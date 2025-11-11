‘Loco’ Vargas aclara a Christian Domínguez por quejarse sobre sus errores del pasado: “Es lo que hemos hecho, hay que apechugar”

El ‘Loco’ Vargas abre su corazón: sus celos, su esposa Blanca Rodríguez y el pasado que aún lo persigue. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una conversación directa, sin filtros y con una dosis de humor, Juan Manuel “El Loco” Vargas volvió a demostrar que no teme hablar de su pasado ni de las lecciones que ha aprendido de él. En su reciente episodio de pódcast junto a Christian Domínguez, el exfutbolista dejó claro que los errores del pasado no se pueden borrar, pero sí pueden convertirse en una herramienta para educar a los hijos y crecer como persona.

El diálogo entre ambos se tornó especialmente sincero cuando tocaron el tema de las relaciones y la exposición pública. Vargas, con la experiencia de haber sido uno de los deportistas más mediáticos de su generación, le recordó al cantante de cumbia que, en tiempos de redes sociales, es prácticamente imposible esconder lo que uno fue.

“Ahora que tenemos hijos grandes, ya no podemos. Se meten en sus redes, las mías me escanean mi pasado, ya sabrás lo que me dicen”, comentó con una sonrisa, dejando entrever que sus hijos conocen perfectamente los episodios que marcaron su vida pública.

‘Loco’ Vargas arremete contra Christian Domínguez

El exlateral de la selección peruana no esquivó la autocrítica y reconoció que, en su juventud, cometió errores que hoy sirven como ejemplo dentro de su hogar. Según contó, sus propios hijos le recuerdan con humor que no siempre está en posición de dar consejos. “A veces les digo algo, y me responden: ‘Tú cállate, eres el menos indicado’. Y bueno, uno se ríe, pero también reflexiona”, admitió.

Fue entonces cuando Christian Domínguez, visiblemente identificado con el tema, intervino para asegurar que los jóvenes están expuestos a demasiada información. “Los chicos no deberían tener celular, porque salen contaminados”, comentó el líder de la Gran Orquesta Internacional, en alusión a los riesgos que representan las redes sociales para los menores.

Sin embargo, Vargas lo interrumpió con una reflexión que rápidamente se volvió el momento más comentado del episodio. “No salen contaminados porque es parte de lo que hemos hecho, y hay que apechugar y tratar que sean mejores que nosotros”, respondió el exfutbolista con firmeza, dejando claro que asumir los errores es una muestra de responsabilidad y no de debilidad.

Sus palabras resonaron con fuerza, no solo por la franqueza con la que habló, sino también porque el “Loco” no se escondió detrás de su pasado, sino que lo abrazó como parte de su historia. Con ese mismo tono, Christian Domínguez reconoció que comparte esa visión con sus hijos. “Sí, yo también les digo a mis hijos que la re-cagu***”, confesó entre risas, aceptando que, como todo ser humano, también ha cometido equivocaciones que hoy intenta no repetir.

A lo largo del diálogo, ambos coincidieron en que la exposición mediática de sus carreras los obligó a aprender a convivir con el juicio público y a desarrollar una piel más fuerte. Sin embargo, Vargas insistió en que lo más importante es no caer en la negación ni pretender borrar el pasado. “No podemos tapar el sol con un dedo. Lo que hicimos ya está ahí. Lo único que podemos hacer es enseñarles a ellos a no hacerlo”, expresó con serenidad, mostrando una faceta más madura y reflexiva.

