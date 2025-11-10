Perú

The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

La reconocida banda estadounidense regresa a nuestro país para un reencuentro con su público. Todos los detalles sobre su esperado show

Guardar
The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock | Instagram

La banda estadounidense The Killers prepara su regreso a Perú para un concierto que busca consagrar su conexión con los seguidores locales. Liderados por Brandon Flowers, el grupo surgió en Las Vegas en 2001 y se transformó en referente del rock alternativo moderno con discos emblemáticos como “Hot Fuss” y “Sam’s Town”. Himnos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me” acompañaron a toda una generación y aseguraron la permanencia de la banda en la cima de los rankings globales.

La relación con la audiencia peruana se ha fortalecido con el paso de los años. La agrupación debutó en Lima en 2009 y cada visita a la ciudad ha agregado un nuevo capítulo de recuerdos para los fanáticos. Ocho años después de su última presentación local, el grupo vuelve a colocarse en el centro de la agenda cultural con un show que promete una experiencia cargada de energía, nostalgia y una producción de gran nivel técnico.

¿Cuándo será el concierto de The Killers en Lima?

La próxima cita de The Killers con su público limeño está programada para el 23 de marzo de 2026 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. Este escenario ha sido elegido como epicentro para recibir a la banda y albergar una jornada de rock en vivo que ya despierta grandes expectativas entre los seguidores. El evento, que forma parte de la gira internacional del grupo, será una de las paradas claves antes de su participación en el Super Bowl LX en San Francisco.

The Killers vuelve a Lima:
The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

¿Cuándo estarán a la venta las entradas?

La preventa exclusiva de entradas contará con una breve ventana: será los días 13 y 14 de noviembre a través de la plataforma digital Teleticket. Quienes abonen con tarjetas Interbank podrán acceder hasta un 15% de descuento en la compra durante esas fechas iniciales, lo que representa una oportunidad para quienes buscan asegurarse los mejores lugares.

Una vez concluida la preventa, la venta general estará disponible hasta agotar stock de localidades. Se recomienda a los interesados estar atentos a los canales oficiales para no perder la oportunidad de participar en un show que ha generado un fuerte interés entre el público, especialmente tras la larga espera por el regreso de la banda.

The Killers vuelve a Lima:
The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

¿Cuáles son los precios de las entradas?

Hasta este momento, los organizadores no han dado a conocer los precios oficiales para las diferentes zonas del concierto. Se espera que esta información se divulgue a través de los canales oficiales en las próximas horas, junto con los detalles sobre formas de pago y condiciones relativas al acceso.

La falta de información definitiva mantiene alerta a miles de fanáticos que se preparan para la apertura de la preventa. La expectativa gira en torno al valor de los boletos y la posibilidad de acceder a localidades preferenciales para revivir el repertorio de The Killers en directo.

The Killers vuelve a Lima:
The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

The Killers en Lima: historia, legado y lo que esperan sus fanáticos

Desde su debut en Lima, The Killers han construido una base de seguidores sólida. Cada presentación anterior, desde sus shows en 2009 y 2013, hasta el de 2018, se reforzó con la inclusión de nuevos éxitos y una puesta en escena que combina recursos audiovisuales y una potencia sonora reconocible. La promesa de interpretar un repertorio completo, que atraviesa toda su discografía, fue recibida con entusiasmo entre los seguidores peruanos.

El reencuentro reafirma la vigencia de la banda y anticipa un espectáculo donde la música, la producción y el vínculo con la audiencia tomarán protagonismo en una de las citas más relevantes de la agenda de conciertos de 2026.

Temas Relacionados

The KillersConciertoLimaperu-entretenimiento

Más Noticias

Así fue el operativo que derribó el búnker de “Los Vílchez de Loreto”: el clan familiar que extorsionaba a transportistas en el Callao

Durante un megaoperativo, la Policía Nacional desarticuló al clan familiar liderado por Jorge Vílchez, acusado de extorsionar y cobrar cupos a transportistas en el Callao

Así fue el operativo que

Selección peruana sufre su primera baja para amistosos ante Rusia y Chile: Joao Grimaldo fue desafectado de la convocatoria

La FPF confirmó que el extremo de 22 años quedó fuera de la convocatoria y no podrá unirse a la ‘bicolor’ en la próxima fecha FIFA de noviembre, luego de diagnosticarse una lesión

Selección peruana sufre su primera

Ariana Orué responde por usar trabajador parlamentario de chofer: “El carro no es el Congreso”

La congresista de Podemos Perú aseguró que el vehículo utilizado no pertenece al Legislativo y que su coordinador la trasladó hacia el gimnasio fuera de horas de trabajo

Ariana Orué responde por usar

Rafael López Aliaga admite que Renovación Popular perdió control sobre su propia bancada

El precandidato presidencial señaló que esta falta de liderazgo permitió que su agrupación respalde el retorno a la bicameralidad

Rafael López Aliaga admite que

Encuesta de CPI: 65% de peruanos respalda protestas ciudadanas como la del 15 de octubre

El sondeo muestra una adhesión más alta en la costa y sierra sur, así como entre la población mayor de 40 años. En ese contexto, diversos colectivos ultiman una nueva movilización para el 14 de noviembre

Encuesta de CPI: 65% de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ariana Orué responde por usar

Ariana Orué responde por usar trabajador parlamentario de chofer: “El carro no es el Congreso”

Rafael López Aliaga admite que Renovación Popular perdió control sobre su propia bancada

Encuesta de CPI: 65% de peruanos respalda protestas ciudadanas como la del 15 de octubre

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga lidera intención de voto con apenas 12 % de preferencias, según estudio de CPI

Jefe del INPE suma otra denuncia: fue sancionado por cobrar US$3,500 un servicio legal que nunca realizó

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava responde entre lágrimas

Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir que vean su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

Susy Díaz ganó 15 mil soles en ‘El Valor de la Verdad’ tras revelar que conoció a Vladimiro Montesinos y tuvo affaire con ‘El General’

Susy Díaz, su visita al SIN, Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi, y la deuda que le costó su casa: “No quería darme plata”

Karla Bacigalupo y Fátima Bosch desmienten rivalidad tras gesto polémico en Miss Universo: “No al hate”

Irma Maury, Doña Nelly de AFHS, explota contra usuario que difundió su falsa muerte: “No vayas a ser tú”

DEPORTES

Selección peruana sufre su primera

Selección peruana sufre su primera baja para amistosos ante Rusia y Chile: Joao Grimaldo fue desafectado de la convocatoria

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

Alianza Lima vs Universitario 0-0: resumen del empate en Campo Mar por final ida de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Olva Latino 3-1: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 3 de la primera fase