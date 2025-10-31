Perú

Fiscalía de Arequipa inicia investigación de conductor de camioneta donde se hallaron 40 paquetes de droga

El operativo, ejecutado en la provincia de Camaná, permitió la detención de Alexander Villantoy, alias “Javicho”, presunto integrante de la red criminal “Los Ruteros Sureños”, dedicada al tráfico de drogas en el sur del país

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El operativo se realizó el
El operativo se realizó el 22 de octubre en Camaná (Arequipa) tras un seguimiento de la DIVINCRI–Área Antidrogas. (Difusión)

En la provincia de Camaná, región Arequipa, un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía culminó con la detención de un hombre acusado de trasladar un importante cargamento de droga. El caso, que ya está bajo investigación fiscal, revela una posible conexión con una red criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en el sur del país.

La intervención ocurrió la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, luego de un seguimiento efectuado por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) – Área Antidrogas de Arequipa. Los agentes detectaron una camioneta Toyota Hilux, de placa U1I-930, que circulaba por la intersección de las avenidas Samuel Pastor y Lima, en Camaná. El desplazamiento irregular del vehículo y su vinculación con antecedentes de tráfico despertaron sospechas en el personal especializado, que decidió intervenir de inmediato.

Durante el registro, los agentes descubrieron modificaciones en la carrocería del vehículo. Al revisar minuciosamente los compartimentos, hallaron varios paquetes tipo ladrillo ocultos entre las estructuras metálicas. Los resultados del reactivo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. El conductor fue identificado como Alexander Javier Villantoy (29), conocido como “Javicho”, quien sería integrante de la organización delictiva “Los Ruteros Sureños”.

Investigación fiscal en curso

Sería integrante de la banda
Sería integrante de la banda “Los Ruteros Sureños”, dedicada al tráfico ilícito de drogas en el sur del país. (Click)

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná inició investigación preliminar contra Villantoy por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. El procedimiento se realizó en coordinación con la Policía Nacional, bajo la dirección del fiscal provincial Luis Fernando Supo Ramos, quien acudió al lugar para supervisar la extracción de los paquetes.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo fue trasladado a la sede policial de Camaná. En presencia del fiscal Supo Ramos se retiró los bultos hallados, sumando 40 paquetes tipo ladrillo, los cuales contenían alcaloide de cocaína. “Durante la inspección también se encontró droga en la llanta de repuesto del vehículo, lo que demuestra que el cargamento estaba cuidadosamente oculto”, precisó la fiscalía en su informe inicial.

Las diligencias incluyeron la incautación del vehículo y la toma de declaraciones del detenido. Además, se dispuso el análisis del teléfono celular y el dinero en efectivo incautado, para determinar posibles vínculos con otras personas o rutas de distribución. La Fiscalía estableció una detención preliminar de 15 días, plazo en el que se ampliarán las pesquisas sobre la procedencia del cargamento y la red que operaba en la zona.

Operativo vinculado a una organización criminal

La intervención ocurrió el miércoles
La intervención ocurrió el miércoles 22 de octubre, alrededor de las 9:20 a.m., en la intersección de las avenidas Samuel Pastor y Lima. (Click)

Fuentes de la DIVINCRI – Área Antidrogas de Arequipa indicaron que Villantoy operaba como distribuidor dentro de una red dedicada al traslado de droga entre Arequipa y otras provincias del sur. “Su papel era asegurar el movimiento de los cargamentos en fechas de alta afluencia turística, aprovechando el tránsito intenso para no levantar sospechas”, señaló un agente del equipo operativo.

La policía sostuvo que la intervención formaba parte de una serie de acciones planificadas para desarticular a “Los Ruteros Sureños”, una organización que habría utilizado rutas interprovinciales para el transporte de droga camuflada en vehículos particulares. El seguimiento se efectuó durante varios días antes del operativo, con información cruzada entre unidades de inteligencia y agentes encubiertos.

El caso de Villantoy se suma a otras investigaciones abiertas en el sur del país, donde las autoridades buscan identificar a los cabecillas y principales intermediarios del tráfico ilícito. La Fiscalía de Camaná continúa recabando pruebas, mientras se espera el informe pericial definitivo que confirme el peso exacto y la pureza de la droga incautada.

Temas Relacionados

drogaArequipadetenidoPNPFiscalíaperu-noticias

Más Noticias

Ale Fuller y Andrés Vílchez protagonizan la miniserie ‘Mi Golden Moment’ grabada íntegramente con celular

Los actores se reencuentran en un proyecto audiovisual que combina romance, tecnología y narrativa digital.

Ale Fuller y Andrés Vílchez

Senamhi: ¿Hasta cuándo los distritos de Lima y Callao continuarán con el cielo nublado?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anticipa que la capital y el puerto continuarán con mañanas frías, producto del anticiclón del Pacífico Sur, aunque no descartan presencia de sol al mediodía

Senamhi: ¿Hasta cuándo los distritos

Bebé abandonado en una caja de cartón deja el Hospital Regional de Lambayeque: ¿qué pasará con el infante?

El menor fue entregado temporalmente a una familia acogedora, mientras las autoridades continúan las diligencias para determinar su identidad y ubicar a posibles familiares, según informó la Dirección Regional de Salud

Bebé abandonado en una caja

Christian Cueva amenaza a Pamela López ante negativas de ver a sus hijos: “Informaré al juzgado de su accionar, procederé legalmente”

El jugador de fútbol anunció que informará de supuestas trabas para ver a sus hijos, mientras su expareja defiende que cumple con lo pactado en el acuerdo de visitas

Christian Cueva amenaza a Pamela

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

La lideresa de Fuerza Popular inició su campaña presidencial para 2026 con un acto en La Libertad, donde rindió homenaje a su padre y prometió combatir la ola criminal con “mano dura”

Keiko Fujimori oficializa su cuarta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori oficializa su cuarta

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

JNJ abre investigación a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, por exposición de datos en el padrón electoral

Keiko Fujimori candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se disfraza de

Pamela Franco se disfraza de policía y responde con ironía a Magaly Medina tras burlas sobre su relación con Christian Cueva: “¿de qué se ríen, payasos?”

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

Paul Michael sorprende al revelar si se disfrazará de Christian Cueva en Halloween: “Me vestiré de pelotero”

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Ya me tildaron de quitacantante”

Zumba acompañará a Shakira en “Camina con la loba” en el Estadio Nacional el próximo 18 de noviembre

DEPORTES

Cenaida Uribe cuenta su estrategia

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025