The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

La banda estadounidense The Killers prepara su regreso a Perú para un concierto que busca consagrar su conexión con los seguidores locales. Liderados por Brandon Flowers, el grupo surgió en Las Vegas en 2001 y se transformó en referente del rock alternativo moderno con discos emblemáticos como “Hot Fuss” y “Sam’s Town”. Himnos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me” acompañaron a toda una generación y aseguraron la permanencia de la banda en la cima de los rankings globales.

La relación con la audiencia peruana se ha fortalecido con el paso de los años. La agrupación debutó en Lima en 2009 y cada visita a la ciudad ha agregado un nuevo capítulo de recuerdos para los fanáticos. Ocho años después de su última presentación local, el grupo vuelve a colocarse en el centro de la agenda cultural con un show que promete una experiencia cargada de energía, nostalgia y una producción de gran nivel técnico.

¿Cuándo será el concierto de The Killers en Lima?

La próxima cita de The Killers con su público limeño está programada para el 23 de marzo de 2026 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. Este escenario ha sido elegido como epicentro para recibir a la banda y albergar una jornada de rock en vivo que ya despierta grandes expectativas entre los seguidores. El evento, que forma parte de la gira internacional del grupo, será una de las paradas claves antes de su participación en el Super Bowl LX en San Francisco.

¿Cuándo estarán a la venta las entradas?

La preventa exclusiva de entradas contará con una breve ventana: será los días 13 y 14 de noviembre a través de la plataforma digital Teleticket. Quienes abonen con tarjetas Interbank podrán acceder hasta un 15% de descuento en la compra durante esas fechas iniciales, lo que representa una oportunidad para quienes buscan asegurarse los mejores lugares.

Una vez concluida la preventa, la venta general estará disponible hasta agotar stock de localidades. Se recomienda a los interesados estar atentos a los canales oficiales para no perder la oportunidad de participar en un show que ha generado un fuerte interés entre el público, especialmente tras la larga espera por el regreso de la banda.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

Hasta este momento, los organizadores no han dado a conocer los precios oficiales para las diferentes zonas del concierto. Se espera que esta información se divulgue a través de los canales oficiales en las próximas horas, junto con los detalles sobre formas de pago y condiciones relativas al acceso.

La falta de información definitiva mantiene alerta a miles de fanáticos que se preparan para la apertura de la preventa. La expectativa gira en torno al valor de los boletos y la posibilidad de acceder a localidades preferenciales para revivir el repertorio de The Killers en directo.

The Killers en Lima: historia, legado y lo que esperan sus fanáticos

Desde su debut en Lima, The Killers han construido una base de seguidores sólida. Cada presentación anterior, desde sus shows en 2009 y 2013, hasta el de 2018, se reforzó con la inclusión de nuevos éxitos y una puesta en escena que combina recursos audiovisuales y una potencia sonora reconocible. La promesa de interpretar un repertorio completo, que atraviesa toda su discografía, fue recibida con entusiasmo entre los seguidores peruanos.

El reencuentro reafirma la vigencia de la banda y anticipa un espectáculo donde la música, la producción y el vínculo con la audiencia tomarán protagonismo en una de las citas más relevantes de la agenda de conciertos de 2026.