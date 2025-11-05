Perú

Revelan que la JNJ busca elevar el sueldo de consejeros a más de S/42 mil: Habrían usado a congresista de Perú Libre

Miembros de la Junta ganarían lo mismo que un juez supremo con más de 5 años de antigüedad a pesar de no cumplir con este requisito

De izquierda a derecha: consejeros
De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

El portal La Encerrona reveló que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) elaboró informes internos para justificar el aumento de sueldo de los 7 consejeros elegidos por la comisión especial, es decir, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Francisco Távara, Jaime De La Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo.

Actualmente un consejero gana 35.017 soles mensuales y lo que se pretende, según el reportaje, es que se incremente el monto a más de 42 mil soles.

El pretexto para el pretendido aumento de sueldo es que, según la Constitución y la Ley Orgánica de la JNJ, los consejeros “gozan de los mismos beneficios y derechos” que los jueces supremos.

Efectivamente, un juez supremo puede llegar a ganar más de 42 mil soles al mes; sin embargo, esto solo es así si es que el referido magistrado tiene más de 5 años de antigüedad. Caso contrario, entiéndase magistrados de este nivel con menos de 5 años en el cargo, ganan cerca de 35 mil soles al mes.

Gino Ríos se mantiene en
Gino Ríos se mantiene en la JNJ gracias al blindaje de 4 de sus colegas.

Perú Libre

De acuerdo con La Encerrona, parte de los informes internos de la JNJ aparecen copiados y pegados en el proyecto de ley 12954/2025-CR del congresista de Perú Américo Gonza.

Este proyecto busca “homologar los derechos remunerativos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia a los que perciben los jueces supremos del Poder Judicial”.

En la iniciativa se plantea que un consejero de la JNJ perciba “los mismos ingresos que por todo concepto” recibe un juez supremo, es decir, incluido el bono de 7.800 soles por permanecer más de 5 años en el cargo.

Proyecto de Américo Combina para
Proyecto de Américo Combina para aumentar el sueldo de los consejeros de la JNJ.

El informe de La Encerrona también revela que cuadros elaborados por el área administrativa de la JNJ aparecen en la exposición de motivos de Américo Gonza, quien no consignó la fuente.

“Si bien los miembros de la Junta Nacional de Justicia están bajo los alcances de la Ley del Servicio Civil y perciben una compensación económica mensual por todo concepto, el mandato de igualdad que dispone la Constitución está vigente; por lo que no deberían existir diferencias de derechos de ingresos entre los miembros de la Junta Nacional de Justicia y los jueces supremos”, dice.

Eso sí, de acuerdo con el reportaje, Gonza no incluyó en su proyecto las observaciones de los funcionarios de la JNJ para implementar un eventual incremento del sueldo de los consejeros, como demanda de recursos.

Es más, Gonza asegura que “la propuesta normativa no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, ni creará gasto al Estado peruano, pues se trata de una iniciativa que se financiará con los recursos propios de la Junta Nacional de Justicia, que le son asignados cada año”.

El congresista de Perú Libre también afirma que aumentarle el sueldo a los consejeros generará “la plena efectivización del mandato constitucional de igualdad de derechos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia con los jueces supremos”.

El proyecto de ley deberá ser evaluado y dictaminado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, grupo de trabajo que justamente preside el partido del lápiz.

