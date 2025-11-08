Perú

Grupo 5 dará concierto gratuito en homenaje a Elmer Yaipén: fecha, hora y lugar del evento

La agrupación de cumbia norteña prepara, una vez más, el show más esperado del año para sus fanáticos

El grupo peruano Grupo 5 anunció un concierto gratuito en homenaje a Elmer Yaipén Uypán, fundador y líder de la orquesta, que tendrá lugar el domingo 9 de noviembre de 2025. La actividad, denominada “Elmer Vive 2025”, representa la continuación de un evento anual con el que los tres hermanos Andy, Elmer y Christian Yaipén recuerdan el legado musical de su padre y buscan conectarse con el público que ha seguido su carrera desde su fundación.

El homenaje se celebra cada año como respuesta al impacto que tuvo la muerte de Elmer Yaipén Uypán para la familia y la agrupación. Tras el accidente que cobró la vida del llamado ‘Faraón de la cumbia’, Grupo 5 se mantuvo vigente bajo la dirección de los hermanos Yaipén, consolidándose como una de las orquestas más emblemáticas de Perú. Según detalla el grupo, el objetivo del evento es mantener vivo el recuerdo del fundador y reforzar el lazo con su audiencia.

¿Cuándo y dónde será el Elmer Vive 2025?

La edición 2025 de “Elmer Vive” se desarrollará el 9 de noviembre en La Estancia de Monsefú, espacio que año a año se ha convertido en un punto de encuentro clave para los seguidores de la orquesta. De acuerdo con información oficial de Grupo 5, la elección de este lugar responde a su significación histórica y a la cercanía lograda con el público local.

¿A qué hora inicia el evento?

El programa especial para este año prevé la apertura de puertas en La Estancia de Monsefú a la 1:00 p.m. Según indicó Grupo 5, la presentación central del grupo comenzará a las 6:00 p.m. y Cucho y su Kumbará pondrán el cierre con una actuación programada para las 9:15 p.m.

La jornada incluirá varias horas de actividades antes del show principal, permitiendo a los asistentes disfrutar de la experiencia completa. Las puertas se abrirán en orden de llegada, sin requerir boletos físicos ni virtuales.

¿Qué más habrá en el evento?

El evento no solo ofrecerá música en vivo. Este año, el público tendrá acceso a una variedad de puestos de comida, donde se podrá adquirir comida criolla, chancho al palo, postres y helados, entre otras opciones. De esa manera, los visitantes tendrán la posibilidad de disfrutar diversas alternativas gastronómicas mientras esperan el inicio de los conciertos.

La propuesta gastronómica acompaña la experiencia musical y busca que tanto seguidores locales como visitantes puedan compartir un espacio de convivencia.

¿La entrada es gratuita?

El acceso será completamente gratuito, de acuerdo con la producción liderada por los hermanos Yaipén. El ingreso al show se realizará solo por orden de llegada; no se utilizarán boletos ni sistemas QR. Desde la organización recomendaron llegar temprano, ya que el local tiene una capacidad limitada y podría quedarse sin plazas. Esta condición subraya la expectativa de convocatoria para un evento que, según la experiencia de años anteriores, suele congregar a miles de seguidores en Chiclayo.

El legado de Elmer Yaipén

Elmer Yaipén Uypán fue un destacado músico y director peruano, conocido como el fundador de Grupo 5, una de las orquestas más representativas de la cumbia en Perú. Nacido en Monsefú, Lambayeque, impulsó la modernización de la cumbia norteña y llevó el género a escenarios nacionales e internacionales.

A lo largo de su trayectoria, se consolidó por su capacidad de innovar y generar nuevos éxitos musicales. Su liderazgo y talento contribuyeron en gran medida a la popularidad del grupo y a la formación de una nueva generación de músicos en la región. Elmer Yaipén falleció en 1999.

