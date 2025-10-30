Sadham José conquista la State Fair of Texas y lleva la música andina a lo más alto en Estados Unidos.

El reciente paso de Sadham José por la State Fair of Texas, la feria más grande de Estados Unidos, marcó un hito en su carrera como embajador de la música andina contemporánea.

El cantautor huancaíno, conocido como ‘El intercontinental embajador de los andes’, fue ovacionado por la comunidad peruana y por asistentes de diversas nacionalidades, consolidando su proyección internacional y su papel como promotor de la identidad cultural peruana en el extranjero.

Durante su estadía en Estados Unidos, Sadham José recibió un reconocimiento especial por parte del Dr. Franklin Rojas Escalante, nuevo Cónsul General del Perú en Dallas, quien lo invitó a participar en las actividades conmemorativas del bicentenario del tratado de hermandad entre Estados Unidos y Perú. Este gesto subraya la relevancia de su labor artística y su contribución a la difusión de la cultura andina fuera de las fronteras nacionales.

Una grata experiencia musical por Texas

El propio artista compartió su satisfacción tras la experiencia en Texas, destacando la conexión con el público y la oportunidad de acercar la música peruana a quienes residen lejos de su país de origen. “Fue una gran experiencia para mí llevar un poquito de nuestra hermosa música peruana a nuestros hermanos que viven por muchos años en Estados Unidos", comentó.

Sadham José conquista la State Fair of Texas y lleva la música andina a lo más alto en Estados Unidos.

El artista también añadió: “Es gratificante verlos disfrutar de nuestra cultura y compartir también con la gente local. Estoy feliz y espero volver pronto”, expresó Sadham José tras su presentación, en la que fusionó el huayno tradicional con sonidos modernos, logrando una respuesta entusiasta de los asistentes.

Los 18 años de trayectoria de Sadham José

De regreso en Perú, el cantante se prepara para celebrar sus 18 años de trayectoria artística con un concierto especial el 2 de noviembre en el Club Internacional de Santa Clara. El evento, que se enmarca en el Encuentro Nacional de la tunantada y el Festival de Danzas, reunirá a destacados exponentes de la música andina y contará con la participación de la Banda de Oro de Sadham José, así como de invitados como Esvilda Ávila, Nayda Gutiérrez, Rosa Bella, Rocío del Centro, Huassis, y las agrupaciones Nueva Sociedad del Marqueño de Oro y Dinastía Blanca.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes éxitos del disco Fortuna, entre los que destacan 'Ahora cómo quedo yo’, 'Cuando salí de mi casa’, 'Mix huayno pachangero’, 'No te rogaré’ y 'Pienso en ti’, piezas que ya forman parte del repertorio popular andino. La jornada comenzará al mediodía y las entradas pueden adquirirse a través del número 968 741 944.

Con casi dos décadas de dedicación, Sadham José reafirma su compromiso de llevar la música andina contemporánea a nuevos escenarios internacionales, manteniendo viva la esencia del Perú en cada interpretación.