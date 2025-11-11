Caso Odebrecht: Corte Suprema de Brasil anula pruebas obtenidas contra Nadine Heredia

La ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, fue sentenciada a 15 años de prisión. Foto: EFE/ Paolo Aguilar

La Corte Suprema de Brasil anuló las pruebas obtenidas contra la exprimera dama del Perú, Nadine Heredia, en el proceso penal por el caso Odebrecht. La decisión lleva la firma del magistrado José Antonio Dias Toffoli, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), quien también dispuso que estas pruebas no se utilicen en procedimientos de cooperación internacional, especialmente en actuaciones con las autoridades de Perú.

La esposa del expresidente Ollanta Humala fue condenada a 15 años de prisión; sin embargo, se mantiene en ese país desde abril de este año, gracias al asilo diplomático que le concedió el gobierno de Lula da Silva.

La resolución judicial responde a un pedido hecho por la defensa de Heredia. El juez Dias Toffoli subrayó que las evidencias provenientes de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day, registros clave en la trama de Odebrecht, ya habían sido invalidadas por el propio STF por falta de garantías de autenticidad y cadena de custodia. El magistrado calificó estas pruebas como “imprestables”, es decir, inutilizables en tribunales.

Brasil brindó asilo diplomático a Nadine Heredia. Foto: Infobae Perú/Agencia Andina

De esta manera, se prohíbe expresamente que se remita los archivos cuestionados en el marco de la cooperación judicial. “No corresponde realizar ningún acto de colaboración internacional basado en estos datos”, dice el fallo. Esto alcanza tanto a procesos de extradición como a solicitudes de arresto o cualquier restricción que pueda recaer sobre Heredia mientras permanezca en Brasil.

El juez Dias Toffoli ya había extendido una protección análoga a Ollanta Humala, quien cumple la misma condena de 15 años en Perú. Además, otros implicados en procesos ligados a la Operación Lava Jato recibieron decisiones similares, informa EFE.

El Ministerio de Justicia de Brasil es instruido para abstenerse de cualquier cooperación judicial vinculada a los elementos informáticos anulados. Entonces, la anulación genera un obstáculo real a cualquier proceso de extradición o traslado de sentencia mientras la ex primera dama continúe en suelo brasileño

El asilo de Nadine Heredia

El traslado de Nadine Heredia a Brasilia, luego del otorgamiento de asilo diplomático, se completó en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. En ese momento, la justicia peruana había condenado a la exprimera dama, junto a su esposo, por presunto lavado de dinero tras supuestos aportes ilegales de la constructora Odebrecht en campañas electorales de 2006 y 2011.

Desde el año pasado, el magistrado Dias Toffoli declaró improcedentes distintos procedimientos de la Operación Lava Jato en Brasil, citando fallas legales en la obtención y aprovechamiento de pruebas contra investigados de alto perfil.

Nadine Heredia se encuentra asilada en Brasil, luego de ser condenada a prisión. Foto: AFP / Andina

Solicitud para frenar la extradición

La defensa de Nadine Heredia también ha solicitado al Supremo Tribunal Federal brasileño frenar cualquier trámite de extradición, traslado de condena o ejecución de orden internacional de arresto, según el portal G1. En su presentación, Heredia argumenta que “cualquier cooperación judicial con Perú equivaldría a cooperar con la continuación de un proceso penal basado en pruebas ilícitas, porque es indiscutiblemente poco fiable, como ya lo ha reconocido este Supremo Tribunal”.

Actualmente, esta petición no cuenta con juez ponente asignado y sigue a la expectativa de un reparto en el órgano colegiado. En el mismo escrito también solicita invalidar testimonios de exdirectivos de Odebrecht que fueron empleados en procesos por parte de la justicia peruana.

El abogado brasileño de Heredia, Marco Aurélio de Carvalho, sostuvo ante los medios que ella enfrenta complicaciones de salud derivadas de un diagnóstico de cáncer. Recordó que en el pasado se le había negado viajar para recibir tratamiento oncológico fuera de Perú, un dato documentado en la defensa presentada ante el Supremo Tribunal Federal.