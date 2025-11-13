Perú

Cierre de la avenida Javier Prado: conoce los desvíos de los autos durante obras

Emape implementó un plan de desvíos de 21:00 a 6:00 y habilitó un doble sentido temporal en la calzada opuesta para mantener la circulación entre Surco y La Molina

Guardar
Las obras arrancaron en horario
Las obras arrancaron en horario nocturno para minimizar el impacto en el tránsito, comenzando por el tramo comprendido entre la avenida La Molina y el óvalo Huarochirí, donde se intervendrán 2,1 kilómetros en sentido oeste-este - Créditos: Andina.

La Municipalidad Metropolitana, mediante la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S. A. (Emape), puso en marcha el mantenimiento vial en la avenida Javier Prado, con la meta de rehabilitar 12,7 km de una de las arterias más transitadas de la capital.

Este plan busca mejorar la conectividad entre los distritos de Jesús María, Lince, San Isidro, San Borja, La Victoria, Santiago de Surco y La Molina, favoreciendo el desplazamiento diario de miles de vehículos y peatones.

El proyecto se desplegó en horario nocturno para reducir el impacto sobre la circulación habitual. La primera intervención se desarrolla entre la avenida La Molina y el óvalo Huarochirí, abordando 2,1 km en el sentido oeste-este.

El tramo escogido registra fisuras, baches y deformaciones, perjuicios que afectan a transportistas y residentes, ya que inciden en la integridad de los autos y en la eficiencia de los traslados cotidianos.

El proyecto prioriza la mejora
El proyecto prioriza la mejora de la conectividad entre los distritos de Jesús María, Lince, San Isidro, San Borja, La Victoria, Santiago de Surco y La Molina, impactando de forma directa en la movilidad de miles de personas cada día - Créditos: Emape.

A fin de organizar el tránsito durante la ejecución de los trabajos, la Emape diseñó un plan de desvío que se activa de 21:00 a 6:00, propiciando el avance de la obra sin paralizar el flujo de transporte público y privado. Como parte de este plan, se habilitó temporalmente un doble sentido en la calzada del otro lado para mantener la circulación entre Surco y La Molina. Se prevé concluir esta primera fase a fines de noviembre.

Las labores técnicas incluyen fresar la superficie afectada, aplicar riego de liga y colocar una carpeta asfáltica en caliente. Estas acciones permiten restaurar la resistencia de la pista y consolidar la seguridad en una vía de alto tráfico.

Se estima que los principales beneficiados serán los usuarios que emplean las conexiones viales de Javier Prado con La Molina, Los Ingenieros, Flora Tristán, Huarochirí y Melgarejo, zonas donde convergen centros educativos, negocios y lugares concurridos como el Metro de La Molina y el Estadio Monumental.

La Municipalidad Metropolitana de Lima,
La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, inició el mantenimiento vial de la avenida Javier Prado, con el objetivo de rehabilitar 12,7 kilómetros - Créditos: Andina.

La planificación contempla que, terminada esta etapa, la Emape amplíe el mantenimiento a otros segmentos de Javier Prado: desde la avenida Brasil hasta la calle Las Moreras, de Las Flores a Los Fresnos, de la vía Expresa Luis Bedoya Reyes al óvalo Monitor Huáscar y desde el jirón Viñedos hasta el óvalo Huarochirí.

Estas tareas se integran en el plan de conservación del sistema vial metropolitano, cuyo objetivo apunta a mejorar la fluidez del tránsito, reducir demoras y reforzar la protección vial para quienes circulan por la ciudad.

Próximos trabajos programados

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó que, una vez concluidas las labores en curso, se abordarán nuevos tramos de la avenida Javier Prado. Entre las áreas previstas figuran los sectores comprendidos entre la avenida Brasil y la calle Las Moreras, de Las Flores a Los Fresnos, de la vía Expresa Luis Bedoya Reyes al óvalo Monitor Huáscar, y del jirón Viñedos al óvalo Huarochirí.

Estas intervenciones forman parte de un programa integral de mantenimiento de la red vial metropolitana, con el propósito de agilizar los desplazamientos y elevar los niveles de seguridad para la población.

La Municipalidad de Lima reiteró su intención de fortalecer la infraestructura de las vías urbanas y optimizar la movilidad, puntualizando que todas las obras se llevarán a cabo conforme a planes de desvío y señalización diseñados para proteger tanto a automovilistas como a peatones.

Temas Relacionados

Javier PradoEmapeSan BorjaJesús Maríaperu-noticias

Más Noticias

Reacción de hincha rusa al gol de Alex Valera se volvió viral: tuvo hasta narración del Perú vs Rusia a ras de cancha

El delantero de Universitario sorprendió a todos con su violento disparo de zurda desde fuera del área que significó el 1-1 definitivo en el Gazprom Arena

Reacción de hincha rusa al

Bebé muere tras ser alimentada con leche mezclada con pesticida: su padre es acusado de parricidio en Cajamarca

La necropsia de ley halló restos de la sustancia tóxica en la bebé de un mes y medio de nacida. Su madre denunció a su expareja

Bebé muere tras ser alimentada

SMV reforma la negociación de instrumentos de renta variable y deuda en la Bolsa de Valores de Lima

SMV redefine el ciclo diario de negociación en la Bolsa de Valores de Lima. Nueva estructura agrupa acciones y derechos en segmentos diferenciados por liquidez

SMV reforma la negociación de

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

La representante peruana se prepara para la noche final, en la que busca coronarse como la reina máxima de la belleza

¿A qué hora es el

Alan Diez explotó contra hinchas de Alianza Lima por minimizar golazo de Alex Valera en Perú vs Rusia: “¡Sáquense la camiseta!”

El comentarista deportivo también criticó a los fanáticos de Universitario porque apuntaron contra Erick Noriega y lo compararon con Rodrigo Ureña

Alan Diez explotó contra hinchas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo se pronuncia por

Pedro Castillo se pronuncia por su denuncia a Dina Boluarte y 100 congresistas que lo vacaron

Harvey Colchado afirma que “la Diviac estaba orientada a ser como el FBI o la DEA” en la lucha contra el crimen

Fernando Rospigliosi calificó de “ridículo” a la denuncia de Pedro Castillo contra 100 congresistas

Fernando Rospigliosi en contra que Zaira Arias reemplace a Guillermo Bermejo en el Congreso: “No le corresponde”

Benji Espinoza defiende denuncia de Pedro Castillo a Dina Boluarte y otros 100 congresistas

ENTRETENIMIENTO

¿A qué hora es el

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

¿Dónde ver hoy EN VIVO los Latin Grammy 2025 desde Perú? Canal TV y streaming de la ceremonia de premiación

Paco Bazán responde si dejó de ver a su hija por encontrarse con Susana Alvarado

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

Paco Bazán habla sobre su relación con la madre de su última hija: “Estos temas no les hacen bien a los niños”

DEPORTES

Reacción de hincha rusa al

Reacción de hincha rusa al gol de Alex Valera se volvió viral: tuvo hasta narración del Perú vs Rusia a ras de cancha

Alan Diez explotó contra hinchas de Alianza Lima por minimizar golazo de Alex Valera en Perú vs Rusia: “¡Sáquense la camiseta!”

Diego Penny afirmó que Pedro Gallese no debería tapar en Perú vs Chile y señaló a su elegido para nuevo amistoso

Natalia Málaga deseó éxito a Alianza Lima para el Mundial de Clubes con sutil comentario: “No jueguen como el domingo”

Jean Ferrari rompió su silencio por la continuidad de Manuel Barreto como DT de Perú y defendió su trabajo: “No se hizo en toda la Eliminatoria”