Incendio código 2 afecta fábrica y almacén en Puente Piedra: 13 unidades de bomberos confinan el siniestro

Los primeros reportes indican que el fuego inició pasada las 3 de la madrugada de hoy en la urbanización San Diego de Alcalá, zona industrial del distrito

Incendio de grandes proporciones en Puente Piedra

Un incendio de código 2 se registró en la urbanización San Diego de Alcalá, en la zona industrial del distrito de Puente Piedra, lo que movilizó a 13 unidades de Bomberos hacia el lugar, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Según los primeros reportes, el siniestro inició pasa las 3 de la madrugada de hoy lunes 3 de noviembre. El COEN también detalló que “no se reportan daños a la vida y salud”.

Vecinos indicaron que el fuego se desató en una fábrica de colchones y avanzó rápidamente hasta alcanzar un almacén de baterías, lo que avivó aún más las llamas.

El comandante departamental de Lima
El comandante departamental de Lima Norte, Nino Ascencios, comentó que el incendio está confinado.

El fuego alcanzó momentos en los que parecía salirse de control y presentaba riesgo de propagarse a más inmuebles vecinos, según relató una residente. Describió el terreno afectado como un predio de aproximadamente tres mil metros cuadrados.

Aún no controlado

A las 7 de la mañana de hoy, el personal de la Compañía de Bomberos del Perú logró confinar el incendio, pero indicaron que aún no se puede decir que está controlado del todo. Reportaron que tuvieron dificultad con los hidrantes de agua para realizar su trabajo.

“Es un incendio código 2, al momento lo tenemos confinado, más no controlado”, dijo el vicecomandante departamental de los Bomberos de Lima Norte, Nino Asencio,en diálogo con Exitosa Noticias.

A través de sus redes sociales, Sedapal señaló que prestó “apoyo inmediato” a los hombres de rojo. “Se activó una respuesta inmediata para apoyar la atención del incendio registrado en la urbanización San Diego de Alcalá”.

Un incendio de gran magnitud
Un incendio de gran magnitud se registra en la zona de La Ensenada, en el distrito limeño de Puente Piedra. (Sedapal)

Además, Sedapal precisó que envió un camión cisterna hacia la zona para abastecer de agua a lo bomberos y que “permanecerán operativos mientras dure la emergencia”.

“Asimismo, se incrementó la presión del servicio en la zona afectada y un equipo operativo de Sedapal se encuentra habilitando los hidrantes y brindando soporte técnico para garantizar un suministro de agua continuo y seguro, respaldando el trabajo de los bomberos que enfrentan el siniestro en primera línea”, informó.

Medidas y recomendaciones

La Policía Nacional del Perú (PNP) también usó sus redes sociales para dar las siguientes recomendaciones a la población cercana al siniestro.

  • Ayúdanos y utiliza rutas alternas
  • Aléjate del área incendiada
  • Usa mascarilla y lentes para evitar problemas respiratorios
  • Sigue las indicaciones de nuestros efectivos policiales y hermanos bomberos
Al menos 10 unidades de
Al menos 10 unidades de Bomberos se encuentran realizando todas las maniobras necesarias para controlar el fuego.

Aunque no se reportaron daños a la vida, se reportó que al menos 10 furgonetas estacionadas al interior del almacén quedaron completamente calcinadas e inutilizables.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que “ante el incendio registrado en el distrito de Puente Piedra, a través del SAMU (Sistema de Atención Movil de Urgencias), desplegó una ambulancia para brindar atención oportuna a posibles afectados”. El organismo también detalló que continuará monitoreando la emergencia.

El incendio continuará siendo evaluado para conocer la magnitud total del daño por parte de las autoridades, quienes proporcionarán más información conforme surjan nuevos detalles de este crítico incidente. Las unidades de Bomberos seguirán presentes en la zona hasta extinguir completamente el fuego.

