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, ha despertado curiosidad de sus seguidores. Tras casi 11 meses en prisión, el primo de Jefferson Farfán decidió volver a la escena pública de la manera que mejor conoce: a través de la salsa.

Y lo hará convirtiéndose en el protagonista de un nuevo videoclip grabado junto a su orquesta ‘La Caliente’, un proyecto que marca el inicio de una nueva etapa en su vida. El tema elegido no es casualidad. Se trata de ‘Mi Libertad’, el emblemático éxito de Frankie Ruiz, una canción que refleja, según él, el duro camino vivido durante los últimos meses.

El videoclip fue grabado en zonas populares como La Victoria y Villa El Salvador, escenarios que representan tanto sus raíces como su intención de reconstruirse lejos del conflicto y las polémicas. La idea surgió, apenas empezó a planear su retorno musical, buscando una pieza simbólica que conecte con sus seguidores y que, a la vez, cuente parte de su historia personal.

¿Cómo financió ‘Cri Cri’ su canción?

En este nuevo videoclip también aparece una persona fundamental en su proceso: su madre, doña Cecilia, quien —según afirma su entorno— luchó incansablemente por su libertad, tocando puertas, reuniendo documentos y exigiendo que se revisara cada detalle del proceso. Ella figura en escenas que, sin decir una sola palabra, muestran el vínculo familiar y el tiempo de resistencia que ambos enfrentaron durante casi un año.

Mientras se alista este lanzamiento, ‘Cri Cri’ habló en cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, donde reveló cómo está financiando el proyecto musical y de qué manera viene organizando su vida desde que recuperó la libertad. Con tono tranquilo, pero decidido, explicó que se encuentra enfocado completamente en trabajar y en reconstruir su camino profesional.

“Ahorita estoy metido en lo de la orquesta y en unos proyectos con mi hermana porque ella siempre ha tenido sus negocios. Para tener más monedas para el videoclip”, comentó con franqueza, dejando en claro que el retorno musical exige inversión y esfuerzo. Según él, no está recibiendo apoyo externo, sino que está buscando la manera de solventar todo desde cero, como parte de un proceso que considera suyo, personal y necesario.

Pero más allá del videoclip y de las grabaciones, hay un tema que continúa generando atención: la situación legal. La defensa de la presunta víctima solicitó formalmente que el caso sea reabierto, un pedido que mantiene cierta tensión alrededor del nombre de Cristian Martínez Guadalupe. Pese a ello, él asegura que su vida sigue un rumbo tranquilo y que no tiene conflictos con nadie. Su respuesta, breve, pero firme, busca transmitir que no está dispuesto a involucrarse en nuevas controversias.

“Si hay restricción o no, yo mi vida la hago normal, camino por aquí y por allá. No tengo discusión con nadie ni enfrentamiento con nadie. Yo sigo siendo lo mismo”, aseguró, enfatizando que su prioridad es su familia, su madre y su orquesta.

Para Martínez Guadalupe, este videoclip no solo es un relanzamiento artístico; es un símbolo. Un recordatorio de que, pese a las caídas, puede reconstruirse. Y en esa línea, asegura que su intención es mantenerse en el camino correcto, alejado de problemas y enfocado en una carrera musical que intenta reactivar desde cero. La historia detrás de ‘Mi Libertad’ adquiere así un peso especial: más que un cover, es una declaración de renacer, de dejar atrás el encierro y de mirar hacia adelante con cautela, pero también con esperanza.

Mientras sus seguidores esperan el estreno del videoclip —anunciado para finales de noviembre—, ‘Cri Cri’ continúa trabajando entre ensayos, reuniones familiares y pequeños emprendimientos, decidido a demostrar que puede sostenerse nuevamente en el escenario. Con su orquesta y su círculo más cercano como soporte, el cantante apuesta por reconstruir su reputación y volver a sonar en la música peruana.

