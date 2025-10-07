Perú

Pamela Franco responde a las críticas sobre su convocatoria: “Estoy agradecida con el multitudinario respaldo”

La cantante participó en el aniversario de Los Caribeños de Guadalupe, donde más de diez mil personas corearon sus éxitos. Franco aprovechó para agradecer al público por su apoyo.

Por Ana Morocho

Pamela Franco alborotó al público
Pamela Franco alborotó al público en el reciente aniversario de Los Caribeños de Guadalupe.

En medio de críticas tras supuesta falta de convocatoria en sus conciertos, la cantante Pamela Franco protagonizó uno de los momentos más destacados del aniversario de Los Caribeños de Guadalupe realizado en el Club Lawn Tennis de Jesús María, donde una multitud ovacionó sus interpretaciones y respaldó con fuerza su presencia en el escenario. El evento, que reunió a más de diez mil asistentes, reflejó el sólido respaldo que la artista continúa recibiendo en su faceta como solista.

Durante la celebración, Pamela Franco subió al escenario vistiendo un vestido rojo y ofreció versiones de sus temas más populares, entre ellos ‘Dile la verdad’ y ‘Mil amores’, dos temas convertidos en referentes de su repertorio. Con estos éxitos, la cantante consiguió que una audiencia masiva coreara y bailara cada canción.

En medio de este contexto de éxito, Pamela Franco emitió un mensaje dirigido a quienes han cuestionado la afluencia a sus conciertos. "Estoy feliz de haber sido invitada al aniversario de Los Caribeños, que es una orquesta que admiro y con mucha trayectoria. Estoy agradecida con el multitudinario respaldo del público cuando salí al escenario y recibir sus aplausos“, indicó.

Pamela Franco hizo delirar a
Pamela Franco hizo delirar a más de diez mil personas en su último concierto.

Con esta declaración, la artista puso énfasis en la masividad de los asistentes y descartó cualquier supuesto sobre poca convocatoria en sus conciertos recientes.

La solidez de la carrera de Pamela Franco se respalda también en los números digitales asociados a su trabajo como solista. El tema ‘Dile la verdad’ contabiliza más de 41 millones de reproducciones en YouTube, mientras que ‘Amigos, simplemente amigos’ alcanza los 12 millones y ‘Cervecero’ ha sido reproducido en más de 7,6 millones de ocasiones.

La artista prefirió no ahondar en el tema o responder directamente a alguien. Pamela Franco suma presentaciones durante todo el año en distintas regiones del país, continúa expandiendo su popularidad y consolidando su perfil propio lejos de agrupaciones anteriores.

Las fuertes críticas de Magaly Medina

La más reciente edición de Magaly TV La Firme centró la atención en Pamela Franco al difundirse imágenes de su presentación en Oxapampa, donde la escasa asistencia de público alimentó fuertes críticas de Magaly Medina. Las imágenes mostradas por el programa de ATV exhibieron un local con bastantes espacios vacíos, hecho que la periodista interpretó como señal del declive en la popularidad de la cantante.

Durante la emisión, Magaly Medina cuestionó el respaldo del público hacia la exintegrante de Alma Bella, asegurando que la intérprete “ya perdió el respaldo del público”. La conductora fue explícita al señalar que la popularidad de Pamela Franco habría estado vinculada a la relación que mantuvo con el futbolista Christian Cueva. Según Medina, “Pamela sube como la espuma tras la confesión de este romance clandestino que tuvo con Christian Cueva (...). Ya se pasó, el encandilamiento creo que terminó entre ellos porque esa relación va camino a la separación total y ella también. La gente perdió el encanto y el entusiasmo por ir a verla. El morbo se les acabó. Se fue”, citó la conductora en Magaly TV La Firme.

Pamela Franco se presenta en concierto vacío en Oxapampa y Magaly Medina reacciona: “Ya se acabó el morbo” | Magaly TV La Firme

Además, Magaly Medina estableció un paralelismo entre la trayectoria reciente de Pamela Franco y la de Yahaira Plasencia, otra figura de la música que - según la periodista- también experimentó una baja de popularidad luego de la culminación de un romance mediático. La presentadora sostuvo que el interés generado por la historia con Christian Cueva ya no se refleja en la convocatoria de público a los conciertos de la cantante.

Pamela Franco ha optado por no hacer comentario alguno, pero sí aprovechó para enviar un mensaje a su público en su última presentación, aprovechando su apoyo constante y gran convocatoria.

Temas Relacionados

Pamela Francoperu-entretenimiento

