Perú

Hildebrandt llama “mediocre” al canciller por romper con México y recuerda que Perú no reclamó cuando Brasil asiló a Nadine Heredia

El periodista cuestionó al ministro Hugo de Zela y criticó la decisión del gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez

Guardar
Hildebrandt calificó de “mediocre” al
Hildebrandt calificó de “mediocre” al ministro Hugo de Zela y cuestionó la decisión de Perú de romper relaciones con México mientras no tomó la misma medida con Brasil

El periodista César Hildebrandt criticó este lunes al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, por anunciar que Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México debido a que ese país le otorgó asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra procesada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022.

En la última edición de su podcast transmitido por YouTube, el director del semanario Hildebrandt en sus trece llamó “mediocre” al canciller y cuestionó que Perú no haya adoptado la misma medida con Brasil, que ofreció asilo político a la exprimera dama, condenada a quince años de prisión junto con su esposo, el exgobernante Ollanta Humala.

El reconocido periodista mencionó que, aunque su opinión sea “impopular”, Perú ha perdido credibilidad internacional por la “manera irregular” en que procedió judicialmente contra Castillo y advirtió que la decisión de otorgarle asilo a Chávez refleja directamente esa debilidad institucional.

“No importa qué pensemos de Betssy Chávez. El asunto es que el asilo es un derecho internacional inalienable que el Perú deberá respetar, del mismo modo que México respetó el asilo concedido en 2022 a la familia de Pedro Castillo. México ha sido coherente con su política diplomática, incluso cuando eso lo enfrentó al Perú tras la prisión de Castillo luego de su fallido golpe de Estado”, señaló.

Gobierno aún no se decide si otorga el salvoconducto a Betssy Chávez. Video: RPP Noticias

Recordó que la nación norteamericana justificó la concesión de asilo argumentando que Castillo fue vacado ilegalmente al no cumplirse con los 104 votos requeridos, y que su arresto se produjo sin que se levantara su inmunidad presidencial. Añadió que la destitución se organizó mucho antes del supuesto golpe del 7 de diciembre de 2022, con la “colaboración activa” de la Fiscalía, entonces liderada por Patricia Benavides.

Hildebrandt calificó a Castillo como una “pesadilla para el país y para la izquierda”, reconociendo sus errores y la corrupción dentro de su gobierno. Sin embargo, insistió en que las irregularidades legales cometidas durante su vacancia y el proceso judicial posterior deslegitiman a la justicia peruana.

“El Congreso y el Poder Judicial han permitido que jueces provisionales actúen con instrucciones políticas, cambiando cargos cuando los originales se vuelven inaplicables e ignorando la normativa. La Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional han sido secuestrados por intereses congresales, lo que agrava la imagen internacional del Perú en materia de independencia judicial y predictibilidad de fallos”, afirmó.

“Acto inamistoso”

En una rueda de prensa previa, De Zela explicó que la decisión de romper con México se tomó “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

Hildebrandt enfatizó que el asilo
Hildebrandt enfatizó que el asilo es un derecho internacional inalienable que Perú debe respetar

“Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, remarcó.

La exjefa de Gabinete fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, adonde acudió por presentar signos de deshidratación tras una huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

En abril pasado, Heredia llegó en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) enviado a Lima, una vez que las autoridades peruanas otorgaron el necesario salvoconducto negociado con el Gobierno brasileño.

Temas Relacionados

Betssy Chávezperu-politicaNadine HerediaMèxicoBrasilHugo de Zela

Más Noticias

Extorsión y violencia sacuden Independencia: incendian mototaxi ante exigencias de pago de 15 mil soles

El ataque, ocurrido durante el paro parcial de transportistas urbanos, exhibe la persistencia de la criminalidad en el sector, a pesar de operativos y anuncios oficiales

Extorsión y violencia sacuden Independencia:

UNESCO mantiene a Machu Picchu bajo observación y da al Perú plazo hasta antes de febrero del 2026 para mejorar su gestión y regular el aforo

Aunque reconoció avances en conservación y monitoreo, el Comité del Patrimonio Mundial expresó preocupación por el número de visitantes y por la ausencia de reportes sobre proyectos como el Centro de Visitantes y la futura Reserva de Biosfera Machu Picchu-Choquequirao

UNESCO mantiene a Machu Picchu

Elizabeth Peralta, fiscal vinculada con Andrés Hurtado, se entrega a la justicia ante orden de captura

La fiscal suspendida, involucrada en un presunto esquema de tráfico de influencias y sobornos junto a Andrés Hurtado, enfrentaba una orden de captura a nivel nacional e internacional

Elizabeth Peralta, fiscal vinculada con

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: presidente José Jerí dio inicio al foro empresarial

Bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”, el foro empresarial más importante del Perú vuelve a la capital, reuniendo a líderes nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos del país en un contexto de elecciones y desconfianza institucional

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO:

Conoce el pronóstico del tiempo para Trujillo este 5 de noviembre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Conoce el pronóstico del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier contradice al jefe del

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

José Jerí anuncia en CADE 2025 S/6.800 millones para seguridad, un “shock de desburocratización” y una nueva ley de industria

Perú y México: los impasses diplomáticos que marcaron sus relaciones desde la caída de Pedro Castillo

Funcionario de México defiende asilo a Betssy Chávez y dice que “la amistad con el pueblo peruano continúa”

ENTRETENIMIENTO

“Chavín de Huántar, el rescate

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” rompe récords con más de 200 mil asistentes en su primer fin de semana

Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco una pulsera de acero de menos de 90 soles por su aniversario y no de oro, según vendedora

Magaly Medina sorprendida por testimonio de Leslie Moscoso sobre Luis Sánchez: “No entiendo cómo volvió a acercarse a él”

¿Quién es Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

DEPORTES

Jorge Fossati estalló tras acusaciones

Jorge Fossati estalló tras acusaciones de dopaje a jugadores de Universitario: “Amerita una reacción contundente del club”

Nolberto Solano se dispone a emprender un viaje por distintas localidades de Pakistán para buscar talentos prometedores

Piero Quispe reveló que pudo volver a Universitario en 2025 y rechazó jugar por Alianza Lima en un futuro: “Yo mismo diría que no”

Aldo Corzo calificó a Jorge Fossati como “el mejor DT que ha tenido Universitario”, pero admite dudas sobre su continuidad

Fabio Gruber no sale de su asombro por el ritmo creciente de su carrera que lo llevará a la selección peruana: “Es un regalo del cielo”