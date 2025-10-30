Janet Barboza arremete contra Miguel Moreno tras el escándalo con Samantha Batallanos: “su conducta es asquerosa ”

La conductora Janet Barboza no se guardó nada y criticó el trato que Miguel Moreno dio a Samantha Batallanos, abriendo un debate sobre el respeto y los límites del humor en la radio peruana (América Hoy)

La polémica en la farándula peruana continúa. Tras la denuncia pública de Samantha Batallanos contra el humorista Miguel Moreno por acoso durante una entrevista en radio, la conductora Janet Barboza reaccionó con contundencia.

En su espacio televisivo, Barboza calificó de “repulsivo y vergonzoso” el comportamiento del comediante, a quien acusó de haber recurrido a un tipo de humor obsoleto que degrada a las mujeres.

La presentadora señaló que este tipo de actitudes ya no tienen cabida en los medios actuales y exigió a Radio La Karibeña tomar medidas frente al hecho. Sus declaraciones encendieron el debate sobre los límites del humor y el respeto hacia las invitadas en los programas de entretenimiento.

Un repudio sin filtros desde la televisión

Indignada por lo ocurrido con Samantha Batallanos, Janet Barboza lanzó un mensaje contundente contra Miguel Moreno, al que calificó de “nauseabundo” por su humor ofensivo y anticuado. (América Hoy)

Janet Barboza no midió palabras. Con tono firme y visible indignación, condenó las actitudes de Miguel Moreno durante la polémica entrevista a Samantha Batallanos. “Un nauseabundo, una asquerosidad total”, expresó la conductora frente a cámaras, dejando clara su postura.

Barboza reconoció que el cómico posee talento, pero aclaró que “eso no tiene nada que ver con el respeto que se debe a una mujer”. Cuestionó abiertamente la manera en que el conductor recibió a Batallanos y la naturaleza de los comentarios que le dirigió. “Le dice que le faltaron dos meses de lactancia, con ese humor vulgar que se usaba hace muchos años, cuando todo eso era normalizado. Hoy, los tiempos cambiaron”, sostuvo.

Sus palabras provocaron un fuerte eco en las redes, donde cientos de usuarios compartieron fragmentos de su intervención. “Esa forma de sexualizar y acosar a una mujer es intolerable. No hay palabras que justifiquen ese comportamiento”, agregó.

La presentadora también mostró empatía hacia Batallanos, a quien calificó como “una mujer valiente” por hacer pública su incomodidad. “No todas se atreven a denunciar, muchas prefieren callar. Por eso es importante visibilizar estos casos, para que ninguna chica vuelva a pasar por eso”, señaló con visible molestia.

Barboza lamentó que un espacio radial de alcance nacional se preste a este tipo de situaciones. “Qué pena que una radio tan importante como La Karibeña tenga entre su personal a alguien que recibe así a las mujeres. Es inaceptable”, declaró.

“El humor no puede ser excusa para humillar”

Barboza enfatizó que el humor no debe confundirse con el irrespeto y recordó que los tiempos cambiaron, dejando atrás la risa fácil basada en la humillación y el acoso. (América Hoy)

El pronunciamiento de Janet Barboza no se limitó a la crítica hacia el cómico. También apuntó contra el modelo de entretenimiento que normaliza el agravio bajo la apariencia del humor. “Durante años se permitió reírse a costa de la dignidad de las mujeres. Eso ya no tiene cabida. El humor debe evolucionar con los tiempos”, enfatizó.

Según la conductora, lo sucedido con Samantha Batallanos refleja una cultura que todavía tolera la burla y la insinuación como forma de espectáculo. “Ya no se trata de una broma malinterpretada. Se trata de un hombre que se siente con derecho de decirle a una mujer lo que quiera, sin pensar en las consecuencias”, explicó en tono severo.

En su mensaje, Barboza insistió en que los medios tienen la responsabilidad de cuidar el trato hacia sus invitadas. “No es posible que un programa radial permita ese tipo de situaciones. Hay productoras, hay directores, hay responsables detrás. Todos deben responder”, reclamó.

El pronunciamiento de Barboza generó eco inmediato. Mientras algunos aplaudieron su valentía, otros pidieron sanciones y una respuesta formal de la emisora La Karibeña. (América Hoy)

La presentadora, conocida por su estilo frontal, recalcó que los tiempos han cambiado. “Esa forma de humor donde se sexualiza a las mujeres pertenece al pasado. Ya no se puede aceptar como entretenimiento algo que hiere la dignidad”, subrayó.

Sus declaraciones se replicaron rápidamente en portales de espectáculos y programas de farándula. La audiencia celebró su posición firme y muchos la calificaron como una de las pocas figuras del medio que se atreven a cuestionar públicamente a otros artistas.