Perú

Cobre en jaque: el dilema entre sostenibilidad, legitimidad y desarrollo

En el caso del Perú, el volumen de proyectos bloqueados es equivalente a toda su producción anual actual

Guardar
cobre - mineria
cobre - mineria

Según un informe de GEM Mining Consulting (consultora chilena especializada en economía minera), alrededor del 25 % de la oferta mundial de cobre, equivalente a 6,4 millones de toneladas, permanece fuera del mercado debido precisamente a “obstáculos” ESG. Los principales afectados son Perú (31 %), Estados Unidos (12 %) y Chile (11 %), que en conjunto concentran más de la mitad del cobre inactivo del planeta.

El estudio advierte que liberar incluso una fracción de esta capacidad “podría modificar sustancialmente el equilibrio del mercado y mitigar los riesgos de suministro durante la transición energética global”. En este artículo analizamos la incidencia de los criterios ESG en la actividad minera cuprífera.

En 2024, la producción mundial de cobre alcanzó 22,8 millones de toneladas (Mt). De este total, según Cochilco, Chile fue el principal productor (24 %), seguido de nuestro país y China. Sin embargo, la demanda mundial crece más rápido que la oferta. Por ejemplo, un análisis de BHP proyecta que, para 2050, el consumo de cobre aumentará un 70 %, alcanzando las 50 millones de toneladas anuales. No obstante, los fantasmas de las paralizaciones —ya sea por causas sociales, ambientales o regulatorias— amenazan con frenar el potencial del suministro de cobre a escala global.

De proyectos paralizados y reservas inmensas: los conflictos complejos

Un estudio de GEM identificó 33 proyectos detenidos o suspendidos en todo el mundo, cada uno con una capacidad potencial superior a 50 000 toneladas anuales. Entre los más destacados se encuentran La Granja (Perú, 500 ktpa), Resolution Copper (EE. UU., 450 ktpa) y El Pachón (Argentina, 400 ktpa).

En el caso del Perú, el volumen de proyectos bloqueados es equivalente a toda su producción anual actual. Ahora bien, si estos se reactivaran, el país podría retomar el segundo lugar mundial en producción de cobre, superando a la República Democrática del Congo, que actualmente produce 3 Mt.

Por su parte, en Estados Unidos, la puesta en marcha de los proyectos detenidos podría reducir su dependencia de importaciones, mientras que en Chile, cuya producción se ha mantenido estancada en torno a 5,5 Mt anuales durante dos décadas, permitiría superar las 6 Mt, consolidando su liderazgo mundial.

Sin embargo, los obstáculos son profundos. En nuestro país, el proyecto La Granja, propiedad de Rio Tinto desde 2006, fue paralizado tras fuertes protestas sociales entre 2008 y 2009, motivadas por riesgos de contaminación y disputas sobre el uso de la tierra. En Arizona, el proyecto Resolution Copper lleva más de 20 años bloqueado por la oposición de comunidades apaches, que consideran el área de Oak Flat como sagrada. En Argentina, El Pachón enfrenta retrasos por permisos ambientales y la protección de glaciares.

El informe advierte que resolver estos conflictos podría reconfigurar el mapa global del cobre, pero solo si las empresas y los gobiernos logran equilibrar el desarrollo económico con el respeto ambiental y la legitimidad social. Esto, ciertamente, suena a criterios ESG.

¿Qué significan los criterios ESG?

Los criterios ESG (Environmental, Social and Governance —ambiental, social y gobernanza—) se han convertido en el nuevo estándar global para evaluar el comportamiento sostenible y ético de las empresas. En el sector minero, estos criterios determinan tanto el acceso a financiamiento e inversiones como aspectos relacionados con la licencia social para operar.

En el componente ambiental se analiza cómo una empresa gestiona el uso del agua, la energía y sus emisiones de gases de efecto invernadero, además de su capacidad para rehabilitar ecosistemas y manejar residuos mineros. El criterio social evalúa las relaciones con las comunidades locales, la seguridad laboral, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Por último, la gobernanza se enfoca en la transparencia, la ética corporativa, la rendición de cuentas y la diversidad en la toma de decisiones.

Estos parámetros, cada vez más exigentes, están redefiniendo el rumbo de la minería mundial. Su incumplimiento puede significar la paralización de proyectos por conflictos con comunidades o por restricciones regulatorias.

Licencias sociales y gobernanza: ¿el (recurrente) cuello de botella del cobre?

Algunos especialistas advierten que las mayores limitaciones para el nuevo suministro de cobre no son técnicas ni geológicas, sino sociales, ambientales y de gobernanza. Liberar el potencial varado requerirá licencias sociales genuinas, cumplimiento riguroso de estándares ambientales y marcos políticos estables.

En ese contexto, los criterios ESG han pasado de ser una tendencia corporativa a un requisito estructural para la supervivencia del sector. Dicha exigencia también está impulsada por los inversionistas internacionales, que priorizan empresas con prácticas sostenibles verificables. Aquellas que no se adapten corren el riesgo de quedar fuera de los flujos de capital global.

Al respecto, el informe de GEM concluye que el futuro del cobre dependerá tanto de la geología del subsuelo como de la geopolítica de la superficie. Solo enfrentando de frente las barreras ESG, la industria podrá cerrar la brecha entre la creciente demanda y la limitada oferta.

En síntesis, el mundo no enfrenta una escasez de cobre, sino más bien una crisis de legitimidad en su extracción. Por ende, mientras no se construyan acuerdos sociales duraderos y reglas ambientales claras, una cuarta parte del cobre mundial seguirá bajo tierra, atrapada entre la riqueza mineral y la exigencia de una minería verdaderamente sostenible.

Temas Relacionados

CobrePerúChileESGperu-noticias

Más Noticias

Precio del dólar se desplomó: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 1 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar se desplomó:

Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados pueden solicitar en noviembre y cuándo reciben?

Consulta el cronograma AFP con DNI. Se acaba octubre, pero continúan las fechas para solicitar hasta las 4 UIT

Retiro de AFP 2025: ¿Qué

Retiro AFP 2025: ¿Cómo saber su denegaron tu solicitud y tienes que enviar otra?

Algunos afiliados ya solicitaron hasta 4 UIT de sus fondos, pero aún no les aparece la información de que su pedido fue registrado al dar seguimiento.

Retiro AFP 2025: ¿Cómo saber

Este 3 de noviembre es feriado en una ciudad peruana emblemática por Ley de hace 61 años

Apurímac tiene una ciudad que celebra su aniversario de 151 años de fundación este lunes. La Ley que lo aprobó lo llama feriado, y para la ordenanza actual se tendrá que ajustar a este tanto el sector público como el privado

Este 3 de noviembre es

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ están obligados a sacar un triunfo frente las ‘águilas’ para meterse a los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Cantante argentino enfrenta a Edwin

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración

Alianza Lima vs Melgar 2-2: resumen del empate ‘íntimo’ en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paolo Guerrero anotó gol luego de fallar penal en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025