Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat se enfrentan en ceremonia de imposición de bandas | TikTok

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, protagonizó un fuerte intercambio con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, después de que la organización internacional negó la legitimidad de una votación impulsada sin autorización por el empresario tailandés durante la ceremonia del 4 de noviembre.

El conflicto surgió cuando Nawat Itsaragrisil lanzó desde la cuenta de Miss Universo Tailandia una votación ajena a las reglas formales del concurso, ofreciendo una cena privada para las diez candidatas más votadas. La organización principal desconoció la dinámica y reiteró que solo se reconocen como válidas las etapas tradicionales: traje típico, traje de baño, gala y preguntas finales.

A pesar de la postura oficial, Nawat continuó alentando la consulta en redes sociales, publicando videos de candidatas promoviendo el voto. Fátima Bosch se negó a participar en la iniciativa, lo que incomodó al directivo y condujo a una confrontación frente a cámaras durante una reunión con las delegadas.

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat se enfrentan en ceremonia de imposición de bandas

En ese encuentro, Nawat Itsaragrisil la interpeló: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”. La mexicana intentó esclarecer el comentario: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”.

El empresario afirmó que tenía reportes del personal sobre la supuesta falta de promoción del país anfitrión por parte de la concursante. Bosch refutó la acusación: “No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé…”.

La discusión escaló cuando el director exigió una respuesta concreta: “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”. La reina contestó: “Sí, por supuesto, sí”.

En ese ambiente, Nawat criticó al director nacional de México, a quien llamó “cabeza hueca para la reina” y culpó de dificultar la comunicación. Fátima Bosch se mantuvo firme: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...”. El directivo respondió: “Sí tienes voz, pero debes respetar”.

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat se enfrentan en ceremonia de imposición de bandas

El momento más tenso se presentó cuando la mexicana replicó: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer”. Tras esa frase, el organizador llamó a seguridad y varias delegadas respaldaron a Bosch, reclamando mejor trato para las concursantes: “Este no es el modo de tratar a las delegadas”.

Antes de salir, Bosch levantó la voz: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”. El organizador insistió a las presentes que permanecieran en sus lugares si deseaban continuar en el concurso.

Bosch responde y defiende el respeto a las mujeres

Más tarde, Fátima Bosch habló frente a la prensa y ratificó su postura tras el altercado. “Lo que ha hecho el director no es respetuoso. (...) Creo que esto no es justo porque estoy aquí y hago todo bien, solo intento ser amable, intento dar lo mejor y él me disparó, me dijo muchas cosas”, aseguró la mexicana.

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat se enfrentan en ceremonia de imposición de bandas

Bosch apuntó: “Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para los niños. Nadie puede cerrar nuestra voz y nadie me hará eso”. También puntualizó: “El modo en que me trató, sin ninguna razón, solo porque tiene problemas, no está bien”.

El incidente provocó respaldo inmediato de distintas delegaciones y es motivo de debate sobre el tratamiento hacia las participantes de concursos internacionales y los límites de la autoridad organizativa durante los eventos oficiales.