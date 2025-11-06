Perú

Gobierno entrega más de 2.000 fusiles ARAD-5 a la PNP para reforzar lucha contra el crimen organizado

Los fusiles, ensamblados por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, forman parte de un proceso de dotación que alcanzará 7.323 unidades a nivel nacional

La Policía Nacional del Perú (PNP) recibió un nuevo lote de equipamiento destinado a fortalecer su capacidad de respuesta frente al crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana en todo el país. Se trata de 2.282 fusiles de asalto ARAD-5, calibre 5.56 x 45 milímetros, ensamblados por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), además de 123.534 prendas de vestir y 4.000 chalecos antibalas.

La ceremonia oficial se realizó en Lima y fue encabezada por el presidente de la República, José Jerí Oré, quien destacó que la dotación de armamento moderno representa un paso firme en el fortalecimiento de las fuerzas del orden. “Nuestras fuerzas de la ley deben estar bien equipadas. Se debe priorizar la correcta dotación de logística, armamento y uniformes para que puedan cumplir con su labor de proteger a la ciudadanía”, expresó el mandatario durante su discurso.

El evento también contó con la participación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, del ministro de la Producción, César Quispe Luján, y del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno con la seguridad pública.

Modernización policial y fortalecimiento logístico

Durante la ceremonia, el ministro del Interior resaltó que esta adquisición fortalece la capacidad operativa de la Policía Nacional y permite una respuesta más efectiva ante las amenazas del crimen organizado. “Dotamos a nuestros agentes de herramientas modernas y seguras que mejoran sustancialmente su capacidad de reacción frente a la delincuencia”, señaló Tiburcio.

El funcionario destacó que el lote de fusiles ARAD-5, junto con la entrega de chalecos y uniformes, forma parte de un plan integral del Ejecutivo orientado a modernizar el equipamiento policial y garantizar condiciones adecuadas de trabajo para los efectivos. Esta acción también refuerza el principio de autoridad y busca recuperar la confianza ciudadana en la institución.

El presidente Jerí Oré, por su parte, sostuvo que la dotación de armamento es una muestra del compromiso del Gobierno con la protección de los agentes policiales, quienes enfrentan diariamente riesgos en la lucha contra la inseguridad. “Estamos respondiendo a una necesidad real del país. La seguridad no puede esperar”, afirmó.

Producción nacional y distribución progresiva de armamento

El gerente general de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), coronel EP Jorge Zapata Vargas, explicó que las armas entregadas son parte de un proceso de distribución progresivo acordado con la PNP. Según precisó, la meta total es entregar 7.323 fusiles ARAD-5, en cumplimiento del contrato suscrito entre ambas instituciones.

Zapata resaltó que los fusiles, ensamblados en el país, cumplen con los más altos estándares de calidad y potencia, y contribuirán directamente a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas policiales en la lucha contra la delincuencia. “FAME mantiene su firme compromiso de proporcionar sistemas de armas idóneos y seguros para las fuerzas del orden del Perú”, señaló.

Con esta entrega, el Gobierno reafirma su política de fortalecer la seguridad interna y la capacidad logística de la PNP, priorizando la dotación de equipamiento fabricado en el país. El plan de distribución continuará en las próximas semanas con el envío de nuevas remesas hacia diferentes regiones, con el objetivo de garantizar una cobertura nacional y asegurar que los agentes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar la criminalidad con eficacia.

