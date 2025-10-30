Perú

Expertos de Caral alertaron sobre el riesgo de destrucción en la Hacienda San Nicolás antes del atentado contra el patrimonio cultural

La Zona Arqueológica Caral advirtió que la maquinaria destruyó por completo dos edificaciones históricas, mientras que el Ministerio de Cultura precisó que la casa principal de la Hacienda San Nicolás se mantiene íntegra, aunque sí hubo daños parciales en sus dependencias monumentales

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El 26 de octubre, maquinaria
El 26 de octubre, maquinaria pesada ingresó ilegalmente a la antigua Hacienda San Nicolás, en Supe (Barranca), y derribó parte de sus edificaciones coloniales, declaradas Patrimonio Cultural de la Nación desde 1974. (Composición: Infobae)

La mañana del 26 de octubre marcó un episodio lamentable para la historia peruana. En el distrito de Supe, provincia de Barranca, maquinaria pesada ingresó a la antigua Hacienda San Nicolás y comenzó a derribar sus edificaciones. El ruido del metal contra los muros coloniales interrumpió el silencio del valle de Supe y dejó al descubierto una herida profunda en la memoria cultural del país. Los habitantes del lugar observaron con desconcierto cómo parte de un inmueble de más de cuatro siglos de historia era reducido a escombros, pese a haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1974.

La Zona Arqueológica Caral (ZAC), unidad ejecutora del Ministerio de Cultura, confirmó que sus especialistas habían advertido semanas antes el peligro de intervención irregular en el sitio. Aun así, el atentado ocurrió a plena luz del día. “El domingo 26 de octubre, personal de la ZAC advirtió el ingreso de maquinaria pesada que empezó a derribar las antiguas construcciones de la Zona Monumental de la Hacienda San Nicolás”, informó la entidad en un comunicado. La alerta movilizó a arqueólogos, abogados y autoridades, pero las gestiones no lograron detener la destrucción.

El área afectada, conocida como “Casa y antiguas dependencias de la Hacienda San Nicolás”, forma parte del sitio arqueológico Chimú Capac, dentro de la jurisdicción de la ZAC. Los especialistas lamentaron que, pese a la intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía y representantes del Ministerio de Cultura, la maquinaria destruyera completamente dos edificaciones históricas. “Estas acciones no lograron impedir que la maquinaria destruya completamente los componentes arquitectónicos de la antigua Hacienda San Nicolás”, precisó la institución.

La demolición generó el pronunciamiento del Ministerio de Cultura, que envió a un equipo técnico para constatar los daños y coordinar la inmovilización de la maquinaria usada. La inspección reveló que la edificación principal aún conserva su integridad, pero confirmó el colapso parcial de dos estructuras que formaban parte de las dependencias monumentales.

Un monumento con siglos de historia

La Zona Arqueológica Caral (ZAC)
La Zona Arqueológica Caral (ZAC) había alertado semanas antes sobre el riesgo de intervención irregular en el sitio, pero el atentado ocurrió igualmente. (Difusión)

La Hacienda San Nicolás fue construida en el siglo XVI, durante el periodo colonial, y perteneció originalmente a la Orden de los Agustinos. Sus amplios patios, galerías y muros de adobe fueron testigos de los cambios sociales y económicos del país. En el siglo XIX, el conjunto destacó por su producción agroexportadora de azúcar, y ya en el siglo XX, tras la Reforma Agraria de 1969, pasó a manos de la Cooperativa Agraria San Nicolás Ltda. N.º 17.

La importancia del inmueble motivó su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Suprema N.º 505-1974-ED, una distinción que lo incluyó dentro de la lista de monumentos que representan el desarrollo agrario de la costa central del Perú. Décadas más tarde, en 2008, el Instituto Nacional de Cultura delimitó el área monumental a través de la Resolución Directoral N.º 1678/INC.

Además de su valor arquitectónico, la hacienda conserva evidencias históricas vinculadas a los procesos migratorios de inicios del siglo XX. En ese periodo, trabajadores japoneses se asentaron en la zona y formaron parte de las labores agrícolas, dejando una huella que aún se recuerda entre los descendientes locales.

Proyecto de recuperación y advertencias previas

El Ministerio de Cultura confirmó
El Ministerio de Cultura confirmó la destrucción total de dos dependencias monumentales y el daño parcial de otras estructuras; la edificación principal aún se mantiene en pie. (Difusión)

Antes del atentado, la Zona Arqueológica Caral desarrollaba un proyecto para poner en valor la hacienda. El plan incluía la limpieza de los interiores y exteriores, la restricción del ingreso no autorizado y la creación de un recorrido seguro para visitantes. “Se buscaba convertir la Hacienda San Nicolás en un centro cultural y de desarrollo social que beneficie a los centros poblados de Cantagallo, Cerro la Cruz y San Nicolás”, informó la institución.

Sin embargo, las advertencias no fueron suficientes. Los técnicos de la ZAC ya habían detectado movimientos inusuales en el terreno, así como el ingreso de maquinaria, y comunicaron la situación a las autoridades. La respuesta fue tardía. El resultado: una pérdida que los especialistas califican como “de lesa cultura”.

Horas después del atentado, el Ministerio de Cultura envió a sus especialistas para realizar una inspección técnica del inmueble y constatar el nivel de afectación. El informe oficial estableció una diferencia clara entre las estructuras dañadas y las que se mantienen en pie. “En el lugar, se constató que la edificación principal de la Casa Hacienda conserva su integridad y no fue objeto de afectación alguna; sin embargo, se verificó la demolición parcial de dos de las edificaciones correspondientes a las dependencias de la referida Hacienda”, precisó el comunicado.

La evaluación permitió identificar que las áreas destruidas formaban parte de las dependencias del conjunto monumental, mientras que la casa principal se salvó del colapso. Ante ello, el Ministerio coordinó con la comisaría local la inmovilización de la maquinaria usada y, con la presencia del fiscal de turno, exhortó al presidente de la Cooperativa Agraria San Nicolás Ltda. N.° 17, propietaria del monumento, a detener cualquier acción de desmontaje o demolición. También se le ordenó mantener distancia del área afectada por el riesgo de caída de estructuras.

El Ministerio de Cultura informó que, tras el atentado, el Ministerio Público exhortó al presidente de la Cooperativa Agraria San Nicolás a suspender cualquier acción de desmontaje y evitar el acercamiento a la zona por el riesgo de colapso. Además, se inmovilizó la maquinaria pesada y se iniciaron las denuncias correspondientes.

Acciones legales y responsabilidad compartida

Construida en el siglo XVI
Construida en el siglo XVI por la Orden de los Agustinos, la Hacienda San Nicolás fue un importante centro agroexportador en el siglo XIX y conserva vínculos con la migración japonesa del siglo XX. (Difusión)

La Zona Arqueológica Caral interpuso las denuncias ante las autoridades competentes y solicitó sanciones para los responsables. “Se espera que recaiga todo el peso de la ley sobre quienes resulten responsables de este abominable hecho”, indicó la entidad. Por su parte, el Ministerio de Cultura puso en marcha coordinaciones con la cooperativa propietaria para establecer reuniones orientadas a la preservación y recuperación del monumento.

Temas Relacionados

Zona Arqueológica CaralCaralMinculMinisterio de Culturaperu-noticias

Más Noticias

Alcalde de Lima anuncia que desde mañana se suspenderá el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra

El fallo judicial establece que, pese a la suspensión del cobro, la concesionaria Rutas de Lima deberá continuar con el mantenimiento de las vías mientras dure la medida

Alcalde de Lima anuncia que

Alejandra Baigorria responde a su hermana tras revelaciones sobre su infancia: “Hay cosas que se resuelven en familia”

La empresaria rompió su silencio tras el testimonio de su hermana menos , quien narró los episodios de violencia vividos junto a su madre. La empresaria pidió respeto y discreción familiar

Alejandra Baigorria responde a su

Chiclayo instala estatua monumental del papa León XIV y prepara gran inauguración con el presidente José Jerí

La escultura de cinco metros de altura, elaborada en fibra de vidrio por el artista Juan Carlos Ñañaque, fue colocada en el ingreso sur de la ciudad y será develada oficialmente en los próximos días

Chiclayo instala estatua monumental del

Edison Flores sorprende con radical cambio de look: ¿una señal de cerrar etapas?

El futbolista de Universitario reapareció en redes con el cabello totalmente rubio, desatando rumores sobre un cierre de ciclos tras su separación de Ana Siucho.

Edison Flores sorprende con radical

Minsa confirma y controla nuevo caso de sarampión en menor que arribó de Nueva Zelanda

Autoridades sanitarias activan cerco y refuerzan vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus que portaba un bebé de 11 meses

Minsa confirma y controla nuevo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga toma distancia

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

Susy Díaz desmiente su candidatura y explica por qué no volverá a la política: “Espero me comprendan”

César Acuña deja fuera de campaña electoral a su hermano Óscar Acuña y anuncia investigación interna tras vínculos con Frigoinca

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria responde a su

Alejandra Baigorria responde a su hermana tras revelaciones sobre su infancia: “Hay cosas que se resuelven en familia”

Edison Flores sorprende con radical cambio de look: ¿una señal de cerrar etapas?

Ximena Díaz asume el personaje de Natalia Salas en ‘Eres mi bien’: “Prometo que cuidaré mucho a tu Mechita”

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

Las frases más filosas de Pamela López contra Pamela Franco y Christian Cueva tras el escaso éxito de la cumbiambera: “Son un par de cómicos”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 29

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe llamó “dictador” a Gino Vegas y criticó su gestión: “Los clubes deberíamos hacernos respetar un poco más”

Gianluca Lapadula sigue goleando en Italia: gran cabezazo con el que anotó en Spezia vs Padova por Serie B 2025/26

Luis Ramos espera definir su futuro pronto mientras América de Cali negocia con Cusco FC la compra de su carta pase por un millón de dólares