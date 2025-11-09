Perú

Santi Lesmes, su apoyo a Maju Mantilla y la llegada de Michelle Soifer y Ricardo Rondón a Arriba mi Gente: “Hay para todos”

El español habló con honestidad sobre el dolor que lo llevó a reinventarse lejos de su país, su apoyo incondicional a Maju Mantilla y su entusiasmo por compartir set con sus nuevos compañeros.

El conductor español Santi Lesmes se ha ganado el cariño del público peruano no solo por su carisma frente a cámaras, sino por su sinceridad y transparencia. En una reciente entrevista, el conductor de Arriba mi Gente habló sin filtros sobre su vida personal, el duro episodio que lo llevó a quedarse en Perú, su respaldo incondicional a Maju Mantilla tras el escándalo de infidelidad que sacudió su matrimonio con Gustavo Salcedo, y su opinión sobre los nuevos rostros que se suman al programa matutino.

Conocido por su carácter frontal y sentido de justicia, Santi Lesmes no dudó en mostrar su apoyo a su compañera y amiga Maju Mantilla, quien se vio envuelta en uno de los episodios más comentados del año luego que su esposo Gustavo Salcedo la acusara de infidelidad. El conductor lamentó la falta de empatía de quienes, según dijo, “han traicionado” la confianza de la exreina de belleza.

He llamado a esas personas que la han traicionado, porque no tienen códigos. Les había tendido la mano y son capaces de morder a quien les dio de comer”, expresó a Trome.

El español aseguró que, a pesar del ruido mediático, Maju Mantilla ha sabido manejar la situación “como una dama” y con absoluta discreción. “Estoy con ‘Maju’ hasta el último día. Muy aparte de lo que ha podido ocurrir, que ni lo sabemos ni me interesa, creo que ella ha manejado todo como una dama. De puertas para adentro y sin dar declaraciones. (Otros) Salieron a ventilar cosas que han acabado con una carrera que ella había construido de manera honesta y brillante.”, afirmó.

Nuevas caras en Arriba mi Gente

Sobre la reciente incorporación de Ricardo Rondón y Michelle Soifer al programa matutino, Lesmes se mostró entusiasmado, aunque no perdió su tono característico de humor y honestidad.

“Rondón Tolón está más loco que yo. Es un amigo y me hace feliz compartir con él, pero tengo que apretar y ajustar. Él tiene mucha personalidad, pero el fundador del programa soy yo y nadie me va a opacar”, dijo entre risas.

Respecto a Michelle Soifer, quien incursionó en la conducción con Ponte en la cola, Lesmes destacó su disciplina y compromiso. “La conozco. Es chancona, dedicada, estudia la pauta y quiere hacerlo bien. En un programa de tres horas hay espacio para todos, incluso para que mi lengua descanse un poco”, bromeó.

La infidelidad que cambió su destino

En la entrevista, Santi Lesmes reveló que su decisión de quedarse a vivir en el Perú nació a raíz de una deslealtad. Lo que en su momento fue una profunda herida, hoy lo considera una bendición.

“Siempre digo que me quedé en Perú porque mi pareja me fue infiel”, confesó. “Estaba acá por trabajo y un amigo me contó que ella no era leal. Trabajábamos en la misma empresa y todos lo sabían. Por vergüenza decidí quedarme. Con el tiempo entendí que fue lo mejor que me pudo pasar”, dijo el actor, quien indicó que desde este momento, construyó una sólida carrera en la televisión peruana.

Aunque nació en Andalucía, Santi asegura que su corazón es peruano. “Voy a España de vacaciones y a la semana quiero regresar. Uno no es de donde nace, sino de donde se siente bien. Me emociona más escuchar el Himno Nacional del Perú que el de mi país”, confesó.

