‘Loco’ Vargas revela cómo sus hijos lo frenan cuando se pone celoso de Blanca Rodríguez: “Cállate, eres el menos indicado”

El ‘Loco’ Vargas abre su corazón: sus celos, su esposa Blanca Rodríguez y el pasado que aún lo persigue. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una conversación llena de anécdotas, humor y honestidad, Juan Manuel “Loco” Vargas volvió a demostrar que detrás del exfutbolista aguerrido hay un hombre de familia que aprende cada día de sus propios hijos. Durante una charla en su podcast con Christian Domínguez, el exjugador de la selección peruana se sinceró sobre los retos de ser padre en tiempos de redes sociales, los celos hacia su esposa Blanca Rodríguez y cómo su familia lo mantiene con los pies en la tierra.

Entre risas, Vargas habló de cómo ha cambiado su vida desde que dejó el fútbol profesional. Hoy, su principal foco está en su hogar y en la crianza de sus cinco hijos, quienes, según cuenta, no se guardan nada al momento de corregirlo.

“Ahora tenemos hijos grandes y queremos protegerlos de ese espacio, pero ya no podemos porque eso está contaminado. Se meten a las redes, y las mías, que son grandes, automáticamente escanean tu vida y lo que pasaste”, contó, haciendo referencia a la dificultad de evitar que los jóvenes se topen con los ecos de su pasado mediático.

El ‘Loco’ Vargas abre su corazón: sus celos, su esposa Blanca Rodríguez y el pasado que aún lo persigue. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

‘Loco’ Vargas no puede celar a Blanca Rodríguez

El exlateral del Fiorentina y Universitario de Deportes confesó que todos sus hijos tienen celular, algo que, aunque facilita la comunicación, también trae consigo nuevos desafíos. “Todos tienen celular, y eso está j… Ya tú imaginas qué me preguntan”, comentó entre carcajadas, dejando entrever que sus hijos a veces lo enfrentan con curiosidad sobre etapas de su vida que fueron expuestas públicamente, como su recordado romance con Tilsa Lozano.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue el momento en que Vargas habló de sus celos hacia Blanca Rodríguez, con quien mantiene una relación sólida desde hace años pese a las turbulencias del pasado. “Si cuando molesto a su vieja por celos, me dicen:

‘Por favor, tú cállate, que eres el menos indicado’. Estás jodid* ahí”, confesó entre risas, revelando que sus propios hijos no dudan en ponerle límites cuando lo ven actuar con inseguridad.

El ‘Loco’ Vargas abre su corazón: sus celos, su esposa Blanca Rodríguez y el pasado que aún lo persigue. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El exfutbolista lo contó con humor, pero detrás de su relato hay una clara muestra de madurez emocional y complicidad familiar. Lejos de mostrarse ofendido, Vargas dijo sentirse orgulloso de que sus hijos tengan la confianza y la libertad para hablarle con sinceridad. “Me vacila que me digan las cosas en la cara, porque eso significa que no me tienen miedo, que hay respeto. Prefiero eso a que me vean como alguien con quien no se puede hablar”, añadió.

El “Loco” también reflexionó sobre lo difícil que puede ser mantener la privacidad en una era donde las redes sociales exponen incluso los aspectos más íntimos de la vida familiar. “Ya no hay manera de esconderte. Todo está ahí. Pero lo importante es que en casa sepan quién eres realmente. Afuera pueden decir lo que sea, pero lo que importa es lo que se vive dentro de la familia”, expresó con firmeza.

Durante la charla, Christian Domínguez coincidió con él en lo complejo que resulta criar hijos en tiempos de exposición digital, y ambos compartieron anécdotas sobre cómo equilibrar la fama con la vida doméstica. Vargas, por su parte, insistió en que lo más importante es enseñar con el ejemplo. “A veces uno se equivoca, pero ellos te miran todo el tiempo. Si tú pides respeto, tienes que darlo. Y si quieres que confíen en ti, tienes que ser transparente”, reflexionó.

El ‘Loco’ Vargas abre su corazón: sus celos, su esposa Blanca Rodríguez y el pasado que aún lo persigue. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme