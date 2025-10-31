Perú

Incendio de grandes proporciones en el Mercado Unicachi de Comas generó alarma entre vecinos y comerciantes

El fuego se originó en una zona de materiales de construcción y artículos eléctricos del concurrido mercado del norte de Lima

A las seis de la tarde, el humo comenzó a elevarse sobre la zona comercial de Pro, en el distrito de Comas, alertando a vecinos y comerciantes. En pocos minutos, las redes sociales se inundaron de reportes sobre un incendio de grandes proporciones en el conocido centro ferretero del Mercado Unicachi, uno de los más concurridos del norte de Lima.

Según información preliminar, el fuego se originó en una de las secciones destinadas a materiales de construcción y artículos eléctricos, lo que complicó el control inicial de las llamas. Los testigos señalaron que el siniestro se expandió con rapidez por la cantidad de productos inflamables en el lugar. “Todo empezó con una humareda fuerte, luego se escucharon explosiones pequeñas”, relató un comerciante que logró evacuar antes de que el fuego alcanzara su puesto.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que siete unidades acudieron a atender la emergencia. Entre ellas, las unidades M161-1, CIST-65, CIST-184, AMB124-2, RESLIG-65, M168-1 y M9-1. Los equipos trabajaron en distintos frentes para evitar que el fuego se propague a establecimientos colindantes.

Fuego controlado y sin víctimas

El incendio fue controlado. Composición: Infobae / La voz de Comas)

El Ministerio del Interior informó a través de una alerta oficial que el Cuerpo General de Bomberos “controló el incendio suscitado en los alrededores del mercado Unicachi, distrito de Comas”, confirmando que se emplearon siete unidades para la atención.

De acuerdo con la información proporcionada por los bomberos, no se reportaron víctimas ni personas heridas, aunque varios puestos resultaron afectados por las llamas y el humo. Pasadas las 19: horas, el fuego fue completamente sofocado y se realizaron labores de enfriamiento para descartar posibles rebrotes.

Las autoridades mantienen el resguardo del perímetro mientras se evalúan los daños estructurales y las causas del siniestro ocurrido este 30 de octubre de 2025.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

