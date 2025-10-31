Fiscalía de Arequipa inicia investigación de conductor de camioneta donde se hallaron 40 paquetes de droga

El operativo se realizó el 22 de octubre en Camaná (Arequipa) tras un seguimiento de la DIVINCRI–Área Antidrogas. (Difusión)

En la provincia de Camaná, región Arequipa, un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía culminó con la detención de un hombre acusado de trasladar un importante cargamento de droga. El caso, que ya está bajo investigación fiscal, revela una posible conexión con una red criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en el sur del país.

La intervención ocurrió la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, luego de un seguimiento efectuado por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) – Área Antidrogas de Arequipa. Los agentes detectaron una camioneta Toyota Hilux, de placa U1I-930, que circulaba por la intersección de las avenidas Samuel Pastor y Lima, en Camaná. El desplazamiento irregular del vehículo y su vinculación con antecedentes de tráfico despertaron sospechas en el personal especializado, que decidió intervenir de inmediato.

Durante el registro, los agentes descubrieron modificaciones en la carrocería del vehículo. Al revisar minuciosamente los compartimentos, hallaron varios paquetes tipo ladrillo ocultos entre las estructuras metálicas. Los resultados del reactivo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. El conductor fue identificado como Alexander Javier Villantoy (29), conocido como “Javicho”, quien sería integrante de la organización delictiva “Los Ruteros Sureños”.

Investigación fiscal en curso

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná inició investigación preliminar contra Villantoy por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. El procedimiento se realizó en coordinación con la Policía Nacional, bajo la dirección del fiscal provincial Luis Fernando Supo Ramos, quien acudió al lugar para supervisar la extracción de los paquetes.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo fue trasladado a la sede policial de Camaná. En presencia del fiscal Supo Ramos se retiró los bultos hallados, sumando 40 paquetes tipo ladrillo, los cuales contenían alcaloide de cocaína. “Durante la inspección también se encontró droga en la llanta de repuesto del vehículo, lo que demuestra que el cargamento estaba cuidadosamente oculto”, precisó la fiscalía en su informe inicial.

Las diligencias incluyeron la incautación del vehículo y la toma de declaraciones del detenido. Además, se dispuso el análisis del teléfono celular y el dinero en efectivo incautado, para determinar posibles vínculos con otras personas o rutas de distribución. La Fiscalía estableció una detención preliminar de 15 días, plazo en el que se ampliarán las pesquisas sobre la procedencia del cargamento y la red que operaba en la zona.

Operativo vinculado a una organización criminal

Fuentes de la DIVINCRI – Área Antidrogas de Arequipa indicaron que Villantoy operaba como distribuidor dentro de una red dedicada al traslado de droga entre Arequipa y otras provincias del sur. “Su papel era asegurar el movimiento de los cargamentos en fechas de alta afluencia turística, aprovechando el tránsito intenso para no levantar sospechas”, señaló un agente del equipo operativo.

La policía sostuvo que la intervención formaba parte de una serie de acciones planificadas para desarticular a “Los Ruteros Sureños”, una organización que habría utilizado rutas interprovinciales para el transporte de droga camuflada en vehículos particulares. El seguimiento se efectuó durante varios días antes del operativo, con información cruzada entre unidades de inteligencia y agentes encubiertos.

El caso de Villantoy se suma a otras investigaciones abiertas en el sur del país, donde las autoridades buscan identificar a los cabecillas y principales intermediarios del tráfico ilícito. La Fiscalía de Camaná continúa recabando pruebas, mientras se espera el informe pericial definitivo que confirme el peso exacto y la pureza de la droga incautada.