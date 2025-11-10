Perú

Accidente en la avenida Javier Prado: joven fue embestida mientras caminaba por el cruce peatonal

Afectada estuvo a punto de ser arrollada por segunda vez. Personal policial y médico se hicieron presente en la zona

Guardar
Accidente en la avenida Javier Prado: joven fue embestida mientras caminaba por el cruce peatonal

En el cruce de las avenidas Javier Prado y Las Flores, en el distrito de San Isidro, se registró un accidente en el que una joven resultó herida tras ser impactada por un automóvil oscuro mientras se desplazaba por la zona peatonal. Este incidente ocurrió cuando la joven transitaba sobre el paso autorizado para peatones y fue alcanzada por un vehículo que ingresó desde la calle Las Flores hacia Javier Prado.

Tras el impacto, la joven cayó sobre el pavimento y estuvo en riesgo de ser arrollada nuevamente por una camioneta blanca cuyo conductor, al advertir la situación, detuvo el vehículo a tiempo para evitar una segunda colisión. Agentes municipales se desplazaron de inmediato al lugar del accidente, junto con la unidad de rescate, que brindó atención médica a la víctima antes de su traslado a una clínica cercana. Presentaba una herida profunda en una parte del cuerpo, lo que requirió atención especializada tras la intervención inicial en la vía pública.

El conductor del vehículo involucrado fue conducido a la comisaría de San Isidro, donde las autoridades policiales dieron inicio a las investigaciones para establecer responsabilidades. Las causas que originaron el impacto aún no han sido esclarecidas, aunque se confirmó que el automóvil salió desde la calle Las Flores, incorporándose a Javier Prado en el momento preciso del accidente.

Accidente en la avenida Javier
Accidente en la avenida Javier Prado: joven fue embestida mientras caminaba por el cruce peatonal

Cámaras de seguridad ubicadas en la intersección captaron la secuencia completa del incidente. Estas imágenes ya se encuentran bajo revisión policial y serán claves para el desarrollo de las diligencias correspondientes. El registro fílmico permitirá establecer con claridad el comportamiento tanto del conductor como de la peatona durante los instantes previos y posteriores al impacto.

La joven afectada fue estabilizada tras su llegada a la clínica y su condición médica presenta mejoría, de acuerdo con los reportes entregados por los agentes municipales de San Isidro responsables de su atención primaria en el lugar del accidente. La pronta intervención de los servicios de emergencia evitó complicaciones de mayor gravedad.

El caso permanece en investigación y se aguarda la conclusión del análisis del material obtenido por las cámaras de videovigilancia para definir los próximos pasos legales.

Peligro en la Javier Prado

Un joven de 29 años fue víctima de secuestro y robo tras abordar un colectivo informal en la avenida Javier Prado con destino a Magdalena. Al subir al vehículo, que presentaba lunas polarizadas y placas falsas, el joven no sospechó que en su interior se encontraban tres delincuentes. Luego de avanzar unas cuadras, los sujetos exhibieron un arma y exigieron al pasajero la entrega de sus claves bancarias. De esta manera, lograron transferir más de 30 mil soles desde sus cuentas.

Falsos colectiveros en Miraflores realizaban robos, secuestros y hasta tocamientos indebidos a pasajeros - 24 Horas Noticias

El vehículo utilizado había sido reportado como robado desde septiembre. Esta característica permitió a los delincuentes aprovechar la modalidad de transporte informal para ejecutar el delito sin levantar sospechas inmediatas. Tras el acto, la víctima fue retenida en el automóvil mientras los criminales intentaban huir por Surco y Chorrillos.

La intervención policial comenzó cuando un efectivo observó el vehículo realizando maniobras peligrosas en Surco. Al acercarse, notó que en la parte trasera una persona hacía gestos de auxilio. Esto llevó a una persecución de aproximadamente veinte minutos, que terminó en la zona de Las Delicias de Villa, en Chorrillos. Los tres sospechosos abandonaron el automóvil e intentaron huir a pie. Uno de ellos fue capturado, mientras que los otros dos escaparon. El detenido, identificado como Daniel Ocños, portaba un arma de fuego y posee antecedentes por abuso de autoridad y conducción en estado de ebriedad. Fue denunciado por secuestro, robo agravado y delitos contra la seguridad pública, mientras la Policía continúa buscando a los cómplices. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar el uso de transporte informal y reportar cualquier situación sospechosa.

Temas Relacionados

Avenida Javier PradoAccidenteSan Isidroperu-noticias

Más Noticias

Los ocho megaproyectos que el gobierno de José Jerí promete dejar adjudicados por US$ 2.529 millones

A julio de 2026, Gobierno dejaría adjudicado proyectos APP de saneamiento para beneficio de ocho regiones. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para reducir brechas estructurales en acceso a agua segura y tratamiento de aguas residuales

Los ocho megaproyectos que el

Ráfagas de hasta 38 km/h afectarán la costa desde mañana: Senamhi pone en alerta amarilla a Lima y Callao

Este fenómeno, previsto entre el martes 11 y el jueves 13 de noviembre, podría provocar levantamiento de polvo, reducción de visibilidad y aumento de la sensación de frío en ciudades cercanas al litoral

Ráfagas de hasta 38 km/h

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así les fue a los equipos en la última jornada del fin de semana

Alianza Lima, Universitario y San Martín extendieron su invicto, mientras que Regatas volvió a caer. Revisa los marcadores de cada enfrentamiento de la fecha

Resultados de la fecha 3

Luis Ramos sigue encendido en Colombia: anotó de cabeza y lideró goleada de América de Cali ante Unión Magdalena

El delantero peruano alcanzó su gol número 13 con el cuadro ‘escarlata’, confirmando su gran momento y su rápida adaptación en su primera temporada en el fútbol colombiano

Luis Ramos sigue encendido en

Así respondió Facundo Callejo a la posibilidad de llegar a Universitario en Liga 1 2026 y a su compromiso con Cusco FC

El goleador argentino, que suma 24 anotaciones en la actual temporada con los ‘dorados’, fue contundente al referirse a la opción de mudarse a Ate para el año venidero

Así respondió Facundo Callejo a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez removió a fiscal

Tomás Gálvez removió a fiscal que lo investigaba por el caso ‘Cuellos Blancos’ y ahora va por el equipo especial

Izar la bandera, la nueva y cuestionada medida de José Jerí ante la crisis de inseguridad ciudadana

Salvoconducto a Betssy Chávez: “Se le debe otorgar más allá de lo que se piense”, asegura internacionalista

Kelly Portalatino defiende visitas de su pareja, sentenciado por robo agravado, en el Congreso: “Es de mi entera confianza”

Decisión sobre entrega de salvoconducto a Betssy Chávez seguirá aplazada hasta diciembre, confirma canciller

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz confirmó con ADN

Susy Díaz confirmó con ADN que sí es hija biológica de su padre: “Ya no tengo que estar buscando”

Susy Díaz ganó 15 mil soles en ‘El Valor de la Verdad’ tras revelar que conoció a Vladimiro Montesinos y tuvo affaire con ‘El General’

Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram: “Ahí tengo su mensaje”

Susy Díaz, su visita al SIN, Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi, y la deuda que le costó su casa: “No quería darme plata”

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

DEPORTES

Resultados de la fecha 3

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así les fue a los equipos en la última jornada del fin de semana

Luis Ramos sigue encendido en Colombia: anotó de cabeza y lideró goleada de América de Cali ante Unión Magdalena

Así respondió Facundo Callejo a la posibilidad de llegar a Universitario en Liga 1 2026 y a su compromiso con Cusco FC

Alianza Lima denunció irregularidades en Campo Mar tras empate ante Universitario en final femenina: “Vulneración del reglamento”

Natalia Málaga regresó con triunfo a la Liga Peruana de Vóley: así fue su debut ideal con Géminis