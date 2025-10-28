El mensaje de Rosángela Espinoza a sus excompañeros de Esto Es Guerra: “no me despido de falsos e hipócritas”

La influencer no se guardó nada tras su salida del reality, lanzando fuertes críticas y revelando detalles sobre las tensiones internas que la llevaron a tomar la drástica decisión de alejarse del programa (Willax TV)

La modelo y exchica reality Rosángela Espinoza volvió a desatar polémica tras su abrupta salida de Esto Es Guerra. En declaraciones recientes, afirmó que no se despidió del elenco porque no tenía por qué hacerlo con personas “falsas e hipócritas”.

También acusó al equipo de haber armado una trampa para sacarla del programa y darle espacio a otros competidores, entre ellos Jota Benz y Alejandra Baigorria. Su reacción se intensificó luego de escuchar los comentarios irónicos del propio Jota, quien la comparó con “gasolina regular”.

Sin embargo, Espinoza aseguró estar tranquila y enfocada en nuevos proyectos, aunque advirtió que, si el programa desea su regreso, deberá pagarle “el triple”.

“No me despido de gente hipócrita”

Entre indignación y alivio, Rosángela Espinoza reveló que no se despidió de nadie porque, según dijo, “no me interesa ser amable con gente falsa”, marcando así distancia del programa. (Willax TV)

Rosángela Espinoza explicó por qué se retiró del reality sin despedirse de nadie. “Yo no me despido de gente falsa e hipócrita. A mí no me interesa que sean hipócritas ni falsas, porque con el público es el tema”, declaró con evidente molestia.

Según la modelo, su eliminación no fue casualidad, sino parte de una estrategia interna. “Fue una trampa, una trampa para que entre su esposa y el otro, Jota, para que entre su hermano. Pero no era la manera”, señaló, dejando entrever su descontento con la producción y con algunos participantes.

Durante la conversación, también reveló que su salida fue aprovechada para el ingreso de nuevos competidores. Onelia, una de sus excompañeras, incluso aplaudió cuando Rosángela abandonó el set. “Yo ya no quiero eso. Fue una situación muy fea”, expresó.

Pese a la controversia, la exchica reality insistió en que su partida no fue una derrota, sino una liberación. “Estoy tranquila, duermo en paz. A mí lo que nunca me va a faltar es trabajo y salud”, aseguró, marcando distancia definitiva de la competencia televisiva.

La respuesta de Jota Benz y el fuego cruzado

Tras escuchar las palabras de Jota Benz, la modelo ironizó sobre su talento y declaró que “cuando un hombre habla de una mujer ausente, eso deja mucho que desear”. (Willax TV)

Luego de la salida de Espinoza, el competidor Jota Benz lanzó un comentario que avivó el conflicto: “Se fue la gasolina regular y llegó la gasolina premium”. Las palabras del cantante fueron interpretadas como una indirecta hacia Rosángela, lo que desató su furia.

En redes sociales, la modelo respondió con sarcasmo: “¿Saben alguna canción de Jota? No es famoso. Ustedes no apoyan al talento peruano. ¿Cómo no van a saber una canción de Jota, si él es cantante?”. Su mensaje rápidamente se viralizó y dividió opiniones entre los seguidores del programa.

Cuando fue consultada por los reporteros de ‘Amor y Fuego’, Espinoza evitó pronunciarse directamente sobre el comentario, aunque dejó una frase cargada de significado: “Cuando un hombre habla de una mujer que no está presente, eso deja mucho que desear. Yo no estoy ahí en el programa”.

El intercambio entre ambos generó todo tipo de reacciones. Algunos defendieron a Rosángela por su franqueza, mientras otros consideraron que sus ataques eran innecesarios. Lo cierto es que, fiel a su estilo, la modelo no se quedó callada y dejó claro que no tolerará faltas de respeto.

“Si quieren que regrese, deberán pagarme el triple”

Aunque dice estar tranquila, Rosángela dejó abierta la posibilidad de volver al set, pero bajo una sola condición: “si quieren que regrese, tendrán que pagarme el triple”. (Willax TV)

A pesar del tenso ambiente, Rosángela aseguró que no descarta volver al reality, aunque puso una condición económica contundente. “Para que yo regrese a Esto Es Guerra van a tener que pagarme el triple”, afirmó.

Contó además que tuvo que rechazar varios contratos por priorizar el programa. “He tenido shows navideños que tuve que dejar de lado de lunes a viernes por estar en el reality. Espero retomar esos compromisos”, señaló.

Aunque la modelo dice sentirse más tranquila, sus palabras sugieren que no descarta regresar si la oferta es atractiva. Algunos especulan que su renuncia podría formar parte de una estrategia o de una futura negociación con la producción.

Su salida de Esto Es Guerra, sin embargo, continúa generando reacciones. Las redes se han llenado de mensajes que van desde el apoyo incondicional hasta las críticas más duras. Pese a ello, Rosángela mantiene su postura firme: no se arrepiente de lo que dijo ni de cómo lo dijo. “Fue una trampa”, repite, y con esa frase vuelve a marcar su estilo directo, sin filtros y sin miedo al escándalo.