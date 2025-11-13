Perú

Peruanos están cansados de medir 165 cm en promedio: hombres se someten a costosa y dolorosa cirugía para ser más altos

Clínicas que ofrecen este tratamiento reportan mayor interés de pacientes que buscan mejorar su apariencia o autoestima

Guardar
Peruanos recurren a operaciones extremas
Peruanos recurren a operaciones extremas para aumentar su estatura. (Foto composición: Infobae Perú/Infobae Perú/Agencia Andina)

En los últimos años, cada vez más peruanos han optado por someterse al alargamiento óseo, una cirugía altamente invasiva que permite ganar entre 5 y 15 centímetros de estatura. Aunque este procedimiento fue creado para corregir deformidades o secuelas de accidentes que afectaban el crecimiento de las extremidades, hoy también es solicitado por motivos estéticos o de autoestima, impulsado por la presión social que asocia la altura con éxito y atractivo.

El procedimiento consiste en romper los huesos de las piernas de manera controlada—generalmente el fémur o la tibia— para insertar un dispositivo que separa los segmentos óseos de forma gradual. El cuerpo, a través de la osteogénesis por distracción, regenera tejido en el espacio creado, permitiendo el crecimiento de la extremidad. El proceso es largo, doloroso y exige rehabilitación constante.

La costosa y dolorosa cirugía permite a las personas ganar entre 5 y 15 cm de estatura con un doloroso procedimiento que consiste en la fractura de los huesos de las piernas. (Crédito: Latina Noticias)

Dolorosa y costosa cirugía

La recuperación puede tomar entre seis meses y un año, dependiendo de los centímetros que el paciente quiera aumentar. Durante ese tiempo, los músculos, tendones, vasos sanguíneos y nervios también se estiran, lo que aumenta el dolor y las complicaciones potenciales. Médicos consultados por Latina Noticias advierten que, pese a la tecnología avanzada utilizada en algunas clínicas del país, el riesgo de infecciones, rigidez articular o alteraciones en la marcha sigue siendo significativo.

A ello se suma el elevado costo. En países como Estados Unidos o Alemania, la cirugía puede alcanzar entre USD 70 mil y USD 150 mil. En América Latina los precios son menores, pero continúan siendo inaccesibles para la mayoría. El Perú es uno de los pocos países de la región donde se realiza con técnicas modernas, lo que ha contribuido a un aumento gradual en la demanda.

Médicos realizaron con éxito alargamiento
Médicos realizaron con éxito alargamiento óseo de femur y tibia. (Foto: Andina)

Autoestima y presión estética

El incremento de personas interesadas en someterse a este procedimiento puede deberse a estándares de belleza y la percepción social de la estatura. En ámbitos como el mercado laboral y las relaciones interpersonales, diversos estudios sociológicos mencionan que la altura puede estar asociada a liderazgo o confianza, lo que impulsa a algunos peruanos a considerar la cirugía como una vía para mejorar sus oportunidades o bienestar emocional.

Sin embargo, especialistas señalan que la popularización del alargamiento óseo como intervención estética también refleja desigualdades económicas, pues solo una parte de la población puede acceder a un procedimiento tan costoso y exigente.

Peruanos recurren a operaciones extremas
Peruanos recurren a operaciones extremas para aumentar su altura en medio de presión social. (Foto: Difusión)

Peruanos son los más bajos de Sudamérica

La preocupación por la estatura ha ganado visibilidad en los últimos años, especialmente tras la publicación de datos que ubican al Perú como el país con la población más baja de Sudamérica. Según la NCD Risk Factor Collaboration, los hombres peruanos miden en promedio 1.66 metros, mientras que las mujeres alcanzan 1.54 metros. Con estas cifras, el país ocupa la última posición del ranking sudamericano, por debajo de naciones como Argentina o Brasil.

Si bien el estudio base tiene como año de referencia el 2019, los resultados ratifican una tendencia histórica. Una investigación global coordinada por la OMS y una red de 800 especialistas, que analizó el periodo 1914–2014, determinó que los peruanos presentan promedios similares: 1.65 m en hombres y 1.52 m en mujeres.

Aumenta el interés por cirugías
Aumenta el interés por cirugías para incrementar la altura en un país con el promedio más bajo de Sudamérica. (Foto:FB/@YachayData)

Causa genética de la baja estatura

La estatura de una población está influenciada principalmente por la genética. En el caso peruano, un estudio realizado en Lima Metropolitana en 2020 reveló la presencia de una variante en el gen FBN1, asociada directamente a la baja estatura en personas de ascendencia indígena. Cada copia de esta mutación puede reducir alrededor de 2.2 centímetros, y quienes heredan ambas pueden presentar una disminución total cercana a 4.4 centímetros.

A ello se suman factores ambientales, como la nutrición y la salud durante la infancia, que también influyen en el crecimiento. Aunque los informes citados no profundizan en este punto, expertos coinciden en que la interacción entre genética y condiciones de desarrollo explica buena parte del promedio nacional.

Temas Relacionados

EstaturaCirugíaAlargamiento óseoperu-noticias

Más Noticias

Drake Bell llegó a Lima y sorprende a fans en Barranco antes de su concierto en el Geek Festival 2025

El artista estadounidense se dejó ver caminando por las calles de la capital y se tomó fotos con seguidores antes de su concierto acústico del 14 de noviembre.

Drake Bell llegó a Lima

Padres de Christian Domínguez son citados por el Poder Judicial tras denuncia de violencia psicológica hacia su nieta

Luego de la intervención del Centro de Emergencia Mujer (CEM), la familia Domínguez enfrenta un proceso judicial que podría derivar en hasta 12 años de prisión efectiva

Padres de Christian Domínguez son

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

Iniciativa impulsada por la parlamentaria Elizabeth Medina también plantea prohibir la asistencia de menores de edad y personas discapacitadas

Cárcel para quienes oculten su

Formar con enfoque de desarrollo glocal en Lima Norte

Si la educación superior no está firmemente ligada a la empleabilidad y al emprendimiento, el talento de nuestros jóvenes se desperdicia

Formar con enfoque de desarrollo

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

El presidente del Legislativo llamó a responder con fuerza ante eventuales actos de violencia durante el paro de transportistas “No se puede tolerar que la Policía vaya inerme a recibir pedradas”, dijo

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cárcel para quienes oculten su

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

José Jerí celebra sus 39 años con torta regalada por policías, el viral ‘La Máquina’ y show del alcalde Ulises Villegas

“Dame una semana y Vladimir Cerrón va a caer, te lo apuesto”: difunden nuevo audio atribuido a Juan José Santiváñez

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Padres de Christian Domínguez son

Padres de Christian Domínguez son citados por el Poder Judicial tras denuncia de violencia psicológica hacia su nieta

Pamela López confirma que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

Magaly Medina en contra de postulación de figuras de la farándula: “Creen que llegar al Congreso es para hacerse ricos”

Christian Ysla y Mónica Cabrejos salen en defensa de Yiddá Eslava ante las críticas y el fracaso de ‘La habitación negra’

DEPORTES

Hernán Barcos reflexiona tras el

Hernán Barcos reflexiona tras el tenso desencuentro con Álex Valera en el último clásico: “Sirve de experiencia para el futuro”

El desahogo de Ignacio Buse en Montevideo: apeó por primera vez a Vilius Gaubas y accedió a cuartos de final del Uruguay Open

Hernán Barcos ofreció disculpas a Carlos Zambrano por quitarle la cinta de capitán en Andahuaylas: “Estaba con la cabeza un poco caliente”

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”