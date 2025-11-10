Accidente en la avenida Javier Prado: joven fue embestida mientras caminaba por el cruce peatonal

En el cruce de las avenidas Javier Prado y Las Flores, en el distrito de San Isidro, se registró un accidente en el que una joven resultó herida tras ser impactada por un automóvil oscuro mientras se desplazaba por la zona peatonal. Este incidente ocurrió cuando la joven transitaba sobre el paso autorizado para peatones y fue alcanzada por un vehículo que ingresó desde la calle Las Flores hacia Javier Prado.

Tras el impacto, la joven cayó sobre el pavimento y estuvo en riesgo de ser arrollada nuevamente por una camioneta blanca cuyo conductor, al advertir la situación, detuvo el vehículo a tiempo para evitar una segunda colisión. Agentes municipales se desplazaron de inmediato al lugar del accidente, junto con la unidad de rescate, que brindó atención médica a la víctima antes de su traslado a una clínica cercana. Presentaba una herida profunda en una parte del cuerpo, lo que requirió atención especializada tras la intervención inicial en la vía pública.

El conductor del vehículo involucrado fue conducido a la comisaría de San Isidro, donde las autoridades policiales dieron inicio a las investigaciones para establecer responsabilidades. Las causas que originaron el impacto aún no han sido esclarecidas, aunque se confirmó que el automóvil salió desde la calle Las Flores, incorporándose a Javier Prado en el momento preciso del accidente.

Cámaras de seguridad ubicadas en la intersección captaron la secuencia completa del incidente. Estas imágenes ya se encuentran bajo revisión policial y serán claves para el desarrollo de las diligencias correspondientes. El registro fílmico permitirá establecer con claridad el comportamiento tanto del conductor como de la peatona durante los instantes previos y posteriores al impacto.

La joven afectada fue estabilizada tras su llegada a la clínica y su condición médica presenta mejoría, de acuerdo con los reportes entregados por los agentes municipales de San Isidro responsables de su atención primaria en el lugar del accidente. La pronta intervención de los servicios de emergencia evitó complicaciones de mayor gravedad.

El caso permanece en investigación y se aguarda la conclusión del análisis del material obtenido por las cámaras de videovigilancia para definir los próximos pasos legales.

Peligro en la Javier Prado

Un joven de 29 años fue víctima de secuestro y robo tras abordar un colectivo informal en la avenida Javier Prado con destino a Magdalena. Al subir al vehículo, que presentaba lunas polarizadas y placas falsas, el joven no sospechó que en su interior se encontraban tres delincuentes. Luego de avanzar unas cuadras, los sujetos exhibieron un arma y exigieron al pasajero la entrega de sus claves bancarias. De esta manera, lograron transferir más de 30 mil soles desde sus cuentas.

Falsos colectiveros en Miraflores realizaban robos, secuestros y hasta tocamientos indebidos a pasajeros - 24 Horas Noticias

El vehículo utilizado había sido reportado como robado desde septiembre. Esta característica permitió a los delincuentes aprovechar la modalidad de transporte informal para ejecutar el delito sin levantar sospechas inmediatas. Tras el acto, la víctima fue retenida en el automóvil mientras los criminales intentaban huir por Surco y Chorrillos.

La intervención policial comenzó cuando un efectivo observó el vehículo realizando maniobras peligrosas en Surco. Al acercarse, notó que en la parte trasera una persona hacía gestos de auxilio. Esto llevó a una persecución de aproximadamente veinte minutos, que terminó en la zona de Las Delicias de Villa, en Chorrillos. Los tres sospechosos abandonaron el automóvil e intentaron huir a pie. Uno de ellos fue capturado, mientras que los otros dos escaparon. El detenido, identificado como Daniel Ocños, portaba un arma de fuego y posee antecedentes por abuso de autoridad y conducción en estado de ebriedad. Fue denunciado por secuestro, robo agravado y delitos contra la seguridad pública, mientras la Policía continúa buscando a los cómplices. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar el uso de transporte informal y reportar cualquier situación sospechosa.