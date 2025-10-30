Magaly Medina calificó de ‘retadora’ la foto familiar que Alejandra Baigorria publicó sin su hermana Tamara: “Ella necesita ayuda”

Magaly Medina: “Nada justifica la violencia de Tamara hacia su madre, pero es evidente que no ha sanado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 29 de octubre, la conductora Magaly Medina no dudó en opinar sobre la situación familiar de Alejandra Baigorria y su hermana Tamara Medina. La periodista dedicó parte de su programa a analizar con tono reflexivo el complicado escenario emocional que atraviesa la familia, tras la difusión de la carta, donde la joven relató los episodios de violencia, alcohol y maltrato que habría vivido en su hogar.

Magaly inició su intervención recordando que Tamara habría agredido a su madre el día de la boda de Alejandra, un episodio que marcó el inicio de los conflictos públicos entre ellas. “Desde ahí se han tejido muchos comentarios, y aunque algunos la critican, hay quienes ahora la ven con otros ojos luego de leer su carta”, comentó la conductora.

Según explicó, la misiva fue escrita en tercera persona, desde la perspectiva de “una niña que vivió en un ambiente hostil”, donde la violencia familiar y la indefensión fueron parte de su infancia.

Magaly Medina no justifica violencia de Tamara a su mamá

La periodista subrayó que, aunque es comprensible el dolor expresado por la joven, nada justifica una agresión contra su madre. “Eso solo indica que ella aún no está sana, que no tiene curadas todas sus heridas y que necesita apoyo emocional y terapéutico”, señaló con firmeza.

A su vez, reconoció que la revelación pública del testimonio de Tamara habría abierto una profunda grieta en la unidad familiar de los Baigorria, quienes siempre se mostraban unidos bajo el liderazgo de Alejandra. Magaly destacó la figura de Alejandra Baigorria como el “sostén emocional” del clan. “Ella es quien siempre pone el pecho por su familia, por su madre y su padre. Es como si tuviera el rol de mamá más que de hija”, reflexionó.

Sin embargo, sostuvo que la reciente publicación de Alejandra en redes, en la que escribió: “No todos los días son buenos. Hay días que amaneces con el corazón arrugadito, pero se tiene que continuar”, refleja el impacto emocional que le causó la carta de su hermana.

Para Medina, el mensaje posterior de Alejandra, donde escribió “Así como Cristo te perdonó, aprende tú también a perdonar. Sanar no es venganza, es paz”, fue una clara alusión a Tamara. “Le está diciendo: aprende a perdonar. Y que tú digas que estás sana, eso no es sanar, eso es venganza”, opinó. Según Magaly, una persona que realmente ha sanado no necesita exponer su dolor públicamente ni buscar la aprobación de los demás. “Eso se trabaja en silencio, en terapia, con tiempo”, puntualizó.

Durante la transmisión, se mostró también la respuesta pública de Alejandra Baigorria, quien pidió respeto y privacidad para su familia. “Puede ser por muchas cosas, pero cualquier cosa que pase en mi familia me afecta. Son cosas que deben resolverse en casa. Trato de proteger a mis hermanos más pequeños y mantener la unión familiar, pero sin permitir que eso afecte mi propia familia”, expresó la empresaria, que recalcó que ya está formando su hogar junto a su esposo.

Magaly, sin embargo, interpretó que los gestos de Alejandra —como publicar una foto familiar sin Tamara— contradicen su discurso conciliador. “Evidentemente, está diciendo: ‘Tú eres la apestada, nosotros somos la familia’. Esa foto tiene un mensaje claro”, comentó la periodista, quien consideró el gesto como una forma de exclusión. “Si quieres conservar la unión, también tienes que poner el pecho por todos, no solo por tu madre o tu padre”, añadió.

¿Alejandra Baigorria se contradice con discurso conciliador?

El tema se complicó aún más cuando el hermano mayor, Sergio Baigorria, difundió un comunicado en redes sociales. En él, defendió a su madre, Verónica Alcalá, afirmando: “Yo estuve ahí y vi todo lo que mi mamá vivió. Fue víctima de un daño profundo, de maltratos y de abandono económico. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía. No se puede hablar de una historia sin conocerla completa”. Sergio también lanzó una pregunta directa a Tamara: “¿Dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia”, enfatizando que su madre sacó adelante a toda la familia sola.

Ante este pronunciamiento, Magaly Medina reflexionó sobre las diferentes perspectivas dentro de una misma familia. “Cada hijo tiene vivencias distintas con sus padres. Pero cuando uno de ellos decide hacerlo público, nos da a todos el derecho de opinar y cuestionar”, señaló.

La periodista cerró su comentario destacando que Tamara necesita ayuda psicológica y contención emocional, mientras pidió a los adultos del entorno familiar “dejar de actuar como niños” y evitar exponer su dolor en público. “Los adultos a veces se portan como niños, y los niños tienen que asumir el papel de adultos”, concluyó.

