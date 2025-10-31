Qué se celebra el 31 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y transformación cultural

¿Qué pasó un día como hoy? El31 de octubre reúne fechas que marcan la historia cultural, espiritual y artística del Perú. En 1909 falleció Eduardo de Habich, pionero de la ingeniería nacional.

Ese día de 1919 nació Eloísa Angulo, “La Soberana de la Canción Criolla”. En 1925, el intelectual Edwin Elmore fue herido mortalmente por José Santos Chocano, suceso que impactó al país. En 1944 se instauró el Día de la Canción Criolla, y en 1965 nació “Julinho”, símbolo del fútbol peruano.

En 1973 murió Lucha Reyes, ícono del criollismo. Además, se celebra el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, proclamado en 2017.

31 de octubre de 1909 – Fallecimiento del ingeniero y matemático Eduardo de Habich, fundador de la ingeniería peruana

Eduardo de Habich, ingeniero polaco nacionalizado peruano, falleció el 31 de octubre de 1909 dejando como legado la creación de la primera escuela de ingeniería del país. (rrppuni.blogspot.com)

Eduardo Juan de Habich Mauersberger, nacido en Varsovia el 31 de enero de 1835 y fallecido en Lima el 31 de octubre de 1909, fue un ingeniero y matemático polaco nacionalizado peruano.

Tras participar en el levantamiento polaco de 1863 y formarse en Francia, llegó al Perú en 1869, donde asumió diversas misiones técnicas para el Estado, como estudios hidráulicos y la supervisión del ferrocarril de La Oroya. En 1876 fundó la Escuela Especial de Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas, hoy Universidad Nacional de Ingeniería, y fue su primer director.

Miembro fundador de la Sociedad Geográfica de Lima, dejó importantes publicaciones técnicas y fue declarado ciudadano honorario del Perú. Su legado perdura en la formación de ingenieros y en las obras que impulsó.

31 de octubre de 1919 – Nacimiento de Eloísa Angulo, la soberana de la canción criolla

La fecha recuerda el nacimiento de Eloísa Angulo, intérprete incomparable del vals peruano y figura inmortal de la tradición musical que enaltece el alma nacional. (El Peruano)

Eloísa Angulo Mansilla nació el 31 de octubre de 1919 en el Callao y se convirtió en una de las grandes voces de la música criolla peruana.

Desde niña mostró su pasión por el canto y debutó en 1932, formando el dúo Las Criollitas junto a Margarita Cerdeña.

A lo largo de su carrera, trabajó con figuras como Jesús Vásquez y Alicia Lizárraga, y fue reconocida como “La Soberana de la Canción Criolla” por su talento interpretativo y su estilo inconfundible. Grabó con los sellos El Virrey y Sono Radio, dejando un legado que marcó la historia del vals peruano.

31 de octubre de 1925 – Edwin Elmore, intelectual y diplomático peruano, es herido mortalmente a manos del poeta José Santos Chocano

La vida de Edwin Elmore terminó tras un enfrentamiento con José Santos Chocano, un hecho que conmocionó a Lima y quedó grabado en la memoria política del siglo XX. (BNP)

Edwin Elmore Fernández, nacido en Lima en 1891, fue abogado, escritor y diplomático peruano. Participó activamente en la vida cultural y política del país, impulsando debates sobre justicia social y democracia.

Ejerció cargos diplomáticos y publicó ensayos donde expresó su preocupación por el rumbo político del Perú en las primeras décadas del siglo XX.

Su vida terminó trágicamente el 2 de noviembre de 1925, cuando fue herido de bala por el escritor José Santos Chocano tras un conflicto ideológico. Su muerte, ocurrida dos días después, conmovió a la sociedad limeña y simbolizó las tensiones políticas de su época.

31 de octubre de 1944 – Se instituye el Día de la Canción Criolla en el Perú

El Día de la Canción Criolla nació como tributo a los compositores e intérpretes que hicieron de la música costeña un símbolo eterno del Perú. (Perú Travel)

El Día de la Canción Criolla fue instaurado el 31 de octubre de 1944 por el presidente Manuel Prado Ugarteche para rendir homenaje a la música costeña, símbolo del mestizaje y la identidad nacional.

La fecha celebra a compositores, intérpretes y cultores del vals, la marinera, el festejo y otras expresiones criollas. Inicialmente coincidía con la celebración de Santa Rosa de Lima, pero luego adquirió un carácter propio como tributo al folclore limeño.

Desde entonces, el país entero rinde tributo a este género que refleja el alma popular y la herencia cultural del Perú.

31 de octubre de 1965 – Nacimiento de Júlio César de Andrade Moura, “Julinho”, leyenda futbolística peruana

El 31 de octubre también celebra el nacimiento de Julinho, goleador que dejó una huella imborrable en el deporte peruano con su entrega y carisma en la cancha. (Sporting Cristal)

Júlio César de Andrade Moura, conocido como “Julinho”, nació el 31 de octubre de 1965 en Salvador de Bahía, Brasil. Delantero de destacada técnica y velocidad, se nacionalizó peruano en 1996.

Arribó al fútbol peruano en 1991, primero con el Defensor Lima, y luego alcanzó la cima de su carrera en el Sporting Cristal entre 1993 y 2003, donde anotó 135 goles y ganó cuatro títulos nacionales (1994-96, 2002).

Fue goleador del campeonato en 1995 con 23 tantos. Con Perú disputó 12 partidos y marcó dos goles entre 1996 y 1997. Reverenciado por su carrera en el balompié peruano, Julinho es considerado un ícono del club celeste y un ejemplo del impacto de un extranjero convertido en símbolo nacional.

31 de octubre de 1973 – Fallecimiento de Lucha Reyes, “La Morena de Oro del Perú”

En plena celebración de la canción criolla, el país despidió a Lucha Reyes, artista inmortal cuya voz sigue siendo símbolo del sentimiento popular. (Andina)

Lucila Justina Sarcines Reyes nació en Lima el 19 de julio de 1936 y se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la música criolla peruana.

Proveniente de un entorno humilde, inició su carrera en la radio y se ganó el apodo de “La Morena de Oro del Perú” por su dominio del vals y su poderosa interpretación afroperuana.

Alcanzó gran popularidad con canciones como “Regresa” y “Una carta al cielo”. Su fallecimiento se produjo el 31 de octubre de 1973 tras un infarto, coincidiendo con la celebración del Día de la Canción Criolla. Su legado permanece vivo en la cultura musical nacional.

31 de octubre – Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú

El 31 de octubre también tiene un significado religioso: conmemora la Reforma Protestante y destaca el aporte de las iglesias evangélicas a la sociedad peruana. (Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú)

Cada 31 de octubre se celebra el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú, establecido mediante la Ley 30678 promulgada en 2017.

La fecha conmemora el inicio de la Reforma Protestante en 1517, cuando Martín Lutero impulsó un movimiento que transformó la historia del cristianismo y dio origen a las iglesias evangélicas.

La jornada busca reconocer el aporte espiritual, social y educativode estas comunidades en el país, así como promover el respeto a la libertad de culto y la diversidad religiosa dentro de la sociedad peruana.