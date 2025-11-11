Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en Perú, valorizadas en 15 millones de dólares y con destino a Asia

Callao: decomisan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en operativo contra red internacional de tráfico marino. (PNP)

A pocas cuadras del puerto del Callao, un inmueble común ocultaba un cargamento que sorprendió incluso a los agentes más experimentados. En su interior, la Policía Nacional encontró toneladas de aletas de tiburón listas para salir del país rumbo a Asia. El decomiso se convirtió en un recordatorio de la presión constante que sufren las especies marinas y de la magnitud del negocio ilegal que opera desde la costa peruana.

La intervención ocurrió durante una acción conjunta entre agentes de Investigación Criminal y personal especializado en delitos ambientales. Los efectivos ingresaron al almacén clandestino tras semanas de seguimiento. En medio de cajas apiladas y sacos rotulados de forma irregular, identificaron aletas de distintos tamaños, muchas de ellas correspondientes a especies protegidas. Los investigadores precisaron que el material había sido recolectado por una organización que actuaba con discreción y que, según la Policía, llevaba tiempo moviendo cargamentos similares desde la misma zona.

El general Manuel Lozada explicó a la AFP que el operativo permitió incautar un volumen inusual de este producto. “Estamos incautando más de seis toneladas de aletas de tiburones de diversas especies completamente prohibidas de pesca”, indicó. Las declaraciones reforzaron la preocupación sobre el impacto de esta actividad en el ecosistema marino, afectado por prácticas que eliminan ejemplares en peligro de extinción.

Desarticulación de ‘Los Aleteros’

La intervención permitió desarticular a la organización conocida como 'Los Aleteros’, vinculada al tráfico ilegal de especies acuáticas. En el lugar, los agentes contabilizaron cerca de 12 toneladas de aletas, valorizadas en más de 15 millones de dólares en el mercado asiático. Tres ciudadanos peruanos quedaron detenidos y ahora enfrentan un proceso por delitos contra los recursos hidrobiológicos.

La Policía informó que el cargamento descubierto figura entre los mayores registrados en el país. Según la institución, su valor en el extranjero bordea los 8 millones de dólares. Todo el material se encontraba oculto en una vivienda adaptada como almacén, donde se secaba y acondicionaba para la exportación. Las autoridades detallaron que la estructura de la organización incluía contactos que gestionaban permisos irregulares para dar apariencia legal al envío.

El general Lozada precisó que muchas especies se encuentran “en amenaza de extinción”. Al ser consultado por el valor, respondió: “El monto acá es aproximadamente de un millón y medio de dólares, pero puesto en Asia, que es el destino principal de este producto, estamos hablando de alrededor de ocho millones de dólares”.

Prácticas que afectan al ecosistema

Un hombre muestra una aleta de tiburón en un mercado de peces en Tumbes, en el norte de Perú. Marzo 31, 2023. REUTERS/Sebastián Castañeda

Las autoridades describieron el método empleado por los pescadores vinculados al tráfico. Lozada explicó: “Pescan los tiburones, les cortan las aletas y arrojan el cuerpo al agua. No lo benefician, solamente se traen las aletas”. El proceso continúa con el secado y deshidratado antes de la exportación, un esquema que la Policía considera parte de un delito contra los recursos hidrobiológicos.

La demanda internacional se sostiene por creencias populares en torno al consumo de este producto. La sopa elaborada con aleta de tiburón figura entre las más solicitadas en ciertos países asiáticos por supuestos efectos vinculados a la memoria, el apetito y el deseo sexual. Las especies más traficadas pertenecen a las familias de tiburones, réquiem (Carcharhinidae) y martillo (Sphynidae).

Panorama global y casos recientes

Según Oceana, en el mundo existen cerca de 400 especies de tiburones, 66 presentes en aguas peruanas. Diversos informes revelan que cada año se sacrifican millones de ejemplares para extraer un recurso que representa solo un pequeño porcentaje del cuerpo del animal. El mercado internacional mueve más de 550 millones de dólares, sin incluir operaciones irregulares. Entre 2012 y 2019, la práctica se multiplicó por diez y el número de tiburones capturados pasó de 76 a 80 millones.

Mongabay Latam identificó que, entre enero de 2021 y junio de 2024, embarcaciones japonesas desembarcaron más de 17 mil kilos de aletas sin autorización. El informe indicó que ninguna autoridad supervisó adecuadamente el procedimiento y que tampoco se inició una indagación fiscal.

Los agentes continúan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público. En esta zona del Callao se realizó intervenciones, mientras que tres personas fueron detenidas. El caso permanece en etapa de investigación para esclarecer el alcance de la organización y su posible vínculo con otras redes que operan dentro y fuera del país.