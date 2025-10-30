Perú

Sadham José conquista la State Fair of Texas y lleva la música andina a lo más alto en Estados Unidos

El cantautor huancaíno deslumbró en la feria, recibiendo ovaciones y un reconocimiento especial por su labor como embajador cultural de la música peruana ante un público internacional

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Sadham José conquista la State
Sadham José conquista la State Fair of Texas y lleva la música andina a lo más alto en Estados Unidos.

El reciente paso de Sadham José por la State Fair of Texas, la feria más grande de Estados Unidos, marcó un hito en su carrera como embajador de la música andina contemporánea.

El cantautor huancaíno, conocido como ‘El intercontinental embajador de los andes’, fue ovacionado por la comunidad peruana y por asistentes de diversas nacionalidades, consolidando su proyección internacional y su papel como promotor de la identidad cultural peruana en el extranjero.

Durante su estadía en Estados Unidos, Sadham José recibió un reconocimiento especial por parte del Dr. Franklin Rojas Escalante, nuevo Cónsul General del Perú en Dallas, quien lo invitó a participar en las actividades conmemorativas del bicentenario del tratado de hermandad entre Estados Unidos y Perú. Este gesto subraya la relevancia de su labor artística y su contribución a la difusión de la cultura andina fuera de las fronteras nacionales.

Una grata experiencia musical por Texas

El propio artista compartió su satisfacción tras la experiencia en Texas, destacando la conexión con el público y la oportunidad de acercar la música peruana a quienes residen lejos de su país de origen. “Fue una gran experiencia para mí llevar un poquito de nuestra hermosa música peruana a nuestros hermanos que viven por muchos años en Estados Unidos", comentó.

Sadham José conquista la State
Sadham José conquista la State Fair of Texas y lleva la música andina a lo más alto en Estados Unidos.

El artista también añadió: “Es gratificante verlos disfrutar de nuestra cultura y compartir también con la gente local. Estoy feliz y espero volver pronto”, expresó Sadham José tras su presentación, en la que fusionó el huayno tradicional con sonidos modernos, logrando una respuesta entusiasta de los asistentes.

Los 18 años de trayectoria de Sadham José

De regreso en Perú, el cantante se prepara para celebrar sus 18 años de trayectoria artística con un concierto especial el 2 de noviembre en el Club Internacional de Santa Clara. El evento, que se enmarca en el Encuentro Nacional de la tunantada y el Festival de Danzas, reunirá a destacados exponentes de la música andina y contará con la participación de la Banda de Oro de Sadham José, así como de invitados como Esvilda Ávila, Nayda Gutiérrez, Rosa Bella, Rocío del Centro, Huassis, y las agrupaciones Nueva Sociedad del Marqueño de Oro y Dinastía Blanca.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes éxitos del disco Fortuna, entre los que destacan 'Ahora cómo quedo yo’, 'Cuando salí de mi casa’, 'Mix huayno pachangero’, 'No te rogaré’ y 'Pienso en ti’, piezas que ya forman parte del repertorio popular andino. La jornada comenzará al mediodía y las entradas pueden adquirirse a través del número 968 741 944.

Con casi dos décadas de dedicación, Sadham José reafirma su compromiso de llevar la música andina contemporánea a nuevos escenarios internacionales, manteniendo viva la esencia del Perú en cada interpretación.

Temas Relacionados

Sadham José Música andina

Más Noticias

Cronograma ONP de noviembre 2025: Fechas del pago de pensiones en el Banco de la Nación

El penúltimo desembolso del año para los jubilados del sistema pensionario 19990 de la ONP iniciará el próximo viernes 7 de noviembre

Cronograma ONP de noviembre 2025:

Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo en velorio de la madre de Maju Mantilla y cuestiona a Ethel Pozo

“¿Por qué no defendieron de la misma manera a Melissa Paredes?”, cuestionó la periodista al referirse al comentario de la conductora de ‘América Hoy’, quien expresó su desacuerdo con que el empresario asistiera al velorio para acompañar a la ex Miss Mundo

Magaly Medina defiende a Gustavo

Magaly Medina calificó de ‘retadora’ la foto familiar que Alejandra Baigorria publicó sin su hermana Tamara: “Ella necesita ayuda”

La periodista interpretó la reciente publicación de Alejandra como una señal de distanciamiento y ruptura dentro del clan familiar y no la de preservar su privacidad

Magaly Medina calificó de ‘retadora’

La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre del 2025

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka: video de la

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

El gesto fue calificado como “fuera de lugar” y “falta de respeto” por los conductores del programa, quienes mostraron empatía hacia la exMiss Mundo

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Se frustró homenaje de Rafael

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Congresista Diana Gonzáles rechaza posible prórroga del Reinfo y exige postura firme del Ejecutivo contra la minería ilegal

Keiko Fujimori afirma que sí trabaja: expone cargos como docente universitaria y encargada en editorial de libros

Abogado de Dina Boluarte señala que no votaría por ella porque sufraga en Ayacucho, aunque la califica con 20

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina defiende a Gustavo

Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo en velorio de la madre de Maju Mantilla y cuestiona a Ethel Pozo

Magaly Medina calificó de ‘retadora’ la foto familiar que Alejandra Baigorria publicó sin su hermana Tamara: “Ella necesita ayuda”

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: “denuncias por fraude y hurto agravado”

“Le pido perdón a mi hija todos los días”, la dura confesión de Leslie Moscoso en ‘El Valor de la Verdad’ sobre el abuso que sufrió su hija

DEPORTES

Cenaida Uribe asegura la futura

Cenaida Uribe asegura la futura llegada de Ángela Leyva a Alianza Lima: “Conversé con ella, algún día vendrá”

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Nolberto Solano enfrenta un inesperado problema que puede marcar su salida de Pakistán: se le adeuda cuatro meses de salario

¿Alianza Lima vs Universitario en Miami para el 2026? Lo que se sabe del clásico en el Hard Rock Stadium

Cenaida Uribe sobre un posible equipo masculino de vóley en Alianza Lima: “A los chicos no les dan el interés que necesitan”