Perú

Cayó Brucelee Bermudo Guerra, el excandidato a la Alcaldía de Ayacucho, implicado en una red internacional, buscado por Estados Unidos

Arresto se realizó en Chiriaco, región Amazonas. Es sindicado como uno de los principales proveedores de droga en el VRAEM e integrante de una organización que contaba con miembros de México, Venezuela y Guatemala

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Brucelee Bermudo sindicado como el
Brucelee Bermudo sindicado como el principal proveedor de droga en el VRAEM. | Fotocomposición: Infobae Perú

La trayectoria de Brucelee Bermudo Guerra parecía vincularlo al desarrollo y la vida pública de una de las zonas más complejas de la sierra peruana. En 2022, su intento de convertirse en alcalde de Sivia, distrito de la provincia de Huanta en Ayacucho, lo llevó a recorrer plazas, compartir escenarios con el entonces candidato y actual gobernador regional Wilfredo Oscorima, y hablar sobre los problemas de su localidad. Pero detrás de ese perfil político, investigadores de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la DEA norteamericana acopiaban pruebas sobre su actividad dentro de una red transnacional dedicada al tráfico de drogas desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Para ese momento, Bermudo Guerra ya era considerado por las autoridades peruanas y estadounidenses como un operador logístico de alto valor, clave en una organización capaz de sacar grandes cargamentos de cocaína del corazón del Perú y moverlos a través de cinco países en dirección a Estados Unidos y Europa. Según la investigación, era el principal proveedor de droga producido en la zona del VRAEM, y uno de los responsables de que laboratorios clandestinos pudieran funcionar sin detenerse, acopiando y embalando los estupefacientes antes de la exportación.

El caso por el que se le conoció en la policía peruana lleva el nombre de “Gambeta”, por el uso de rutas alternas y caminos evitados para eludir los controles oficiales y las vigilancias portuarias estándar. Investigadores detallan que la organización contaba con miembros de México, Venezuela y Guatemala, además de peruanos, y montó una estructura capaz de establecer pasos en otras partes del mundo, utilizando empresas de fachadas encargadas de exportar cartón prensado o metal reciclado. Este comercio legal servía como cobertura para los embarques de droga, lo que descolocó durante meses a los operativos de seguridad a escala continental.

Uno de los mayores decomisos ocurrió en noviembre de 2024, cuando los agentes incautaron más de 1.400 kilos de clorhidrato de cocaína escondidos en pacas de cartón en un almacén en Puente Piedra, Lima. En marzo de este año, una incautación de 1.181 kilos de cocaína en Tarragona, España, repitió el patrón. El cargamento tenía documentación similar, y salía de Perú siguiendo la ruta montada por la red de Bermudo. Para los responsables del caso, estos movimientos ilustran la escala de la operación: toneladas de droga saliendo desde zonas rurales y cruzando el océano en trámites aparentemente legales.

Arresto de Brucelee Bermudo.
Arresto de Brucelee Bermudo.

El contexto local del que proviene Bermudo ayuda a entender cómo la organización logró anclarse en el VRAEM. Esta región es una de las mayores productoras de hoja de coca del país y, por extensión, uno de los puntos donde las redes criminales desarrollan laboratorios y sostienen esquemas para recolectar la droga, encargar su procesamiento y gestionar los embarques.

La orden de su captura fue emitida por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y llevada adelante en coordinación con la Dirandro. Según explicó el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, el pedido de extradición a Estados Unidos tiene respaldo en las pruebas sobre la facilitación de embarques y manejo logístico de cargamentos de cocaína.

El arresto de Bermudo se realizó en Chiriaco, región Amazonas, tras un operativo de seguimiento internacional. Mientras aguarda su traslado a Estados Unidos, la red que ayudó a construir sigue bajo investigación, tanto en el Perú como fuera del país, en busca de otros integrantes y nexos.

Temas Relacionados

Brucelee Bermudo GuerraAyacuchoVRAEMEstados Unidosperu-noticias

Más Noticias

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

El fiscal superior Jorge Chávez Contrina indicó que por la falta de esta herramienta los casos no avanzan y los efectivos deben sacar la información de forma manual

La PNP no cuenta con

Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

La actriz peruana agradeció la oportunidad de volver a la ficción después de nueve años y confesó que su salud la obligó a dar un paso al costado

Natalia Salas se despide de

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía en Punta Hermosa

El exboxeador fue captado muy cercano a una joven psicóloga, a tan solo unos meses de haberse separado de Lozano

Jackson Mora deja atrás su

Magaly Medina sobre testimonio de Tamara Medina: “Ojalá vaya a terapia para sanar su pasado”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó el emotivo relato en el que la hermana menor de Alejandra Baigorria habló de los episodios de violencia y dolor que vivió durante su niñez

Magaly Medina sobre testimonio de

Quinto recorrido del Señor de los Milagros HOY EN VIVO: ruta y desvíos de la procesión del Cristo Morado por el Centro de Lima

Miles de devotos participarán del penúltimo recorrido del Cristo Moreno, que saldrá del Santuario de las Nazarenas rumbo al Hospital Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados

Quinto recorrido del Señor de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La PNP no cuenta con

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

Fracaso del Gorex: el fiscal Chávez Cotrina revela los errores del grupo creado por Juan José Santiváñez contra la extorsión

“José Jerí se dedica a grabar tiktoks y adoptar perritos mientras nos matan”: el fuerte reclamo de los transportistas al presidente

Martín Vizcarra cerca de librarse de juicio por coimas en caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua: Corte Suprema define este miércoles nulidad

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas se despide de

Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía en Punta Hermosa

Magaly Medina sobre testimonio de Tamara Medina: “Ojalá vaya a terapia para sanar su pasado”

Doña Marthita llega a Argentina para unirse a las grabaciones de “Los Tinelli” junto a Milett y Marcelo

Magaly Medina analiza la caída de público en los conciertos de Pamela Franco y afirma se debe al fin del “morbo” con Christian Cueva

DEPORTES

Jorge Fossati felicita a Alex

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”

Los exorbitantes montos que Universitario embolsará por lograr el tricampeonato: solo Conmebol le dará 3.6 millones de dólares

Barcelona ultima detalles para sostener partido amistoso en Perú con el que ingresará una fuerte suma económica

Ignacio Buse, una mirada sincera al éxito y al valor personal: “La sociedad se confunde. Todos tenemos la misma importancia”

El tricampeonato de Jorge Fossati con Universitario pone fin a 40 años sin segundas partes exitosas en la dirección técnica del club