Encuesta de CPI: 65% de peruanos respalda protestas ciudadanas como la del 15 de octubre

Protesters take part in a demonstration organised by a youth collective called "Generation Z" to express discontent over a controversial pension reform plan and the government of Peru's President Dina Boluarte, in Lima, Peru September 27, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

La pregunta sobre el respaldo a las recientes marchas de protesta ciudadana efectuadas el 15 de octubre en diversas ciudades de Perú revela que 65,6 % de la población está de acuerdo con estas movilizaciones. Así lo muestra una encuesta reciente de CPI publicada por RPP que desglosa la opinión por zonas geográficas, sexo y grupos etarios.

El informe refleja que el apoyo es más elevado en la costa y sierra sur, regiones donde la aprobación alcanza el 71,6 %. En contraste, la selva registra un 56,2 % de respaldo. En Lima y Callao, el porcentaje de acuerdo es del 63,9 %, lo que representa una adhesión considerable en la capital y su entorno inmediato respecto a las protestas recientes.

En relación con el sexo, tanto hombres (66,3 %) como mujeres (64,7 %) muestran posturas similares respecto al respaldo a las manifestaciones. Entre los grupos de edad, el apoyo resulta mayor en personas de 40 años a más, donde alcanza 70,4 %, mientras que el segmento de 25 a 39 años registra 65,2 %, y el de 18 a 24 años se sitúa en 59,7 %.

Por otra parte, el 30 % de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con las protestas del 15 de octubre, en tanto que un 4,4 % no precisó su postura. El desacuerdo registra niveles más altos en la selva (37,7 %) y entre los jóvenes de 18 a 24 años (33,0 %). El porcentaje de indecisos resulta minoritario en todos los segmentos analizados.

Diversos gremios y colectivos estudiantiles confirmaron su participación, asegurando que la marcha será pacífica y sin incidentes. (Foto referencial: Difusión)

El análisis por ámbito geográfico y demográfico evidencia que las señales de respaldo ciudadano a las protestas no solo se concentran en sectores tradicionalmente movilizados, sino que aparecen distribuidas a lo largo del país y de diversos segmentos sociales. Esta fotografía cuantitativa aporta elementos para entender el alcance social y territorial de las manifestaciones recientes.

Nuevo llamado a las calles este 14 de noviembre

El aumento del apoyo a las movilizaciones se produce en medio de un nuevo llamado a una marcha nacional programada para el jueves 14 de noviembre en Lima, cuyo eje central será denunciar la impunidad, la escalada de violencia y la falta de respuestas del Estado frente al avance de la criminalidad. La protesta dirige sus críticas principalmente al Congreso de la República.

La Plaza 2 de Mayo será el punto de encuentro de la marcha del 14N, con brigadistas resguardando la protesta pacífica. Foto: Composición Infobae Perú

La concentración principal está prevista en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, desde las 5:30 p.m. Se espera la asistencia de colectivos y ciudadanos de distintos distritos de la capital e incluso de regiones cercanas. Los organizadores han reiterado el carácter pacífico de la marcha y han solicitado evitar enfrentamientos durante el recorrido.

El investigador Antonio M. Quispe confirmó la convocatoria el 8 de noviembre a través de X, donde señaló que esta jornada no responde a intereses partidarios, sino a un reclamo ciudadano ante lo que denomina un Congreso “que protege el crimen organizado” y mantiene leyes que —según denuncian los convocantes— favorecen la impunidad y debilitan la lucha contra la delincuencia.

Protesters hold up a figure with the shape of a skull and the messages "Generation Z", "Freedom" and "Samuel" placed over it, during a demonstration organised by a youth collective called "Generation Z" to express discontent over a controversial pension reform plan, as well as the government of Peru's President Dina Boluarte, whose approval ratings have plummeted due to ongoing scandals and rising crime, in Lima, Peru, September 27, 2025. REUTERS/Angela Ponce

¿Qué se reclama?

El mensaje central de los organizadores apunta a visibilizar la falta de acciones legislativas para enfrentar la criminalidad. “Hoy en el Perú la impunidad tiene nombre y rostro: un Congreso que protege el crimen organizado y se niega a derogar las leyes pro-delincuencia, dejándonos a merced de extorsionadores y sicarios”, señaló Quispe en su publicación.

Las consignas buscan reflejar que la problemática afecta por igual a jóvenes, transportistas y familias, y que la violencia avanza sin respuesta estatal. Los organizadores sostienen que se trata de una movilización ciudadana para exigir seguridad, justicia y la protección de derechos fundamentales que sienten vulnerados en su vida cotidiana.

La convocatoria también responsabiliza tanto al Congreso como al Ejecutivo por no garantizar condiciones mínimas de seguridad y justicia. Para quienes impulsan la marcha, la calle se ha convertido en el último recurso para demandar soluciones concretas frente a la violencia, la impunidad y el desgaste institucional.

