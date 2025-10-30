Perú

Magaly Medina calificó de ‘retadora’ la foto familiar que Alejandra Baigorria publicó sin su hermana Tamara: “Ella necesita ayuda”

La periodista interpretó la reciente publicación de Alejandra como una señal de distanciamiento y ruptura dentro del clan familiar y no la de preservar su privacidad

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina: “Nada justifica la violencia de Tamara hacia su madre, pero es evidente que no ha sanado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 29 de octubre, la conductora Magaly Medina no dudó en opinar sobre la situación familiar de Alejandra Baigorria y su hermana Tamara Medina. La periodista dedicó parte de su programa a analizar con tono reflexivo el complicado escenario emocional que atraviesa la familia, tras la difusión de la carta, donde la joven relató los episodios de violencia, alcohol y maltrato que habría vivido en su hogar.

Magaly inició su intervención recordando que Tamara habría agredido a su madre el día de la boda de Alejandra, un episodio que marcó el inicio de los conflictos públicos entre ellas. “Desde ahí se han tejido muchos comentarios, y aunque algunos la critican, hay quienes ahora la ven con otros ojos luego de leer su carta”, comentó la conductora.

Según explicó, la misiva fue escrita en tercera persona, desde la perspectiva de “una niña que vivió en un ambiente hostil”, donde la violencia familiar y la indefensión fueron parte de su infancia.

Magaly Medina sobre los Baigorria:
Magaly Medina sobre los Baigorria: “Esa foto sin Tamara dice mucho, muestra una familia dividida”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina no justifica violencia de Tamara a su mamá

La periodista subrayó que, aunque es comprensible el dolor expresado por la joven, nada justifica una agresión contra su madre. “Eso solo indica que ella aún no está sana, que no tiene curadas todas sus heridas y que necesita apoyo emocional y terapéutico”, señaló con firmeza.

A su vez, reconoció que la revelación pública del testimonio de Tamara habría abierto una profunda grieta en la unidad familiar de los Baigorria, quienes siempre se mostraban unidos bajo el liderazgo de Alejandra. Magaly destacó la figura de Alejandra Baigorria como el “sostén emocional” del clan. “Ella es quien siempre pone el pecho por su familia, por su madre y su padre. Es como si tuviera el rol de mamá más que de hija”, reflexionó.

Sin embargo, sostuvo que la reciente publicación de Alejandra en redes, en la que escribió: “No todos los días son buenos. Hay días que amaneces con el corazón arrugadito, pero se tiene que continuar”, refleja el impacto emocional que le causó la carta de su hermana.

Magaly Medina sobre los Baigorria:
Magaly Medina sobre los Baigorria: “Esa foto sin Tamara dice mucho, muestra una familia dividida”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Medina, el mensaje posterior de Alejandra, donde escribió “Así como Cristo te perdonó, aprende tú también a perdonar. Sanar no es venganza, es paz”, fue una clara alusión a Tamara. “Le está diciendo: aprende a perdonar. Y que tú digas que estás sana, eso no es sanar, eso es venganza”, opinó. Según Magaly, una persona que realmente ha sanado no necesita exponer su dolor públicamente ni buscar la aprobación de los demás. “Eso se trabaja en silencio, en terapia, con tiempo”, puntualizó.

Durante la transmisión, se mostró también la respuesta pública de Alejandra Baigorria, quien pidió respeto y privacidad para su familia. “Puede ser por muchas cosas, pero cualquier cosa que pase en mi familia me afecta. Son cosas que deben resolverse en casa. Trato de proteger a mis hermanos más pequeños y mantener la unión familiar, pero sin permitir que eso afecte mi propia familia”, expresó la empresaria, que recalcó que ya está formando su hogar junto a su esposo.

Magaly, sin embargo, interpretó que los gestos de Alejandra —como publicar una foto familiar sin Tamara— contradicen su discurso conciliador. “Evidentemente, está diciendo: ‘Tú eres la apestada, nosotros somos la familia’. Esa foto tiene un mensaje claro”, comentó la periodista, quien consideró el gesto como una forma de exclusión. “Si quieres conservar la unión, también tienes que poner el pecho por todos, no solo por tu madre o tu padre”, añadió.

Magaly Medina sobre los Baigorria:
Magaly Medina sobre los Baigorria: “Esa foto sin Tamara dice mucho, muestra una familia dividida”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Alejandra Baigorria se contradice con discurso conciliador?

El tema se complicó aún más cuando el hermano mayor, Sergio Baigorria, difundió un comunicado en redes sociales. En él, defendió a su madre, Verónica Alcalá, afirmando: “Yo estuve ahí y vi todo lo que mi mamá vivió. Fue víctima de un daño profundo, de maltratos y de abandono económico. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía. No se puede hablar de una historia sin conocerla completa”. Sergio también lanzó una pregunta directa a Tamara: “¿Dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia”, enfatizando que su madre sacó adelante a toda la familia sola.

Ante este pronunciamiento, Magaly Medina reflexionó sobre las diferentes perspectivas dentro de una misma familia. “Cada hijo tiene vivencias distintas con sus padres. Pero cuando uno de ellos decide hacerlo público, nos da a todos el derecho de opinar y cuestionar”, señaló.

La periodista cerró su comentario destacando que Tamara necesita ayuda psicológica y contención emocional, mientras pidió a los adultos del entorno familiar “dejar de actuar como niños” y evitar exponer su dolor en público. “Los adultos a veces se portan como niños, y los niños tienen que asumir el papel de adultos”, concluyó.

Magaly Medina sobre los Baigorria:
Magaly Medina sobre los Baigorria: “Esa foto sin Tamara dice mucho, muestra una familia dividida”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaTamara MedinaMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Cronograma ONP de noviembre 2025: Fechas del pago de pensiones en el Banco de la Nación

El penúltimo desembolso del año para los jubilados del sistema pensionario 19990 de la ONP iniciará el próximo viernes 7 de noviembre

Cronograma ONP de noviembre 2025:

Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo en velorio de la madre de Maju Mantilla y cuestiona a Ethel Pozo

“¿Por qué no defendieron de la misma manera a Melissa Paredes?”, cuestionó la periodista al referirse al comentario de la conductora de ‘América Hoy’, quien expresó su desacuerdo con que el empresario asistiera al velorio para acompañar a la ex Miss Mundo

Magaly Medina defiende a Gustavo

La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre del 2025

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka: video de la

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

El gesto fue calificado como “fuera de lugar” y “falta de respeto” por los conductores del programa, quienes mostraron empatía hacia la exMiss Mundo

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso

Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: “denuncias por fraude y hurto agravado”

La conductora Magaly Medina reveló en su programa los presuntos antecedentes judiciales de Basten Flores Torres, el nuevo pretendiente de la modelo, y le advirtió públicamente que tenga cuidado

Suheyn Cipriani y el oscuro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Se frustró homenaje de Rafael

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Congresista Diana Gonzáles rechaza posible prórroga del Reinfo y exige postura firme del Ejecutivo contra la minería ilegal

Keiko Fujimori afirma que sí trabaja: expone cargos como docente universitaria y encargada en editorial de libros

Abogado de Dina Boluarte señala que no votaría por ella porque sufraga en Ayacucho, aunque la califica con 20

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina defiende a Gustavo

Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo en velorio de la madre de Maju Mantilla y cuestiona a Ethel Pozo

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: “denuncias por fraude y hurto agravado”

“Le pido perdón a mi hija todos los días”, la dura confesión de Leslie Moscoso en ‘El Valor de la Verdad’ sobre el abuso que sufrió su hija

Sergio Baigorria apoya a su madre, Verónica Alcalá, y cuestiona a Thamara Medina: “¿Dónde estaba tu papá en todo ese momento?”

DEPORTES

Cenaida Uribe asegura la futura

Cenaida Uribe asegura la futura llegada de Ángela Leyva a Alianza Lima: “Conversé con ella, algún día vendrá”

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Nolberto Solano enfrenta un inesperado problema que puede marcar su salida de Pakistán: se le adeuda cuatro meses de salario

¿Alianza Lima vs Universitario en Miami para el 2026? Lo que se sabe del clásico en el Hard Rock Stadium

Cenaida Uribe sobre un posible equipo masculino de vóley en Alianza Lima: “A los chicos no les dan el interés que necesitan”