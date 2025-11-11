Jefferson Farfán suma nuevos contenidos en su canal de YouTube: Laura Spoya y Mario Irivarren estarían incluidos | TikTok

Jefferson Farfán busca ampliar su presencia más allá del fútbol y prepara la renovación de su canal de YouTube con la incorporación de nuevas figuras del entretenimiento digital. Entre los nombres que suenan con fuerza aparecen Laura Spoya y Mario Irivarren, exconductores del programa “Good Time”, quienes podrían cerrar un acuerdo para sumarse a la oferta de contenidos del exfutbolista.

El final de “Good Time”, que conducían Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’ en el canal Todo Good, dejó incertidumbre sobre el destino del grupo. Poco después empezaron los rumores sobre su llegada a un nuevo canal y las opciones abiertas en diferentes plataformas de streaming.

El programa OUKE puso en debate la posibilidad de que este trío se sume a la nueva apuesta digital de Farfán. Se mencionó que también Daniel Marquina estaría entre los convocados para formar parte de la renovación.

Durante la transmisión en OUKE, Ric La Torre ofreció detalles sobre las conversaciones en curso entre los exconductores de “Good Time” y el canal de Jefferson Farfán. Resaltó que los planes existen desde hace semanas. “¿Vas a ser compañero de parrilla de Laura Spoya? Cierto trío está negociando con el canal enfocado. Esta información viene circulando hace bastante tiempo, cuando este grupo todavía estaba en el otro stream”, comentó La Torre.

El mismo Ric La Torre profundizó y afirmó que ya existen propuestas formales. “Hasta donde yo tengo la información, me ha llegado de muy buena fuente. Es que ellos habrían estado negociando desde ya un tiempo con nuevo canal de streaming que estaría bastante enfocado”, dijo.

Las negociaciones incluyen al equipo técnico, ya que según La Torre, la intención es trasladar a toda la producción. El punto clave de discusión sería el tema económico y los salarios solicitados por el grupo.

“La idea es que se vaya a esta nueva parrilla que está pensando hacer hasta. Hasta donde me habían dicho se iban los cuatro, porque yo cuento a producción también. Es un tema más que todo de dinero, habría un fil (monto) bastante alto”, afirmó.

Carlos Orozco aseguró que el trato todavía no está cerrado debido a la oferta económica que el grupo habría solicitado. Según relató en el mismo espacio, la cifra propuesta mantiene en pausa la decisión de Jefferson Farfán sobre cerrar o no el nuevo equipo para su canal.

“Ese trío está pidiendo un billete que Farfán ha dicho: yo ya vengo ca*** con el mall, enfocados, pero mucho me estás pidiendo”, detalló Orozco sobre el tono de las conversaciones.

Lo que dijo Laura Spoya sobre el futuro de Good Time

Tras la salida del programa de Todo Good, Laura Spoya habló en “Al Sexto Día” sobre las posibilidades de seguir en la industria digital.

Reconoció que existen propuestas de varios canales. “Muchas personas han dicho varias cosas, que nos han llamado por aquí, que nos han llamado por allá. Efectivamente, sí tenemos que ser sinceros al respecto, nos han llamado muchos canales de streaming para poder estar dentro de sus plataformas”, aseguró.

Los Good Time mantienen su principio de actuar como un solo cuerpo. Spoya recalcó que cualquier cambio será fruto de una decisión compartida entre los cuatro integrantes del grupo. (Panamericana Televisión)

La exreina de belleza evitó dar detalles de algún contrato en específico. Admitió que tanto ella como sus compañeros valoran las oportunidades y no descartan cambios en los próximos días.

“Se han creado miles de especulaciones, un montón de teorías conspirativas al respecto, pero la verdad es que yo a ellos les deseo lo mejor. Han sido nuestra casa por nueve meses”, destacó sobre su trabajo con Todo Good.