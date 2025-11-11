Qué se celebra el 11 de noviembre en el Perú: una fecha que marcó rupturas, fundaciones y legados culturales

Diversos acontecimientos marcaron el 11 de noviembre en el país, desde la abolición de privilegios coloniales hasta la fundación de instituciones educativas y culturales que definieron el rumbo de la nación (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 11 de noviembre reúne hechos clave de la historia peruana. En 1823, el Congreso abolió los títulos nobiliarios, cerrando el ciclo de privilegios coloniales.

En 1828 se fundó la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, una de las más antiguas del país. En 1836 comenzó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que terminó con la disolución del pacto entre ambas naciones.

En 1923 se inauguró el Museo de Arte Italiano, donado por la colonia italiana, y en 1925 nació Jesús Urbano Rojas, maestro del retablo ayacuchano, símbolo del arte popular que unió tradición y renovación.

11 de noviembre de 1823 — Abolición de los títulos nobiliarios en el Perú marcó el fin de los privilegios monárquicos

La supresión de los privilegios nobiliarios en 1823 selló la ruptura definitiva con el sistema colonial y reafirmó los valores republicanos que dieron forma al Perú independiente. (Runa Chay)

El 11 de noviembre de 1823, el Congreso Constituyente del Perú abolió los títulos de nobleza heredados del virreinato, como duques, marqueses y condes. La medida, promulgada por José Bernardo de Tagle, simbolizó la ruptura definitiva con la estructura jerárquica colonial y los privilegios de cuna.

La decisión, adoptada dos años después de la Independencia, consolidó el ideal republicano de igualdad ante la ley.

Posteriormente, Simón Bolívar suprimiría los registros de nobleza incaica, sellando la desaparición de toda distinción aristocrática en el país. El último título honorífico fue otorgado en 2011 a Mario Vargas Llosa por la corona española.

11 de noviembre de 1828 — Fundación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Con más de 190 años de historia, la UNSA se erige como una de las universidades más antiguas del país, heredera del humanismo republicano y la vocación científica del sur andino. (Andina)

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)de Arequipa fue fundada el 11 de noviembre de 1828, convirtiéndose en una de las universidades más antiguas de América Latina.

Ubicada en la Ciudad Universitaria de Independencia, posee tres campus, diecisiete facultades y cuarenta y cinco escuelas profesionales que abarcan áreas como humanidades, ciencias naturales, ingenierías y sociales.

Su diseño arquitectónico se inspiró en la École des Beaux-Arts de París, reflejando un estilo neocolonial que marcó varios centros educativos en la región. La institución se ha consolidado como una de las casas de estudios públicos de mayor prestigio en el país con años de servicio continuo.

11 de noviembre de 1836 — Inicio de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana

La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana enfrentó a aliados y enemigos en torno a un ideal de unidad regional que terminó en disolución y en el retorno del viejo orden republicano. (Claudio Domeniconi - Revista Ercilla)

El 11 de noviembre de 1836 comenzó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, conflicto que enfrentó a Chile y a los opositores peruanos contra el Estado confederado liderado por Andrés de Santa Cruz.

La alianza entre el Norte y el Sur del Perú con Bolivia buscaba fortalecer la región, pero fue vista como una amenaza por Chile y las élites peruanas.

Tras una serie de campañas, la guerra concluyó en 1839 con la victoria de las fuerzas restauradoras y la disolución definitiva de la Confederación, marcando un giro decisivo en la política sudamericana del siglo XIX.

11 de noviembre de 1923 — Inauguración del Museo de Arte Italiano en Lima

En pleno corazón de Lima, el Museo de Arte Italiano nació en 1923 como símbolo de amistad entre naciones y refugio de la belleza artística de comienzos del siglo XX. (Andina)

El Museo de Arte Italiano fue inaugurado el 11 de noviembre de 1923 como obsequio de la comunidad italiana al Perú, en homenaje al centenario de la independencia.

El edificio, de estilo neorrenacentista, fue diseñado por el arquitecto Gaetano Morettiy conserva una colección de más de 120 artistas italianos de inicios del siglo XX.

Entre sus obras destacan esculturas en mármol y bronce, pinturas, cerámicas y vitrales. Este museo se erige como un símbolo de la amistad entre ambas nacionesy un espacio que preserva la herencia artística europea en pleno corazón de Lima.

11 de noviembre de 1925 — Nacimiento de Jesús Urbano Rojas, maestro del retablo ayacuchano

Maestro de la imaginería andina, Jesús Urbano Rojas dio nueva vida al retablo peruano con una visión moderna y humana que trascendió las fronteras del arte popular. (Andina)

Jesús Urbano Rojas nació el 11 de noviembre de 1925 en Soccoscocha, Huanta, y falleció el 20 de mayo de 2014. Reconocido como “El Caballero del Retablo”, se formó con Joaquín López Antay y revolucionó la imaginería andina al incorporar temáticas costumbristas y nuevos materiales.

A partir de su experiencia como arriero, retrató escenas de la vida andina mediante retablos en madera, yeso y pasta de papa.

Obtuvo la Orden El Sol del Perú, recibió el título de Gran Maestro de la artesanía peruanay fundó una escuela gratuita de arte popular. Su legado cultural resalta como puente entre la tradición y la innovación en el arte popular peruano.