Perú

Javier Franco Castillo juró como nuevo jefe de la Sunat, ¿quién es y cuál es su trayectoria?

La designación del funcionario, respaldada por el Ejecutivo y publicada en el diario oficial, se da en un contexto de alta rotación. Seis titulares diferentes han ocupado la máxima dirección en menos de dos años

Este martes 28 de octubre, Javier Franco Castillo juró el cargo de Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en una ceremonia oficial en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia de Perú.

El acto contó con la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, y representantes de los principales organismos estatales tras la Resolución Suprema N° 037-2025-EF, publicada el pasado 28 de octubre en el diario oficial El Peruano.

¿Quién es Javier Franco Castillo y cuál es su trayectoria?

Javier Franco Castillo es contador público colegiado y licenciado en Administración de Empresas. Cuenta con una maestría en Gestión y Política Tributaria y ha completado diplomados en tributación y desarrollo de habilidades directivas.

Es funcionario de carrera dentro de la SUNAT, donde acumula más de veinte años de experiencia en cargos de dirección y supervisión. Su recorrido profesional incluye la función de Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos, desde la cual impulsó un crecimiento del 12,5% en la recaudación tributaria respecto a 2024. Bajo su gestión se implementaron acciones clave para ampliar la base tributaria y reforzar los procesos de fiscalización.

En su historial también figuran cargos como intendente de Tributos Internos en Cusco y Junín, y jefe zonal de Tributos Internos en Ucayali. También lideró equipos en áreas de fiscalización, auditoría y cobranza coactiva, además de participar en la coordinación operativa de auditorías en todo el país.

Designación y retos institucionales

El nombramiento de Javier Franco Castillo fue oficializado mediante la Resolución Suprema Nº 037-2025-EF, la cual lleva la firma del presidente José Jerí y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. La medida, detallada en El Peruano, avalada por el Consejo de Ministros, responde a la renuncia del anterior titular, Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza.

La alta rotación en la jefatura de la SUNAT constituye una de las características recientes del organismo: seis titulares diferentes han ocupado la máxima dirección en menos de dos años. Como organismo técnico especializado adscrito al MEF, depende directamente de las decisiones del ministerio para el nombramiento y remoción de sus principales funcionarios.

Fuentes oficiales indican que la gestión priorizará la creación de condiciones favorables para el talento humano en la SUNAT y la articulación con los gremios empresariales. Un eje central será la asistencia y facilitación tributaria para las micro y pequeñas empresas (Mypes), cuyo cumplimiento fiscal representa una oportunidad decisiva para ampliar la base de formalidad en el Perú.

Además, se plantea reforzar la estrategia contra la minería informal, el contrabando y el desvío de insumos químicos. El fortalecimiento de las operaciones de fiscalización y la cooperación intersectorial permanecerán como pilares en el nuevo enfoque.

