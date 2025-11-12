Perú

San Marcos renueva flota de “El Burrito” con ocho modernos buses Mercedes Benz para mejorar transporte de estudiantes

La UNMSM invirtió más de S/ 5 millones en la adquisición de seis buses interurbanos y dos interprovinciales que contarán con cámaras de seguridad, aire acondicionado y cargadores USB

“El Burrito” de San Marcos
“El Burrito” de San Marcos estrena moderna flota 2026 para mejorar el transporte de estudiantes y docentes. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentó oficialmente la nueva flota de su emblemático servicio de transporte “El Burrito”, compuesto por ocho modernos buses Mercedes Benz modelo 2026. La renovación, que demandó una inversión de más de 5 millones de soles, marca un paso importante hacia la modernización del sistema de movilidad interna y externa de la universidad, beneficiando a miles de estudiantes, docentes y trabajadores.

Durante la ceremonia, realizada en la Ciudad Universitaria, la rectora Jeri Ramón Ruffner destacó que esta adquisición forma parte del proyecto de inversión financiado por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. “Después de muchos años estamos repotenciando nuestro equipo de buses, que servirá para el beneficio de los alumnos, trabajadores y docentes. Con estos ómnibus se podrá cubrir rutas en Lima Este, Norte, Sur y Centro, así como apoyar las prácticas y proyectos a nivel nacional”, expresó.

San Marcos repotencia su servicio
San Marcos repotencia su servicio de transporte universitario con ocho buses nuevos a pocos meses de su aniversario 62. (Foto: Agencia Andina)

Modernización del transporte universitario

Los nuevos buses de “El Burrito” cuentan con tecnología de última generación y un diseño orientado a la seguridad y comodidad de los usuarios. Cada unidad está equipada con cámaras de videovigilancia, aire acondicionado, pantallas LCD y cargadores USB, características que buscan ofrecer una experiencia de viaje más moderna y segura.

Según detalló la universidad, seis de las ocho unidades serán destinadas al servicio interurbano, cubriendo rutas internas y hacia las sedes de San Juan de Lurigancho, Veterinaria y Medicina. Las dos restantes, de tipo interprovincial, serán utilizadas para trasladar delegaciones académicas y de investigación a distintas regiones del país, fortaleciendo así el vínculo de San Marcos con otras instituciones y comunidades.

UNMSM moderniza su histórico servicio
UNMSM moderniza su histórico servicio “El Burrito” con nueva flota de buses y tecnología de última generación. (Foto: Agencia Andina)

Patrimonio e identidad sanmarquina

Más allá de su utilidad operativa, los nuevos buses también rinden homenaje a la historia y legado de la universidad. Cada vehículo está decorado con imágenes de 48 personalidades ilustres egresadas de San Marcos, figuras que representan el aporte de la institución al desarrollo científico, cultural y social del Perú. “Estos vehículos no solo transportarán personas, sino también el espíritu de San Marcos. Llevan el escudo de nuestra alma mater y los rostros de quienes nos hacen únicos entre las universidades del país”, señaló la rectora.

Previo a su entrega, los vehículos fueron bendecidos por el capellán universitario, padre Franco Rivas, quien destacó la relevancia de esta renovación en el contexto de los 62 años del servicio. “La construcción de nuevas vías y el progreso técnico de los transportes acortan las distancias y unen a los pueblos”, expresó durante la ceremonia.

“El Burrito” de San Marcos
“El Burrito” de San Marcos estrena moderna flota 2026 para mejorar el transporte de estudiantes y docentes. (Foto: FB/@UNMSM)

Mejora institucional

Con esta renovación, la Decana de América refuerza su compromiso con la mejora de la infraestructura y los servicios universitarios, impulsando una movilidad sostenible y eficiente. La iniciativa busca no solo optimizar el desplazamiento dentro y fuera del campus, sino también fortalecer las actividades académicas y de investigación que San Marcos desarrolla a nivel nacional.

El retorno de “El Burrito” con una flota completamente modernizada reafirma su papel como símbolo de identidad y servicio en la comunidad sanmarquina, que a lo largo de más de seis décadas lo ha considerado un emblema del espíritu universitario y de la vocación pública de la universidad más antigua de América.

“El Burrito” de San Marcos
“El Burrito” de San Marcos vuelve renovado: nueva flota, más rutas y mejor servicio para la comunidad universitaria. (Foto: FB/@UNMSM)

