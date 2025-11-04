Hildebrandt llama “mediocre” al canciller por romper con México y recuerda que Perú no reclamó cuando Brasil asiló a Nadine Heredia

Hildebrandt calificó de “mediocre” al ministro Hugo de Zela y cuestionó la decisión de Perú de romper relaciones con México mientras no tomó la misma medida con Brasil

El periodista César Hildebrandt criticó este lunes al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, por anunciar que Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México debido a que ese país le otorgó asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra procesada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022.

En la última edición de su podcast transmitido por YouTube, el director del semanario Hildebrandt en sus trece llamó “mediocre” al canciller y cuestionó que Perú no haya adoptado la misma medida con Brasil, que ofreció asilo político a la exprimera dama, condenada a quince años de prisión junto con su esposo, el exgobernante Ollanta Humala.

El reconocido periodista mencionó que, aunque su opinión sea “impopular”, Perú ha perdido credibilidad internacional por la “manera irregular” en que procedió judicialmente contra Castillo y advirtió que la decisión de otorgarle asilo a Chávez refleja directamente esa debilidad institucional.

“No importa qué pensemos de Betssy Chávez. El asunto es que el asilo es un derecho internacional inalienable que el Perú deberá respetar, del mismo modo que México respetó el asilo concedido en 2022 a la familia de Pedro Castillo. México ha sido coherente con su política diplomática, incluso cuando eso lo enfrentó al Perú tras la prisión de Castillo luego de su fallido golpe de Estado”, señaló.

Gobierno aún no se decide si otorga el salvoconducto a Betssy Chávez. Video: RPP Noticias

Recordó que la nación norteamericana justificó la concesión de asilo argumentando que Castillo fue vacado ilegalmente al no cumplirse con los 104 votos requeridos, y que su arresto se produjo sin que se levantara su inmunidad presidencial. Añadió que la destitución se organizó mucho antes del supuesto golpe del 7 de diciembre de 2022, con la “colaboración activa” de la Fiscalía, entonces liderada por Patricia Benavides.

Hildebrandt calificó a Castillo como una “pesadilla para el país y para la izquierda”, reconociendo sus errores y la corrupción dentro de su gobierno. Sin embargo, insistió en que las irregularidades legales cometidas durante su vacancia y el proceso judicial posterior deslegitiman a la justicia peruana.

“El Congreso y el Poder Judicial han permitido que jueces provisionales actúen con instrucciones políticas, cambiando cargos cuando los originales se vuelven inaplicables e ignorando la normativa. La Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional han sido secuestrados por intereses congresales, lo que agrava la imagen internacional del Perú en materia de independencia judicial y predictibilidad de fallos”, afirmó.

“Acto inamistoso”

En una rueda de prensa previa, De Zela explicó que la decisión de romper con México se tomó “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

Hildebrandt enfatizó que el asilo es un derecho internacional inalienable que Perú debe respetar

“Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, remarcó.

La exjefa de Gabinete fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, adonde acudió por presentar signos de deshidratación tras una huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

En abril pasado, Heredia llegó en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) enviado a Lima, una vez que las autoridades peruanas otorgaron el necesario salvoconducto negociado con el Gobierno brasileño.