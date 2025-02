Natalie y Mariana Vértiz salieron corriendo del concierto de Shakira y usuarios reaccionan: “Faltó que lleve guardaespaldas”

Natalie y Mariana Vértiz salieron corriendo del concierto de Shakira. (Video: TikTok Víctor Ly)

La reconocida modelo y exMiss Perú, Natalie Vértiz, junto a su hermana Mariana Vértiz, fueron parte de la lista de figuras públicas que disfrutaron del concierto de Shakira en el Estadio Nacional. Sin embargo, al finalizar el evento, ambas fueron captadas saliendo a toda velocidad, lo que llamó la atención de los presentes y de los usuarios en redes sociales.

En un video difundido en TikTok, se observa a Natalie y Mariana corriendo por los exteriores del estadio. Incluso, una fan intentó acercarse para pedirle una fotografía, pero la exMiss Perú siguió caminando rápidamente, sin detenerse a interactuar. Esta situación generó comentarios encontrados entre los internautas, algunos criticando su actitud y otros defendiéndola.

Usuarios reaccionan ante la actitud de Natalie Vértiz

La reacción de Natalie Vértiz no pasó desapercibida en redes sociales. Muchos internautas se mostraron sorprendidos y compararon su accionar con la actitud de Shakira, quien se mostró accesible con la prensa y sus seguidores a su llegada a Perú.

Algunos de los comentarios más llamativos en redes sociales fueron: “Y por qué se corre la Natalie, ni Shakira se corría”, “Dios mío, ni la superestrella Shakira se corre y una exguerrerita que se cree”, “Que falta de humildad, ni Shakira; ella sí es humilde y sencilla”, “Ni Shakira se atrevió a tanto” o “Lo que faltó es que lleve guardaespaldas”, mostraron en ‘Amor y Fuego’.

(Composición/Infobae Perú)

Sin embargo, también hubo quienes justificaron su acción, argumentando que se trataba de un tema de seguridad, ya que eran dos mujeres solas saliendo de un evento masivo en horas de la noche.

Defensores de la modelo escribieron: “Si corre es por seguridad, hay personas que se acumulan y acosan, creo que cualquiera le daría miedo”, “A los que critican, no se ponen a pensar que son dos mujeres solas a altas horas de la noche con miedo a que les pase algo” o “Porque si se queda, se acercan más personas y son dos mujeres, solas, de noche”.

En ‘Amor y Fuego’ también comentaron lo sucedido. “Corriendo no sabiendo de quiénes. ¿Ustedes ven a una multitud que yo no veo?”, comentó Rodríguez González; mientras que Gigi Mitre afirmó: “No había necesidad, no había millones de gente”.

'Amor y Fuego' muestra a Natalie y Mariana Vértiz salieron corriendo del concierto de Shakira. (Video: Amor y Fuego).

¿Qué personajes de la farándula estuvieron en el concierto de Shakira?

El esperado concierto de Shakira reunió a más de 40.000 personas en el Estadio Nacional, entre ellos varias figuras del espectáculo peruano que no quisieron perderse el show de la artista colombiana. Además de Natalie Vértiz, otras celebridades como Stephanie Cayo y Bruno Ascenzo también estuvieron presentes en el evento.

La modelo, quien inicialmente no tenía entradas para el concierto, logró conseguirlas a último minuto y compartió su emoción con sus seguidores en redes sociales. “Señores y señoras, lo hemos logrado, no sé cómo hemos conseguido entradas y estamos yendo”, dijo en una historia de Instagram mientras se dirigía al estadio.

Natalie Vértiz y su hermana Mariana Vértiz disfrutan en concierto de Shakira en Lima | Instagram/msperu/marianavertizg

El concierto de Shakira fue una noche mágica para sus seguidores en Lima. A pesar de haber enfrentado problemas de salud en los días previos, la cantante brindó un show espectacular, lleno de energía y emoción. Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue cuando la colombiana rompió en llanto durante una de sus interpretaciones, dejando en claro el profundo vínculo que tiene con su público peruano.

Tras el éxito rotundo de este concierto, Shakira confirmó su regreso a Lima en noviembre de 2025 como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con dos nuevas presentaciones programadas para los días 15 y 16 de noviembre. La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya cuentan los meses para volver a disfrutar de su música en vivo.