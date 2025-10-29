Ositran propone revisar la metodología usada para calcular la TUUA en transferencias en el Jorge Chávez

Los consejeros Javier Masías y Claudia Salaverry señalaron la necesidad de ampliar la evaluación, incorporando opciones adicionales como la aplicación del enfoque de benchmarking. Foto: Andina

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) planteó reexaminar el método utilizado para determinar la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) aplicable a los pasajeros en transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La propuesta surge tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo, realizada el 13 de octubre, en la que dos de sus miembros expresaron su desacuerdo con el informe técnico que respalda la actual metodología de cálculo.

Los consejeros Claudia Salaverry y Javier Masías manifestaron que el análisis debe ampliarse para considerar otras alternativas, como el método de benchmarking, antes de fijar cualquier tarifa. En su intervención, subrayaron la necesidad de revisar de manera integral los costos asociados al servicio, asegurando una evaluación transparente y técnica que sustente cualquier decisión regulatoria.

Consejeros cuestionan metodología y sustento técnico

De acuerdo con el acta de la sesión, Salaverry y Masías indicaron que “consideraban que debía de evaluarse otras metodologías como por ejemplo, la de benchmarking, entre otras, para la determinación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto [...] asegurando previamente, a cualquier fijación de tarifas una adecuada reevaluación de costos”. Ambos coincidieron en que la TUUA de transferencia podría generar un “impacto muy significativo” en la competitividad del terminal limeño respecto a otros aeropuertos de la región.

Los consejeros también pusieron en duda la justificación del cobro de la nueva tarifa, señalando que “no se evidencia con claridad la justificación del cobro, pues los supuestos costos en los que incurre LAP para prestar este servicio podrían estar financiados por el pago de la TUUA de origen”. En ese sentido, solicitaron que el equipo técnico del Ositran realice un análisis detallado de los costos antes de aprobar la tarifa definitiva.

Ositran también cuestionó la validez del motivo detrás de la implementación de la nueva tarifa.

Riesgos para la competitividad y los precios de los vuelos

Salaverry y Masías advirtieron que la imposición de un costo adicional a los pasajeros en conexión podría desincentivar a las aerolíneas a utilizar el aeropuerto Jorge Chávez como punto de enlace. Destacaron, además, que gremios como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) han expresado preocupación por el posible encarecimiento de los pasajes y la pérdida de atractivo del principal aeropuerto del país.

Según los consejeros, “una tarifa unificada que sea competitiva puede atraer a más aerolíneas y pasajeros de conexión. El impacto de la aplicación de la TUUA podría influir en la elección de aeropuertos para realizar conexiones”. Asimismo, advirtieron que “la decisión final sobre el monto de la tarifa es, por tanto, un factor crucial que determinará que el aeropuerto de Lima pueda consolidarse o no como un hub aéreo importante en la región”.

Tarifas propuestas y próximos pasos

La tarifa de transferencia, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 7 de diciembre, fijaba un costo de USD 12,67 para pasajeros en conexión internacional y USD 8,01 para los de conexión nacional. Dicha medida fue aprobada en junio, en un contexto en el que el Consejo Directivo de Ositran aún no contaba con quórum completo.

Actualmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Ositran, se encuentran evaluando la determinación final de las tarifas. Se espera que la resolución definitiva sea publicada en las próximas semanas, una vez concluido el proceso de revisión técnica y económica.

La tarifa, programada para aplicarse desde el 7 de diciembre, establecía cobros de USD 12,67 para conexiones internacionales y USD 8,01 para nacionales.